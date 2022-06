Mecânico e mais: Veja as 114 vagas do Sine Manaus para esta terça

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferece 114 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (7), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Vagas para esta terça-feira:

Vagas Novas – 10

1 vaga – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – consertar e instalar aparelhos eletrônicos, desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos, fazer manutenções corretivas, preventivas e preditivas, sugerir mudanças no processo de produção, criar e implementar dispositivos de automação. Treinar, orientar e avaliar o desempenho de operadores.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Ar-condicionado Automotivo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – um ano na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar com reparo e manuseio de equipamentos de ar condicionado, troca de peças e testes, realizar manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e componentes.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza em geral, nas áreas internas e externas.

Vaga disponível até 9/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer recebimento e verificação da validade de produtos; controlar avarias e perdas; organizar estoque; realizar balanços, inventários e separação de mercadorias.

Vaga disponível até 9/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao público, prestar informações e realizar atendimento telefônico.

Vaga disponível até 9/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor Comercial

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos precisam residir no bairro Cidade de Deus ou adjacências, ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B” dentro do prazo de validade e trabalhar com planilha Excel avançada;

Atividades – acompanhamento de rotinas e metas da equipe de vendas; melhorar e controlar indicadores elaborando relatórios. Habilidades com técnicas de vendas, abordagem e negociação.

Vaga disponível até 9/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio em Assistente de Compras

Escolaridade – cursando ensino superior em Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter habilidade com planilha de setor financeiro, conhecimento em pacote Office, disponibilidade de horário e estudar no horário noturno;

Atividades – auxiliar nos processos de compra de materiais para a empresa, emitir pedidos e notas fiscais e realizar cotação.

Vaga disponível até 9/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Porta a Porta Líder

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilidade com planilha de setor financeiro, conhecimento em pacote office, disponibilidade de horário e estudar no horário noturno;

Atividades – auxiliar nos processos de compras de materiais para empresa, emitir pedidos e notas fiscais e realizar cotação.

Vaga disponível até 9/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio em Engenharia de Telecomunicações

Escolaridade – cursando ensino superior em Engenharia da Telecomunicação;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e estudar no horário noturno;

Atividades – ajudar na operação e manutenção de sistemas e equipamentos de telecomunicações, realizando análise de projetos, prestando consultoria e orientação técnica.

Vaga disponível até 9/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Social Media

Escolaridade – ensino superior completo em Marketing e áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – produção e planejamento de conteúdo para redes sociais, responsável pelo SAC das redes sociais. Necessário conhecimento em copywriting, experiência com vídeos, posts para redes sociais que promovam engajamento; Inbound Marketing Copywriting.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 104

3 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “A” e moto própria;

Atividades – deslocar-se até potenciais clientes para tentar vender produtos ou serviços, por meio de reuniões presenciais com apresentações, negociações e follow-up de vendas.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar manutenção de equipamentos e acessórios; instalar tubulações; preparar locais para instalação; realizar teste de alta pressão (estanqueidade).

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de pacote Office nível avançado;

Atividades – liderar equipe para alcance de resultados; gerenciar demandas operacionais e administrativas; coordenar e organizar equipe e atendimento.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Operador de Empilhadeira; diferencial ter atuado na área de operações de carga aérea;

Atividades – realizar a movimentação da carga aérea cumprindo os requisitos do setor. Zelar pela limpeza e organização da área de trabalho. Cuidar de todos os equipamentos de movimentação e de apoio operacional

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Automóvel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – profissional com conhecimentos suficientes de Mecânica para diagnosticar, de forma precisa e rápida, problemas em automóveis, além de realizar reparos e manutenção em carros e motocicletas. Esse profissional é capaz de desmontar o automóvel, reparar e substituir qualquer peça, ajustar e lubrificar o motor de um veículo.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor de Materiais de Construção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – demonstrar produtos, atender clientes, controlar entrada e saída de mercadorias, preparar mercadorias para venda, promover a venda de produtos, expor mercadorias nos pontos de venda e trocar mercadorias.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Desejável vivência em empresa certificada ISO 9001/14001; experiência com auditorias internas.

Atividades – auxiliar nos subprocessos de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, e departamento pessoal.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Usinagem e Metrologia Básica; desejável vivência em empresa certificada ISO 9001/14001;

Atividades – operar furadeira elétrica, serra mecânica/elétrica e torno mecânico, para confeccionar peças de acordo com o solicitado para manutenção em máquinas, equipamentos e outros, recuperando-os de forma preventiva e corretiva.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos seguintes bairros: Novo Israel; Lagoa Azul; Viver Melhor; Santa Etelvina ou nas proximidades;

Atividades – planejar cardápios e elaborar o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, limpeza, armazenamento e exposição dos produtos, conforme normas estabelecidas.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de pacote Office;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, recebimento de veículos, acompanhar os serviços dos veículos na oficina, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – separação de ferramentas e acessórios de marcenaria.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico da Qualidade

Escolaridade – ensino técnico ou superior;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “B”; pontualidade, flexibilidade e adaptabilidade, bom relacionamento e proatividade; conhecimento do pacote Office; habilidade computacional para tratativas de e-mail e sistema Elecnor, se for necessário Apre; experiência em obras do setor de transmissão de energia (subestações ou linhas);

Atividades – organização de documentos, inspeções e controlar a aferição de equipamentos.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar atendimento ao cliente e entrega de mercadorias.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Marítimo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – um ano na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com motor de popa;

Atividades – proteger componentes, testar motores, turbo alimentadores e componentes, demonstrar competências pessoais, montar motores e turbo alimentadores.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – o candidato deve comparecer ao posto portando currículo e laudo atualizado;

Atividades – responsável por executar tarefas de reposição e arrumação, providenciar o recolhimento de produtos sem condições de venda e de mercadorias que estão fora das suas respectivas gôndolas, para seu respectivo reaproveitamento, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Professor de Ensino Fundamental 1

Escolaridade – ensino superior em Pedagogia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – promover educação e a relação ensino-aprendizagem de crianças de até seis anos; cuidar de alunos; planejar a prática educacional e avaliar as práticas pedagógicas; organizar e pesquisar atividades; interagir com a família e a comunidade; realizar tarefas administrativas.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Veículos Leves e Pesados

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços em caminhão leve e pesado, com experiência em hidráulica, elétrica e mecânica.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento em pacote Office e em departamento de utilidades domésticas, cama, mesa e banho;

Atividades – efetuar vendas e apresentação de produtos, prospecção de clientes e pós venda.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Escritório

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando ensino superior em Contabilidade e áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos precisam ter experiência no setor financeiro;

Atividades – realizar lançamentos, emitir notas fiscais, lançar e fazer impostos, tributos e encargos.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até 10/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário ter experiência com materiais de construção;

Atividades – atender clientes presencialmente e via telefone; processar e gerenciar pedidos de clientes; processar vendas à vista ou a prazo; fazer pós-venda e acompanhar as vendas realizadas início e fim.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Linha de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – necessário que os candidatos residam na zona Leste;

Atividades – executar a despaletização de vasilhames vazios, montar paletes com os produtos envasados, realizar a organização dos vasilhames e abastecer as linhas de produção.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Atividades – relacionadas à tornearia, confecção de peças e usinagem.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor de Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas de autopeças;

Atividades – promover vendas, ser responsável pelo pré e pós-venda.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidatos com experiência e conhecimento em empresas do Distrito Industrial, CNH categoria “B” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – promover vendas, ser responsável pelo pré e pós-venda.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em torno convencional e noções de retifica;

Atividades – relacionadas à tornearia, confecção de peças e usinagem.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Fresador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com retífica plana, metrologia, leitura e interpretação de desenho técnico;

Atividades – realizar fresa convencional, fabricação de peças de precisão.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

30 vagas – Auxiliar de Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de Mecânica Industrial;

Atividades – reporta-se ao supervisor imediato de manutenção; Auxiliar em serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria.

Vaga disponível até 10/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar as áreas externa e interna da empresa.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Carregador de Armazém

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter curso de Atendimento ao Cliente;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar mercadorias; entregar e coletar encomendas; controlar a qualidade dos serviços prestados.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos precisam ter experiência em autopeças;

Atividades – garantir a organização e limpeza do estoque, armazenagem e preparo de mercadorias para a área de vendas.

Vaga disponível até 07/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – os candidatos precisam ter CNH categoria “D” dentro do prazo de validade, veículo próprio e disponibilidade;

Atividades – realizar entregas das mercadorias em lojas e clientes.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência nos ramos de Medicina do Trabalho e Segurança e habilidade de negociação;

Atividades – realizar vendas externas, agendar visitas, panfletagem, prospecção e fechamento de contratos.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar preparo de pratos finos, preparo de guarnições, cortes de proteína e legumes, preparação de lasanha e molhos.

Vaga disponível até 7/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos precisam ter domínio no pacote Office;

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico. Abertura de protocolo via sistema interno; Recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 9/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na área de manutenção, preparando peças, ferramentas e instrumentos necessários para a manutenção preventiva e corretiva de edifícios, circuitos hidráulicos, elétricos entre outras; instalar e efetuar manutenção de instalação elétrica preventiva, corretiva, preditiva e efetuar pintura à mão.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – somente candidatos que morem nas seguintes localidades: Tancredo Neves, Jorge Teixeira, João Paulo, Nova Floresta, Nova Conquista, Novo Reino 2, São José, Armando Mendes, Jardim Mauá, Mauazinho, Canaranas, Aliança com Deus, Tancredo Neves, Cidade de Deus, Nossa Senhora de Fátima, conjunto Amazonino Mendes, Santa Inês, Zumbi e comunidade Sharp;

Atividades – transportar o produto acabado para área de estoque utilizando carrinhos manuais; responsável pelo carregamento e descarregamento dos caminhões e manter organizado o estoque para contagem do inventário rotativo mensal.

Vaga disponível até 8/6/2022 ou até o encerramento da vaga.