Sine Amazonas divulga 58 vagas de emprego para esta segunda

OBS: Com experiência na função, possuir cursos de NR10 e SEP atualizados, ter trabalhado com manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de refrigeração, ventilação, climatização, calefação e ar-condicionado, realizar testes, lubrificação e regulagem nos sistemas de refrigeração e climatização, trocar peças e efetuar limpeza conforme normas de segurança e qualidade, documentação completa e currículo atualizado.

OBS: Com experiência na função, possuir cursos de NR10 e SEP atualizados, ter trabalhado com manutenção corretiva e preventiva, quadro de força, comandos elétricos, entre outros equipamentos em prédios, efetuar a análise de troca e regulagem de peças e testagem de funcionamento, documentação completa e currículo atualizado.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 58 vagas de emprego para esta segunda-feira (09). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

