Operador de caixa e mais: Veja as 293 vagas de emprego do Sine Manaus

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 293 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 26/12, das 8h às 16h.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus (avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul); shopping Phelippe Daou (avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste). A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido, em virtude de reforma no espaço, orientando os cidadãos a comparecerem preferencialmente ao posto da avenida Constantino Nery.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Confira

VAGAS NOVAS – 73

2 vagas – Auxiliar de Limpeza - vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com rotinas de limpeza em indústria, hospital ou aeroporto, e manuseio de Enceradeira e Máquina de Lavar Automática;

Atividades – executar atividades de limpeza, higienização e conservação do local.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em máquina de cortar grama e Carteira Nacional de Habilitação categorias “A” ou “B”;

Atividades – realizar atividades de jardinagem em vasos, jardins internos e externos do local; aparar a vegetação nas áreas internas e externas; realizar inspeção, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos de Jardinagem, seguindo instruções do fabricante; cortar, podar, regar, plantar, replantar e adubar plantas dos vasos e jardins externos e internos.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente; empacotar e embalar mercadorias adquiridas pelos clientes no caixa; recolher carrinhos em todas as áreas da loja, recolher mercadorias devolvidas pelos clientes e recolocar na área de venda; reposição de mercadorias nas prateleiras.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por fazer a abertura e o fechamento de caixa, processar e receber o pagamento e emitir notas fiscais.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atendendo fornecedores e clientes, prestando e recebendo informações sobre produtos, serviço e documentos diversos.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – assentar tijolos, ladrilhos e alvenarias; construir alicerces, levantar paredes e construções.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

17 vagas – Soldador JR

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com solda MIG e MAG em estruturas de alumínio;

Atividades – executar processo de montagem e soldagem em solda MIG/MAG; utilizar equipamentos, aparelhos e ferramentas adequadas para a operação de montagem; preparação das partes a serem soldadas, aplicando o tratamento adequado; fazer acabamento final.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

18 vagas – Soldador Naval

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com Solda Eletrodo revestido e arame tubular;

Atividades – executar serviços de soldagem em peças e embarcações; preparar equipamentos, acessórios consumíveis de soldagem e corte de peças a serem soldadas; operar máquinas de solda, pontes rolantes, pórticos e talhas sempre que necessário à execução do trabalho.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

18 vagas – Montador Naval

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com corte em ferro com maçarico;

Atividades – montagem de caldeiraria, peças, tubulações, estruturas e ferramentas; preparar peças específicas e especiais para a construção de embarcações.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Comercial Externo

Escolaridade – ensino superior completo em Logística, Administração, Marketing ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e veículo próprio;

Atividades – prospectar novos clientes; realizar visitas de manutenção e de operação em clientes; preparar propostas e fazer cotações de frete; preencher o questionário de dados do cliente; emitir relatórios de visitas para gerência comercial; negociar tarifas de fretes; monitorar o grau de satisfação do cliente via sistema; realizar cadastro de tarifas e reajustes de fretes; executar atividades correlatas.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Contabilidade – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar conciliações contábeis, registrar lançamentos e auxiliar na apuração de impostos; elaboração de balancetes e preenchimento das guias de recolhimento.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em rotina de departamento pessoal, conhecimento básico em legislação trabalhista e curso de Informática avançada;

Atividades – orientar os funcionários sobre direitos e deveres, afastamentos, férias, horas extras e benefícios.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus, ter cursos de NR-35, Solda, Leitura e Interpretação de Desenho Técnico;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

VAGAS COMÉRCIO – 59

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – preferência para candidatos com experiência no ramo industrial;

Atividades – manusear empilhadeira, transportando os produtos para o estoque.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento básico em ferramentas;

Atividades – atendimento ao cliente; executar o visual merchandising (reposição de roupas), atua na área comercial que é responsável por qualificar possíveis clientes e vender produtos e/ou serviços.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo em Recursos Humanos;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "B";

Atividades – Realizar rotinas do RH, como folha de pagamento, automação do ponto, processo de admissão e benefícios (inclusão, exclusão, concessão da carteira de benefícios, acompanhamento de contrato e processo de pagamento para fornecedores).

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer recebimento e verificação da validade de produtos; controlar avarias e perdas; organizar estoque; realizar balanços, inventários e separação de mercadorias.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente – vaga exclusiva Para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao público e atendimento telefônico.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a panificação básica e pães especiais, biscoitos, roscas, pão de queijo, recheios diversos e demais produtos da panificação, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – costurar faixas, pillow, capas e outros artefatos para confecções de colchões.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o pré-preparo do processamento dos alimentos; Montagem de pratos, café da manhã, desjejum e saladas.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Produção de Alimentos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em forno e produção de pães; preferencialmente morar nas proximidades do Bairro Tarumã;

Atividades – auxiliar na produção de padaria.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir no bairro Compensa ou adjacentes;

Atividades – realizar atendimento aos clientes e coleta de pedidos e encomendas, demonstrar produtos e efetuar vendas internas, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade e curso de Direção Defensiva e MOPP atualizado;

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, verificar documentação de veículos e de cargas, definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Vaga disponível até 26/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;