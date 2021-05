Senai oferece 15 cursos de qualificação em parceria com a PM em Manaus

Manaus/AM - O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Amazonas) anunciou na sexta-feira (30) os primeiros 15 cursos de qualificação profissional, dos 31 que oferecerá no primeiro semestre deste ano, por meio de convênio com a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Nesta segunda-feira (3), a Prefeitura de Manaus deve divulgar o período de inscrições para as primeiras 300 vagas, assim como as condições de acesso aos cursos, seis deles totalmente on-line, cinco presenciais e um semipresencial (veja a lista dos cursos abaixo).

De acordo com o diretor regional do SENAI, Rogério Pereira, o convênio com a Prefeitura, iniciado em 2020, com cinco cursos, prevê a oferta total de 720 vagas e 1.235 horas de qualificação profissional em áreas como eletroeletrônica, tecnologia da informação, alimentos, técnicas de corte de peixe, atendimento ao cliente e almoxarife.

Para a diretora do Departamento de Qualificação Profissional, da Semtepi, Rayana Pinho, os cursos oferecidos por meio do SENAI são aqueles que são mais procurados pelas empresas no Sine-Manaus. O segundo lote de cursos, dos quatro oferecidos em 2021, segundo a gestora, estão inseridos no programa “Sine Jovem”, que disponibiliza qualificação profissional para o jovem que está em busca do primeiro emprego, especialmente os da faixa de 14 a 29 anos e que estejam cursando a partir do 9º ano do fundamental.