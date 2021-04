Sine Amazonas divulga 23 vagas de emprego nesta sexta

OBS: Auxiliar e executar serviços da área com orientação, classificando contabilmente documentos diversos, de acordo com o plano de contas da empresa, utilizando as ferramentas necessárias, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

OBS: Com conhecimento em hidráulica, pneumática, mecânica e elétrica, experiência em manutenção de máquinas industriais, diferencial ter trabalhado com solda e ferramentaria, disponibilidade de horário, responsável, pró-ativo, currículo atualizado e documentação completa.

