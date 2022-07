Sine Amazonas divulga 360 vagas de emprego para esta sexta-feira

OBS: Desejável experiência em mecânica com máquinas a diesel, serviços corretivos mecânicos em tratores de pneu MF, desejável conhecimento em ferramentas de uso individual,ter CNH categoria “D”, ter disponibilidade para trabalhar no município de Presidente Figueiredo em regime de escala, ter a documentação completa e o currículo atualizado.

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site https://empregabrasil.mte.gov.br/ para fazer atualização do cadastro, em seguida acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/Am), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 360 vagas de emprego para esta sexta-feira (15).

