Sine Amazonas divulga 98 vagas de emprego para esta segunda; confira

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), divulga a oferta de 98 vagas de emprego para esta segunda-feira (21). Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.



Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato.



01 VAGA: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter boa comunicação, boa apresentação, conhecimento em informática, experiência em atendimento ao cliente, ter domínio de inglês e espanhol será diferencial.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Primeiro Emprego.

Ter boa comunicação, conhecimento em informática, habilidades para atendimento ao cliente.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com ou sem experiência na função.

Desejável experiência em cozinha e nos processos auxiliares de preparo de alimentos, conhecimento em boas práticas na manipulação alimentar, ter disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



07 VAGAS: PROFESSOR (A) ENSINO SUPERIOR DE ODONTOLOGIA

Escolaridade: Ensino Superior Completo Odontologia, Especialização na área de Docência e Odontologia em geral.

Com experiência em Docência.

Com experiência em Docência em nível superior em Odontologia

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: FUNILEIRO/DUTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área

Experiência com fabricação de dutos e coifas e solda inox, possuir curso de NR 35, NR 10 será diferencial possuir CNH B e cursos na área de solda.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área

Experiência em refrigeração em geral, executar atividades de auxílio à instalação de e manutenção de sistemas de refrigeração e ventilação, possuir cursos de NR 10 e NR 35, possuir CNH B.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Possuir experiência na indústria e processo de produção em geral, diferencial possuir curso de TBO e outros na área industrial, ter disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Possuir experiência na are de vendas em geral ter boa comunicação e habilidades para trabalho em equipe.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Experiência como Motorista de veículos pesados, possuir CNH categoria D, ter boa comunicação e disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



40 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS INTERNA/EXTERNA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro emprego ou com experiência na área de vendas em geral

Ter boa comunicação, habilidades para atendimento ao cliente, conhecimento em informática, ter disponibilidade para executar ações de vendas externas.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Sem experiência na área.

Ter conhecimento em interpretação de desenhos, ter cursos de NR – 12, ter conhecimento básico em corte e dobra.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Sem experiência na área.

Ter conhecimento em interpretação de desenhos, ter cursos de NR12, NR35 atualizados, conhecimento básico em solda MIG/MAG e eletrodo revestido, ter conhecimento básico em corte e dobra.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: PROFESSOR AUXILIAR

Escolaridade: Ensino Superior cursando 7º período em Pedagogia;

Primeiro emprego

Ter boa comunicação e conhecimentos em informática.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA SACOLEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Experiência em operação de máquinas industriais (sacoleira), possuir curso de TBO atualizado.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



06 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS I

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Ter experiência na área de vendas, possuir CNH categoria “A” e ter veículo próprio, ter experiência na área de estivas, higiene e calçadas.

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)



03 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

Ter conhecimento básico no Pacote Office, ter conhecimento no sistema TOTVS será um diferencial.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



04 VAGAS: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência na área.

Ter conhecimento em Informática básica, habilidades em separação de produtos e armazenagem

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Sem experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Sem experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



04 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS I (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Sem experiência na função.

Ter curso de pacote Office atualizado.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



02 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS II (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Sem experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.