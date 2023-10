Padeiro e mais: Confira as 73 vagas de emprego do Sine Amazonas para esta sexta

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), divulga a disponibilidade de 73 vagas de emprego para esta quarta-feira (6). Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

30 VAGAS: AUXILIAR DE OPERAÇÕES

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Curso desejável em movimentação de cargas ou estoque.

Experiência em abastecimento de container, movimentação de material, e abastecimento de linha.

OBS.: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

OBS.: Ter documentação completa e currículo atualizado



03 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Condução de veículos manual e automático.



OBS.: Ter documentação completa e currículo atualizado



03 VAGAS: APRENDIZ ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Primeiro Emprego

OBS.: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: BOMBEIRO HIDRÁULICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Ter curso desejável de bombeiro hidráulico.

OBS.: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: SUPERVISOR RESTAURANTE

Escolaridade: Superior Completo em Administração, Gastronomia ou áreas afins;

Com experiência na área.

Ter experiência com gestão de equipes e restaurantes; supervisionar as rotinas do restaurante, acompanhar abertura e fechamento de caixa, realizar inventário, controlar equipamentos, utensílios e mercadorias, liderar equipes, controlar folgas e escalas dos funcionários.



OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: GESTOR OPERACIONAL - RESTAURANTE

Escolaridade: Superior Completo em Administração, Contabilidade ou áreas afins;

Com experiência na área.

Ter experiência com gestão de equipes e restaurantes.



OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



08 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS EXTERNAS (IRANDUBA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



10 VAGAS: TRABALHADOR RURAL

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Sem experiência na área.

Trabalhar com adubos em geral.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

Ter curso em panificação e confeitaria, que seja familiarizado com produção de pães especiais, e que possua conhecimento em manipulação de alimentos;

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

Ter conhecimento em confeitarias fina, doces e salgados, biscoitos, bolos, sobremesas entre outros. Padronização dos produtos, cuidando da qualidade; Organização e higiene, de acordo com as normas sanitárias.



OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



02 VAGAS: INSTRUTOR DE CURSO

Escolaridade: Ensino Médio Completo, Técnico Completo ou Superior Cursando.

Com experiência na área.

Aplicar aulas teóricas e práticas sobre ATENDIMENTO DE FARMÁCIA.



OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)



05 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.