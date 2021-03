Motorista e mais: Confira as vagas do Sine Amazonas para esta segunda

OBS: Com conhecimento em desenho e artes gráficas, domínio de tecnologias e ferramentas de computação gráfica, domínio no Corel Draw, currículo atualizado e documentação completa.

OBS: Com experiência na função, possuir conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem com habilidade para trabalho em equipe, possuir CNH B, curso de NR 35, curso de operador de minicarregadeira (BOB CAT), disponibilidade para trabalhar e residir em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

OBS: Com experiência em rolo compactador (pé de carneiro), possuir conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem com habilidade para trabalho em equipe, possuir CNH B, curso de NR 35, curso de operador de máquinas pesadas, disponibilidade para trabalhar e residir em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

OBS: Com experiência na função, conhecimentos gerais em mecânica de caminhões, componentes mecânicos, possuir CNH categoria C ou D, disponibilidade para trabalhar e residir em outro município, currículo atualizado e documentação completa.

OBS: Com experiência em vendas de planos de saúde, telefonia, seguros e consórcios, possuir CNH B, informática básica, conhecimento em prospecção via telefone, televendas, desenvoltura para atendimento ao cliente, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

