Sine Amazonas divulga 277 vagas de emprego para esta segunda; confira

O cidadão que não tiver como se candidatar pela internet, poderá se deslocar até a Sede do Sine Amazonas, localizado na Avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 14h.

Manaus/AM - Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site https://empregabrasil.mte.gov.br/ para fazer atualização do cadastro, em seguida acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

