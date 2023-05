Sine Amazonas oferta 278 vagas de emprego para esta quinta; confira

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), divulga a oferta de 278 vagas de emprego para esta quinta-feira (11). Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

01 VAGA: CHEFE DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior completo em Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção ou Engenharia Elétrica;

Com experiência na área.

OBS: Ter domínio em planejamento de atividades setoriais, possuir CNH categoria “B”, domínio em Pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para serviço braçal pesado, residir nos bairros da zona norte, possuir experiência em linha de produção de camas, colchões e estofados, ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Residir nos bairros da zona norte, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria "A" ou "B", veículo próprio, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

65 VAGAS: AGENTE DE SOCIALIZAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso e experiência como vigilante, agentes de portaria e afins será um diferencial, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA:VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência em vendas de produtos de higiene e limpeza, descartáveis, materiais de expediente e papelaria, ter habilidades de vendas em telemarketing, conhecimento em pacote Office em nível intermediário, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência em vendas de produtos de higiene e limpeza, descartáveis, materiais de expediente e papelaria, ter habilidades de vendas em telemarketing, conhecimento em pacote Office em nível intermediário, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO I

Escolaridade: Ensino Técnico completo em Refrigeração;

Com experiência na função.

OBS: Ter cursos de: Eletricidade Básica, NR – 10, NR – 12, NR – 35 e Informática Básica atualizados, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO PAISAGISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

50 VAGAS: AUXILIAR MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em mecânica em geral, documentação completa e currículo atualizado.

50 VAGAS: MECÂNICO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR – 35 atualizado (obrigatório), ter cursos na área, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR – 10 atualizado (obrigatório), ter cursos de comandos elétricos e eletrotécnicos e NR – 35 será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: AUXILIAR ELÉTRICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em elétrica em geral, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: TÉCNICO EM T.I

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Tecnologia da Informação;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO II

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE RH

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Recursos Humanos, Psicologia ou área afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em atividades relacionadas ao RH, possuir experiência em Excel intermediário, residir nos bairros da zona norte, ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COSTUREIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

OBS: Com experiência em máquinas de costura industrial, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LÍDER DE LOJA (AUTAZES)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Residir no município de Autazes – AM ou ter disponibilidade para residir, ter experiência comprovada em compras no setor supermercadista, conhecimento em abertura e fechamento de loja, conhecimento no Pacote Office, possuir CNH será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COMPRADOR (AUTAZES)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Residir no município de Autazes – AM ou ter disponibilidade para residir, ter experiência comprovada em compras no setor supermercadista, conhecimento em marcas, fornecedores locais e nacionais, conhecimento no Pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: CONSULTOR DE TURISMO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência em atendimento ao cliente com potencial de compra, prospecção de cliente, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

02 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD) I

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para trabalho braçal, documentação completa, currículo atualizado e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter curso de atendimento ao cliente será um diferencial, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE RH (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Recursos Humanos, Psicologia ou área afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em atividades relacionadas ao RH, possuir experiência em Excel intermediário, residir nos bairros da zona norte, ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com ou sem experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: FISCAL DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com ou sem experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS (PCD) I

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com ou sem experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS (PCD) II

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com ou sem experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: COSTUREIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Com experiência em máquinas de costura industrial, morar nos bairros da zona norte, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.