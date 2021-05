Rede de supermercado em Manaus abre 300 vagas de emprego

Atendendo às recomendações de prevenção ao novo coronavírus, todo o processo seletivo será ajustado para minimizar os riscos para todos os envolvidos e será feito de forma on-line , seguindo as etapas de cadastro, testes, entrevista com Recursos Humanos, entrevista com gestor, preenchimento de dados de pré-contratação e contratação.

Manaus/AM - O Sine Manaus, abre mais 300 vagas de emprego em parceria com o supermercado Assaí Atacadista, nesta segunda-feira (24) . Todas as vagas serão direcionadas à nova unidade da rede de supermercados que será inaugurada em breve na avenida Torquato Tapajós, nº 2.200, bairro Flores, zona Centro-Sul.

