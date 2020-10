Motorista e mais: Sine Amazonas oferta 30 vagas de emprego nesta quinta

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 30 vagas de emprego para esta quinta-feira (29). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área;

OBS: Habilidade em aprender, agilidade, bom relacionamento, trabalho em equipe, disponibilidade de horário. Currículo atualizado.

03 VAGAS: MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área;

OBS: Categoria D, curso de direção defensiva. Currículo atualizado.

02 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área;

OBS: Experiência em reforma e reparos de sistemas elétricos. Domínio em comandos elétricos NR 10 e NR 35, currículo atualizado.

04 VAGAS: TÉCNICO MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área;

OBS: Trabalho em equipe, currículo atualizado.

03 VAGAS: ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Médio Completo;

Com experiência na área;

OBS: Conhecimento em rotinas e controle de serviços gerais, asseio e conservação de área comum (limpeza pesada), vivência com gerenciamento de equipe e cronograma de trabalho. Currículo atualizado.

03 VAGAS: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área;

OBS: Experiência em inventário de estoque, solicitação de controle de materiais, lançamento de notas, pacote office completo. Currículo atualizado.

03 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Superior cursando;

Com experiência na área;

OBS: Experiência em controle de relatórios e lançamento de notas

Domínio no sistema Protheus, rotinas administrativas e demais atividades inerentes à função, currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO EM ELETRÔNICA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E COMANDO.

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área;

OBS: Conhecimento em manutenção industrial, preditiva, preventiva e corretiva. Ampla experiência em média e baixa tensão, comando de automação e domínio de informática, currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área;

OBS: Experiência em automação industrial, domínio em sistemas pneumáticos, sensoriamentos, CLP e inversores (AB rockwell), conhecimento de sistemas robotizados (fanuc), possuir curso técnico em automação ou mecatrônica, currículo atualizado.

03 VAGAS: TECNÓLOGO EM ENGENHARIA DE TESTE SR

Escolaridade: Superior Completo;

Com experiência na área;

OBS: Experiência no processo de teste de placas eletrônicas notebook e smartphone. Domínio em manutenção e configuração e programação de equipamentos de teste e inspeção SMT. Domínio em ferramentas de melhoria contínua kaizen e poka yoke. Domínio em utilização de multímetro, osciloscópio e analisador de spectrum. Idioma inglês nível intermediário. Informática avançada Ex: sistemas operacionais, pacote office com ênfase em Excel e Power point, desejável curso técnico em eletrônica, mecatrônica, automação ou telecomunicações e áreas correlatas, currículo atualizado.

06 VAGAS: ANALISTA DE SISTEMAS

Escolaridade: Superior completo;

Com experiência na área

OBS: Conhecimentos em implementação de sistemas, coordenando atividade dos usuários no cliente, elaborar manuais de utilização e ministrar treinamentos. Documentar as atividades diárias junto ao cliente. Experiência com PMBOK, SCRUM E AGIL. Administração de servidor Linux, inglês técnico. Currículo atualizado.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.