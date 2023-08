Pedreiro e mais: veja as 79 vagas de emprego do Sine Amazonas para esta terça

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas divulga a oferta de 79 vagas de emprego para esta terça-feira (8). Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

