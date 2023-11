Sine Amazonas divulga 134 vagas de emprego para esta sexta; confira

Manaus/aM - O Sine Amazonas divulga a oferta de 134 vagas de emprego para esta sexta-feira (24). Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.



Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.



Agências do Sine Amazonas



O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central para concorrer às vagas ofertadas, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste.



Vagas Disponíveis



01 VAGA: COZINHEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

Desejável ter experiência com a confecção de café da manhã, trabalhar no período matutino das 6 às 12 horas.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

Ter CNH categoria E.

Condução de veículos manual e automático, manobra e entrega.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - I

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em Condomínio Residencial na área de limpeza.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado.



01 VAGA: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Ter cursos na área de eletricista e conhecimento em instalações prediais e industriais, conhecimento em desenhos técnicos e em comandos elétricos.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



01 VAGA: AUXILIAR DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter conhecimento básico em elétrica e de ferramentas aplicadas.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



01 VAGA: ATENDENTE DE CAFETERIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência como atendente de lanchonete, atendente de restaurante ou que já tenha trabalhado em atendimento na área de alimentação em geral, ter disponibilidade para horário de shopping.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PROMOTOR(A) DE VENDAS COM MOTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Possuir moto própria e CNH categoria A.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Vivência na área de construção civil, manutenção predial, noções em elétrica, hidráulica, sanitária e leitura de projetos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - II

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Sem experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Primeiro emprego.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: TÉCNICO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Com experiência em instalações de sistemas de câmeras, sistemas de alarmes, controle de acessos e redes de computadores, entre outros. Ter cursos na área de segurança eletrônica em geral.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado.



04 VAGAS: MEC NICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Técnico Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado.



05 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado.



01 VAGA: SALGADEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência na produção de massas para salgados assados e fritos, modelagem de salgados.

OBS: Ter documentação completa, certificado reservista e currículo atualizado



30 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Primeiro emprego.

Obrigatório certificado de dispensa militar.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



30 VAGAS: SOLDADOR ELETRODO/MIG

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em eletrodo e solda Mig.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



30 VAGAS: MONTADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



15 VAGAS: SOLDADOR JR (MIG/MAG)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo ou Médio Cursando.

Com experiência na função.

Ter experiência em Solda Mig/Mag

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)



05 VAGAS: FISCAL DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem ou com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDOR(A) (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem ou com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.