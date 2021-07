Sine Amazonas divulga 62 vagas de emprego para esta sexta

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 62 vagas de emprego para esta sexta-feira (02). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

16 VAGAS: VIGIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ser pontual, organizado, ter bom relacionamento interpessoal, estar disposto a realizar tarefas braçais, experiência na área de limpeza pesada, curso atualizado de agente de portaria, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: TÉCNICO DE PRODUÇÃO/DIAGNÓSTICO JR

Escolaridade: Técnico em Eletrônica, Telecomunicações ou Cursando Nível Superior em Engenharia Elétrica;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em análise/diagnóstico de falhas em placas de circuito impresso, montado e produtos, pacote office, documentação completa e currículo atualizado.

07 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO TROCA PEÇAS

Escolaridade: Ensino médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento técnico, aliado a treinamento específico para remoção e substituição de componentes SMD, BGA, UBGA e outros, conhecimento específico em diferentes processos de soldabilidade de componentes, Tin-Lead e Lead-Free (temperatura, tempo de fusão, etc.), leitura e identificação de resistores (código de cores, tolerância, potência, etc.); Leitura e identificação de componentes discretos (capacitor cerâmico, poliéster, eletrolítico, transistores, diodo e outros), SMD, IC’s discretos, BGA, UBGA, etc, uso de estação de retrabalho automática para BGA e UBGA, manual SMD rework station, microscópio, habilidade quanto ao uso de pequenas ferramentas manuais (pinça, alicate de corte, alicate de bico e outros), documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO (A) DE ENGENHARIA CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Engenharia Civil;

Sem experiência.

OBS: Conhecimento em Excel básico, desejável conhecimento em orçamento de obras, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: TESTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência no segmento eletroeletrônico, leitura de componentes, informática ou TBO, teste manuais ou automáticos de aparelhos eletroeletrônicos, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: ALIMENTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função e no segmento eletroeletrônico, rotinas de produção com produtos de médio e grande porte, manuseio de placas, componentes e materiais sensíveis, conhecimento em setup de linha será um diferencial, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: RESERVA DE LINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS. Experiência na função e no segmento eletroeletrônico, rotinas de produção com produtos de médio e grande porte, manuseio de placas, componentes e materiais sensíveis, conhecimento em setup de linha será um diferencial, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função de operador de produção, esperado ter noções em linhas de som e ou caixa acústica, rotinas em produção com produtos de médio e grande porte, curso de TBO, disponibilidade para trabalhar em turnos, documentação e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, documentação e currículo atualizado.

01 VAGA: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, documentação e currículo atualizado.

12 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função, disponibilidade de horário, ter curso de agente de portaria ou vigilante, informática básica, documentação completa e currículo atualizado.