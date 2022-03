Sine Amazonas oferta 55 vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/AM) irá ofertar 55 vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira (21).

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga que pretendem concorrer.

Confira



01 VAGA: ANALISTA DE CUSTOS

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia e áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Ter pacote Office avançado, documentação completa e currículo atualizado.



20 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos na área vendas ou atendimento, desejável ter cursos da área, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ENCANADOR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de encanador de manutenção ou similares, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO INSTRUMENTAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso na área de mecânica básica ou áreas afins (desejável), com disponibilidade para viajar, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ATENDENTE DE SERVICE DESK

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em tecnologia de roteadores 2.4 e 5Ghz, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES

Escolaridade: Ensino Técnico em Informática ou Telecomunicações

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de NR35 (desejável), CNH categoria B, residir em Iranduba ou Cacau Pirêra, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: OPERADOR DE TELEMARKETING

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em tecnologias. Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria B, informática básica, diferencial ter cursos na área, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Escolaridade: Ensino Técnico em Informática

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter curso de NR35 (desejável), CNH categoria B, residir em Iranduba ou Cacau Pirêra, documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável curso de atendimento ao cliente, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ASSISTENTE CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Superior completo em Ciências Contábeis

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de informática avançada, documentação completa e currículo atualizado.



08 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Diferencial conhecimento no ramo de telefonia, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR TÉCNICO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em conserto e reparo de TV, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR06, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO EM LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Escolaridade: Técnico em Logística

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em Excel Avançado, ter CNH categoria “D”, ter disponibilidade para trabalho em regime de escala no município de Presidente Figueiredo, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: JARDINEIRO ROÇADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em operar roçadeira, troca de óleo e manutenção em geral, ter curso de NR35 atualizado, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CONFEITEIRO PROFISSIONAL

Escolaridade: Ensino Médio completo ou Ensino Superior Cursando na área

Com experiência na área

OBS: Desejável experiência comprovada em confeitaria fina, decoração com chocolate, pasta americana, variedades de salgados, recheios, chocolates, linha de pães especiais e artesanais, estar atualizado na área de confeitaria, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR TÉCNICO (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior completo ou Cursando em Geografia, Gestão Ambiental, Ciência Ambiental e áreas afins

Com ou sem experiência na função.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: SOLDADOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



*01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.