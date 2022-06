Sine Amazonas divulga 104 vagas de emprego para esta segunda

Manaus/AM - O (Sine/Am), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 104 vagas de emprego para esta segunda-feira (27).



Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site https://empregabrasil.mte.gov.br/ para fazer atualização do cadastro, em seguida acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.





02 VAGAS: AUXILIAR DE ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de NR-10, SEP e outros referentes a função, ter a documentação completa e o currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR-10, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Superior Completo ou Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em planejamento de materiais, colocação de pedidos de compra, follow up, noções de logística de transporte, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDOR DE ROTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência na área de bebidas, ter CNH categoria “A” e veículo próprio, ter a documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: VENDEDOR DE AUTO SERVIÇO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência na área de bebidas, ter CNH categoria “A” e veículo próprio, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ANALISTA COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração, Contabilidade, Economia ou área afins;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em logística, licitações e contratos, conhecimento nos sistemas eletrônicos de licitações (Comprasnet, E-Compras Petronect Ariba, E-Certame Licitações-e, Mercado Eletrônico), atualizações de cadastros nos sistemas de pregão, noções de custos, formação de preços, em Excel e fazer propostas comerciais, ter a documentação completa e o currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e o currículo atualizado.

15 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em vendas na área comercial de modo geral, ter a documentação completa e o currículo atualizado.



01 VAGA: SALADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e o currículo atualizado.



03 VAGAS: SUPERVISOR DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e o currículo atualizado.



01 VAGA: EMBALADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e o currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Gastronomia ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e o currículo atualizado.



20 VAGAS: SOLDADOR MIG/ELETRODO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de soldagem, NR-33, NR-34 e NR-35, desejável experiência em construção naval e com soldagens MIG e ELETRODO, ter a documentação completa e o currículo atualizado.



01 VAGA: SUQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e o currículo atualizado.



01 VAGA: ORÇAMENTISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento na área de construção civil, ter a documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: ATENDENTE DE AÇOUGUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso na área de atendimento, ter a documentação completa e o currículo atualizado.



02 VAGAS: FORNEIRO DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e o currículo atualizado.



02 VAGAS: REPOSITOR DE HORTIFRUTI

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e o currículo atualizado.



02 VAGAS: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso na área, ter a documentação completa e o currículo atualizado.



02 VAGAS: GERENTE DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em Cozinha ou Gestão, ter a documentação completa e o currículo atualizado.



02 VAGAS: GERENTE DE SALÃO

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em Cozinha, ter a documentação completa e o currículo atualizado.



01 VAGA: SOMMELIER

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de formação de Sommeliers, ter a documentação completa e o currículo atualizado.



01 VAGA: SUPERVISOR DE VENDAS EXTERNAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Informática Avançada, Excel Avançado e Gestão de Pessoas, CNH categoria “B” e veículo próprio, ter a documentação completa e o currículo atualizado.



05 VAGAS: AVALIADOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e o currículo atualizado.



05 VAGAS: MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Informática Básica e Aquaviário, desejável conhecimento sólido em navegação, ter a documentação completa e o currículo atualizado.



05 VAGAS: CONTRA MESTRE FLUVIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Informática Básica e Aquaviário, desejável conhecimento sólido em navegação, ter a documentação completa e o currículo atualizado.



03 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINAS DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR-12 e Operador de Empilhadeira, CNH categoria “B”, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em máquinas: motopodas, motosserras, roçadeira, soprador e afins, ter curso de jardinagem, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ESTAGIÁRIO EM COMUNICAÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Publicidade e Propaganda ou Designer a partir do 4º período;

Sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: MANICURE

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso profissionalizante completo de manicure, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CABELEIREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em corte, escova, mechas, luzes e curso de cabeleireiro profissional, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso em mecânica de motores a diesel, CNH categoria “D”, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de corte e costura, ter a documentação completa e currículo atualizado.



VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS (PCD´s)



10 VAGAS: OPERADOR DE MANUFATURA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.