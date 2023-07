Sine Amazonas divulga 277 vagas de emprego para esta terça; confira

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), divulga a oferta de 277 vagas de emprego para esta terça-feira (4). Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

01 VAGA: ASSISTENTE DE COBRANÇAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de pacote Office atualizado, documentação completa e currículo atualizado.



40 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SALADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de gastronomia e experiência no preparo de diversos tipos de salada, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



40 VAGAS: SERVENTE

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade em cortes de frango e carnes, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área de padaria e panificação em geral, documentação completa e currículo atualizado.



20 VAGAS: AZULEJISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



20 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CAIXA ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento no sistema Winthor será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.



20 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

OBS: Experiência no preparo de alimentos em chapas em geral, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento e domínio em Informática, documentação completa e currículo atualizado.



40 VAGAS: MONTADOR DE FORMA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

OBS: Experiência na confecção de gabaritos e modelos de peças de estruturas metálicas diversas na construção civil em geral, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Escolaridade: Ensino Técnico completo em Informática;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “B”, ter conhecimento em eletrônica, experiência em trabalho em campo, ter curso de NR – 10, NR – 35, Eletrônica Básica será um diferencial, conhecimento em configuração, drives e programas, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: INSTALADOR DE ADESIVOS E LONAS DE COMUNICAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para viagens, experiência em aplicação de adesivos em vidros e em outras superfícies, instalação de lonas de comunicação, documentação completa e currículo atualizado.



VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)



01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS (PCD) I

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS (PCD) II

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



10 VAGAS: MONTADOR DE FORMA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

OBS: Experiência na confecção de gabaritos e modelos de peças de estruturas metálicas diversas na construção civil em geral, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



10 VAGAS: PEDREIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



03 VAGAS: PROMOTOR DE MERCHANDISING (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter atuado com roteiro de lojas, desejável experiência com aplicativo para coleta de informações no PDV, experiências com bebidas, ter moto própria, ter CNH categoria “A”, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



10 VAGAS: SERVENTE (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



04 VAGAS: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Informática básica, habilidades em separação de produtos e armazenagem, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



10 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Sem experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



10 VAGAS: AZULEJISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



10 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



01 VAGA: CAIXA ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento no sistema Winthor será um diferencial, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



10 VAGAS: CARPINTEIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



03 VAGAS: OPERADOR DE EXTRUSORA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.