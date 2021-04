Sine Amazonas divulga 100 vagas de emprego em diversas áreas nesta quinta

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) divulga 100 vagas de emprego para esta quinta-feira (22). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]



CONFIRA

01 VAGA: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Curso de direção defensiva atualizado, CNH categoria E; currículo atualizado e documentação completa.



01 VAGA: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Disciplinado, responsável, boa comunicação; desejável cursos de mecânico em refrigeração e climatização; currículo atualizado e documentação completa.



02 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos nas máquinas de overlock, reta e industrial; currículo atualizado e documentação completa.



20 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com ou sem experiência.

OBS: Com facilidade de se relacionar com pessoas; gostar de tecnologia, metas e desafios; gostar de vendas externas; currículo atualizado e documentação completa.



10 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA SMT/SMD

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em máquinas SMT, Printer, Deck, Fuji e NXT; currículo atualizado e documentação completa.



01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.



01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.



15 VAGAS: AUXILIAR DE ARQUIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento na área de administração; computação avançada; currículo atualizado e documentação completa.



15 VAGAS: AUXILIAR DE ARQUIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Sem experiência.

OBS: Conhecimento básico em informática, currículo atualizado e documentação completa.



06 VAGAS: AUXILIAR DE ARQUIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com habilidade para fazer esforço físico; conhecimento básico em informática; currículo atualizado e documentação completa.



05 VAGAS: REVISOR DE SOLDA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Experiência com ferro de solda, soldagem manual e reparos de placas eletroeletrônicas; curso de leitura de componentes, informática, TBO, soldagem manual; disponibilidade de horário; currículo atualizado e documentação completa.



05 VAGAS: TESTADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Experiência no segmento eletroeletrônico; cursos de leitura de componentes, informática ou TBO; conhecimentos em testes manuais ou automáticos de aparelhos eletroeletrônicos; disponibilidade de horário; currículo atualizado e documentação completa.



01 VAGA: ANALISTA DE MARKETING

Escolaridade: Cursando Ensino Superior

Sem experiência.

OBS: Domínio de Facebook, Instagram e YouTube (diferencial), produção de conteúdo, conhecimento em SEO (diferencial), no Trello (diferencial), conhecimento em SAC 2.0, Inbound Marketing, Facebook ADS e Google ADS; currículo atualizado e documentação completa.



03 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Proativo, responsável, com facilidade para trabalhar em equipe, boa comunicação, curso de NR 35, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Proativo, responsável, facilidade para trabalhar em equipe, boa comunicação, curso de NR 35, currículo atualizado e documentação completa.



10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Curso de informática básica, currículo e laudo médico atualizado, documentação completa.



02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com deficiência física de grau leve e moderado, currículo e laudo médico atualizado, documentação completa.