Sine Amazonas divulga 123 vagas de emprego para esta quarta-feira

OBS: Ter conhecimento em rotinas administrativas, atendimento ao público, habilidade no uso do pacote Office, ter curso de informática, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário e para residir em outro município, documentação completa e currículo atualizado.

Manaus/AM - O Governo do Estado, através da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 123 vagas de emprego para esta quarta-feira (29). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

