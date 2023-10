Pedreiro e mais: Confira as 169 vagas de emprego do Sine Amazonas para esta quarta

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), divulga a disponibilidade de 108 vagas de emprego para esta quarta-feira (4). Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.



Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato.



10 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Ter experiência consolidada na indústria, possuir curso de TBO entre outros para o setor industrial.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



10 VAGAS: AUXILIAR DE OPERADOR LOGÍSTICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Possuir pelo menos uma experiência em uma das seguintes funções: estivador, ajudante de carga e descarga, serviços gerais ou atividades operacionais em geral.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: ATENDENTE DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Experiência em atendimento de loja de departamento/magazine como: produtos de papelaria, material escolar, descartáveis, de higiene ou limpeza. Ter curso obrigatório em informática intermediário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



02 VAGAS: SUPERVISOR RESTAURANTE

Escolaridade: Superior Completo em Administração, Gastronomia ou áreas afins;

Com experiência na função.

Ter experiência com gestão de equipes e restaurantes; supervisionar as rotinas do restaurante, acompanhar abertura e fechamento de caixa, realizar inventário, controlar equipamentos, utensílios e mercadorias, liderar equipes, controlar folgas e escalas dos funcionários.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: GESTOR OPERACIONAL - RESTAURANTE

Escolaridade: Superior Completo em Administração, Contabilidade ou áreas afins;

Com experiência na função.

Ter experiência com gestão de equipes e restaurantes.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: ASSISTENTE DE FATURAMENTO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando;

Com experiência na função.

Ter experiência em emissão de NF e boletos, conferência, negociação bancária e outras atividades inerentes à função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



03 VAGAS: AUXILIAR FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência no setor financeiro, cobranças e alcance de metas. Curso desejável em informática.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



08 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS EXTERNAS (IRANDUBA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



10 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



04 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



05 VAGAS: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função ou avulsa.

Experiência em açougue em geral cortes variados ou como auxiliar de açougue, ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente, diferencial possuir curso de atendimento ao cliente e manipulação de alimentos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



05 VAGAS: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função ou avulsa.

Experiência em peixaria em geral cortes variados, experiência como auxiliar de peixeiro, ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: EMPREGADA DOMÉSTICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

Experiência em serviços domésticos em geral, executar atividades de preparo de refeições, arrumação dos ambientes internos, cuidar das plantas e entre outras atividades.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



10 VAGAS: TRABALHADOR RURAL

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Sem experiência na função.

Trabalhar com adubos em geral.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: FATURAMENTO (VENDAS)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter conhecimento sólido na área de vendas e faturamento. Ter curso de atendimento ao cliente, e pacote office.

Cursos desejáveis: Contabilidade, Administração, finanças

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

Ter curso em panificação e confeitaria, que seja familiarizado com produção de pães especiais, e que possua conhecimento em manipulação de alimentos;

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

Ter conhecimento em confeitarias fina, doces e salgados, biscoitos, bolos, sobremesas entre outros. Padronização dos produtos, cuidando da qualidade; Organização e higiene, de acordo com as normas sanitárias.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência na função de churrasqueiro, executar, preparar, cortes e assar carnes em geral e realizar manutenção da churrasqueira.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



20 VAGAS: SOLDADOR JR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo ou Médio Cursando.

Com experiência na função.

Ter experiência em Solda Mig/Mag

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



30 VAGAS: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



22 VAGAS: MONTADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: INSTRUTOR DE CURSO

Escolaridade: Ensino Médio Completo, Técnico Completo ou Superior Cursando.

Com experiência na função.

Aplicar aulas teóricas e práticas sobre atendimento de farmácia.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: COSTUREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter conhecimento em costuras overlock, interlock e galoneira.

Desejável curso de Corte e costura, Costura industrial e/ ou modelagem

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: PROGRAMADOR DE ENCAIXE

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo

Com experiência na função.

Ter curso em Autocad, modelagem, CorelDraw.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



VAGAS EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)



01 VAGA: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter habilidade com o público, ser proativo, comunicativo. E conhecimento obrigatório em informática básica.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



02 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter habilidade com o público, ser proativo, comunicativo. E conhecimento obrigatório em informática básica.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Conhecimento obrigatório em informática básica.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.