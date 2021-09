Sine Amazonas começa semana com oferta de 105 vagas de emprego

OBS: Com experiência na função, CNH categoria E, com cursos de cargas e MOPP, exame toxicológico atualizado, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em metodologia de solução com PDCA, conhecimento em SAP, possuir CNH categoria B, informática, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

OBS: Com experiência na função, com conhecimento em comandos dispositivos, acompanhamento de painéis indicadores e registro de operações, possuir cursos de NR 20 e NR 12, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

OBS: Com experiência na função, com conhecimento em culinária regional nacional e em geral, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

Manaus/AM - O Governo do Estado, através da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 105 vagas de emprego para esta segunda-feira (27). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

