Sine Amazonas divulga 32 vagas de emprego para esta sexta

ManausAM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 32 vagas de emprego para esta sexta-feira (30). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores

20 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Primeiro Emprego.

OBS: Comunicativo, boa aparência, saiba trabalhar em equipe, possuir curso de atendimento ao cliente, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONSULTOR COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Superior completo

Com experiência na área.

OBS: Prospecção de novos clientes de conservação e limpeza, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO PAISAGISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência na área.

OBS: Experiência com roçagem, paisagismo, podagem de plantas, utilização e manutenção de roçadeira, podadeira e motoserra, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: CABISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em instalação e montagem de infraestrutura, passagem e organização do cabeamento metálico e óptico, saber identificar cabos, fazer certificação de pontos com equipamentos específicos, montar racks e possuir conhecimento em CFTV, docu