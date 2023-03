Peixeiro e mais: confira as 77 vagas de emprego do Sine Amazonas para esta quinta

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a oferta de 77 vagas de emprego para esta quinta-feira (16).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato com o concorrente para que compareça no posto do Sine Amazonas.

01 VAGA: BOMBEIRO HIDRÁULICO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter curso de Bombeiro Hidráulico, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

07 VAGAS: AUXILIAR OPERADOR LOGÍSTICO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Primeiro Emprego.

OBS: Ter certificado de dispensa militar, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SALADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter curso de Manipulação de Alimentos, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter curso de Informática Básica, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Primeiro Emprego.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter curso de Manipulação de Alimentos, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter curso de Manipulação de Alimentos, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE COBRANÇA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter cursos na área administrativa e/ou financeira, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência com Máquinas Industriais em Geral, curso NR 12, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado

08 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter CNH “B”, curso de Operador de Empilhadeira e NR 11, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado

01 VAGA: SUPERVISOR DE TELEMARKETING

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função ou na área comercial em geral.

OBS: Ter atuado na área educacional ou comercial será um diferencial. Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTÁGIO EM VENDAS

Escolaridade: Cursando Administração ou Gestão Comercial ou Processos Gerenciais;

Sem experiência.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência em retirar espinha de tambaqui, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO VEICULAR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter conhecimento em processos de manutenção em ar-condicionado automotivo, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGAS: ELETRICISTA DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência em elétrica automotiva em geral, ter cursos na área será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LANTERNEIRO – PRESIDENTE FIGUEIREDO

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência na execução de serviços de lanternagem em veículos automotores em caráter preventivo e corretivo, ter disponibilidade para residir em Presidente Figueiredo, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO EM ELETRÔNICA HOSPITALAR

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter curso técnico em Eletrônica, experiência em manutenção preventiva, corretiva de equipamentos hospitalares em geral, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com ou sem experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

