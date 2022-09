Motorista, garçom, auxiliar administrativo; Sine Manaus oferta 231 vagas de emprego

Manaus/AM - O Sine Manaus está ofertando 231 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (26) de 8h às 17h.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus (localizados na avenida Constantino Nery e Shopping Phelippe Daou).

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Posto Constantino Nery

Vagas Novas – 24



2 vagas – Coordenador de Infraestrutura

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou Recursos Humanos;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – experiência profissional em atividades de liderança de equipes e área administrativa ou atendimento ao público; bons conhecimentos práticos de Estatística e de Gestão da Qualidade do Atendimento; conhecimento das ferramentas Microsoft Office (Word e Excel) e dos Sistemas específicos de gerenciamento de Filas, Registro e Controle de Frequência.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



6 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – traçar estratégias de negócios, a fim de alavancar o crescimento das vendas e garantir a satisfação dos clientes, com base em treinamento das equipes de atendimento e vendas; trabalhar na logística geral dos produtos e controle financeiro.

Vaga disponível até 27/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



4 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – garantir suporte administrativo e operacional às demais áreas da empresa, com atendimento telefônico, organização de arquivos, envio de documentos e gestão de planilhas.

Vaga disponível até 28/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



5 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar cargas; verificar documentação de veículos e de cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Vaga disponível até 28/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – zelar pela manutenção, limpeza e conservação do local de trabalho, pela guarda e controle de todo material, aparelhos e equipamentos sob sua responsabilidade.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Máquina Sacoleira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, regular e realizar corte e solda em máquinas sacoleiras.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar mercadorias em transportes; coletar e entregar encomendas; receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Operador de Máquina de Sopro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR-12 atualizado e conhecimento em 5S;

Atividades – operar equipamentos industriais de sopro, preencher relatórios, inspeção visual de produção, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de sopro.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



Vagas em Andamento – 69



2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – executar serviços na linha de produção, como montagens de componentes e conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes, utilizando parafusadeiras.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Cobrança

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – controlar e acompanhar as contas a receber; acompanhar o recebimento das faturas e boletos bancários; realizar o acompanhamento e trâmite de documentos financeiros para os clientes até a quitação do seu débito, garantindo assim o equilíbrio das finanças da empresa.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Estágio em Marketing

Escolaridade – ensino superior cursando a partir do 3º período de Comunicação Social, Marketing, Relações Públicas ou áreas relacionadas;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar edição de conteúdo, postagem de textos, revisão de estrutura e linguagem, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”; ter cursos técnicos em Refrigeração, NR-10, NR-12, NR-32, NR-35 e SEP serão um diferencial;

Atividades – executar manutenção e instalação de aparelhos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; realizar a manutenção em câmaras frigoríficas e contêineres; inspecionar a execução de obras e serviços técnicos; realizar o controle de qualidade e testes de equipamentos.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar relatórios com análise contábil das contas patrimoniais da empresa; garantir que todos os pagamentos sejam realizados nas datas corretas; organizar e conferir documentos relacionados às contas da empresa; realizar balancetes mensais.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de técnico em Segurança do Trabalho;

Atividades – elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



4 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – desejável morar nas proximidades dos bairros Alvorada, Compensa, Lírio do Vale, Redenção, Novo Israel, Novo Aleixo, Monte das Oliveiras e bairro da Paz;

Atividades – trabalhar na operação de máquinas, distribuição e abastecimento de materiais; responsável pela organização e limpeza das máquinas e do ambiente de trabalho, controle de entrada e saída de materiais, registro de produtos e controle de qualidade.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Estágio em Engenharia Civil

Escolaridade – superior cursando a partir do 5º período em Engenharia;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de pacote Office;

Atividades – assumir funções importantes para as fases de planejamento, acompanhamento e execução de obras civis, como compras de materiais, elaboração de orçamentos, acompanhamento de cronogramas, elaboração de croquis e controles de custos.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



15 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Atividades – responsável por organizar a área de trabalho, conduzir e operar as máquinas de produção e fazer a limpeza periódica dos equipamentos utilizados.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



5 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – responsável por executar tarefas de reposição e arrumação, providenciar o recolhimento de produtos sem condições de venda e de mercadorias que estão fora das suas respectivas gôndolas, para seu respectivo reaproveitamento, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com Sistema Hoteleiro;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, check-in e check-out, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica, Carteira Nacional de Habilitação “AB” e moto própria;

Atividades – realizar acompanhamento e suporte aos clientes, a fim de efetuar a execução de merchandising e abastecimento de refrigerador; realizar vendas e negociar preços ao consumidor, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Operador de Máquina de Fundição

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado com as quatro doses da Covid-19;

Atividades – realizar fundição de peças, conquilha ou alumínio; monitorar processos de fundição, conformação e tratamento dos materiais.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Operador de Usinagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado com as quatro doses da Covid-19;

Atividades – executar os processos de usinagem em tornos mecânicos, respeitando procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde, segurança e meio ambiente.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Caldeireiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado com as quatro doses da Covid-19;

Atividades – responsável por planejar e traçar as peças que serão utilizadas para confecção dos recipientes de aço.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Posto Shopping Phelippe Daou

(av. Camapuã, Nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte)

Vagas Novas – 1

1 vaga – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – abrir e fechar as dependências de prédios; fiscalizar, observar e orientar a entrada e saída de visitantes e funcionários; receber, identificar e encaminhar os visitantes e prestadores de serviços aos destinatários.

Vaga disponível até 29/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



Vagas em Andamento – 137



5 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento no balcão; examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade; armazenar a carne em frigorífico.

Vaga disponível até 30/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR-10 atualizado;

Atividades – reportar-se ao supervisor imediato de manutenção; executar os serviços de manutenção e refrigeração, substituindo, trocando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 27/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35 dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar a manutenção preventiva e corretiva; instalação de quadros de distribuição de força; analisar consumo de energia, ligação e desligamento de aparelhos elétricos e eletrônicos; identificar defeitos elétricos para reparar ou substituir componentes, ajustando peças e simulando o funcionamento dos equipamentos.

Vaga disponível até 27/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar os serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 27/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



5 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias; elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho); controlar padrões produtivos da obra, tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados.

Vaga disponível até 27/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao encarregado de obras ou supervisor imediato; atuar na construção e reforma da parte estrutural e acabamento de prédios comerciais e residenciais, e construções de grande, médio ou pequeno porte.

Vaga disponível até 27/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



20 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço.

Vaga disponível até 27/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Ajudante de Montagem e Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao supervisor imediato de manutenção; executar serviços de manutenção elétrica, mecânica e hidráulica, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 27/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Garçom – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar os clientes; servir alimentos e bebidas, organizar mesas para os serviços de refeições; anotar pedidos e servir drinques e bebidas.

Vaga disponível até 28/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Jardineiro – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com roçadeira;

Atividades – responsável por selecionar adubos e preparar substrato; realizam manutenção pertinente aos jardins.

Vaga disponível até 28/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade e o curso de Mopp;

Atividades – trafegar com o veículo obedecendo as leis de trânsito, velocidade permitida, forma de estacionamento, horários, entre outros; verificar nível de óleo e lubrificação do motor, calibragem dos pneus, lanternas, freios e documentação; realizar conferência das mercadorias transportadas na coleta e entrega quando não for exigida a presença de um conferente.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela execução das atividades de carregamento e descarregamento nos pontos de venda, visando o abastecimento dos estabelecimentos dos clientes e contribuindo na otimização do processo de distribuição.

Vaga disponível até 28/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Cozinha – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar preparação de saladas variadas, cafés, leites, sucos, vitaminas, sanduíches e guarnições em geral.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com roçadeira;

Atividades – responsável por selecionar adubos e preparar substrato; realizar manutenção pertinente aos jardins.

Vaga disponível até 27/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de Manutenção Elétrica, Mecânica, Hidráulica, Carpintaria e Alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 27/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com roçadeira;

Atividades – responsável por selecionar adubos e preparar substrato; realizar manutenção pertinente aos jardins.

Vaga disponível até 27/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Caixa – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter domínio no Pacote Office;

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico; abertura de protocolo via sistema interno; recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Controlador de Pragas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar serviços de controle de pragas urbanas, visando o bem-estar dos clientes e do meio ambiente.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para realizar viagens;

Atividades – recepcionar os clientes, servir alimentos e bebidas, organizar mesas para os serviços de refeições, anotar pedidos e servir drinques e bebidas.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Máquina Sacoleira (Extrusora)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, regular e operar a máquina sacoleira na fabricação de sacos e sacolas; registrar a produção e documentar as atividades na ordem de produção.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva, e instalação de condicionadores de ar de 9 a 60 mil Btus.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Analista de TI

Escolaridade – ensino médio completo ou superior em Tecnologia da Informação e áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento na área de atuação;

Atividades – atuar nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



5 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza e conservação em geral e rotinas previamente estabelecidas.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – promover vendas no balcão, ser responsável pelo pré e pós venda.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; cursos de Direção Defensiva e de TCP (Transporte Coletivo de Passageiros);

Atividades – dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas dentro de perímetro urbano; realizar verificações básicas dos veículos e utilizar equipamentos de segurança no desenvolvimento das atividades; trabalhar seguindo normas no transporte de passageiros das residências para as fábricas.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar de Linha de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – alimentar a linha de produção, montagem e colagem.

Vaga disponível até 30/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar entregas, conferência de mercadorias e prestação de contas com o setor financeiro.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – auxiliar na manutenção de equipamentos de refrigeração e ar condicionado, controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 27/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com Chiller;

Atividades – realizar manutenção de equipamentos de refrigeração e ar condicionado, controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 27/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em vendas de autopeças e linha pesada;

Atividades – promover vendas, ser responsável pelo pré e pós venda.

Vaga disponível até 27/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – cumprir o cronograma de entregas estabelecido, garantindo que cada cliente de sua rota receba os produtos; preencher os protocolos de recebimento de mercadoria, entregando-os posteriormente ao setor competente.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar preparação de saladas variadas, cafés, leites, sucos, vitaminas, sanduíches e guarnições em geral.

Vaga disponível até 26/09/2022 ou até o encerramento da vaga.



5 vagas – Instalador Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento nas zonas da cidade e Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar instalação e limpeza em purificadores e bebedouros de água.

Vaga disponível até 29/09/2022 ou até o encerramento da vaga.