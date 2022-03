Mecânico e mais: Sine Manaus oferta 114 vagas de emprego nesta terça; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 114 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (29), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta terça-feira:

Vagas Novas – 3

1 vaga – Mecânico

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência com mecânica e elétrica automotiva;

Atividades – Realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículo.

Vaga disponível até 30/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência com montagem e balanceamento de pneus de carros de passeio e caminhões.

Atividades – Realizar manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneus e alinhamento. Controlar vida útil e utilização de pneus.

Vaga disponível até 30/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos. Verificar a qualidade dos gêneros alimentícios.

Vaga disponível até 30/3/2022 ou até encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 111

1 vaga – Eletricista Automotivo

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e disponibilidade de executar serviços em áreas remotas, conforme demanda operacional;

Atividades – Executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos. Analisar as necessidades de troca e regulagem. Montar sistemas e aplicar testes de funcionamento. Preencher relatórios de serviços e fazer check-list dos equipamentos;

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, experiência em frota pesada (ônibus) e disponibilidade de trabalho em área remota, em regime de escala e alojamento. Desejável possuir Curso Técnico em Mecânica Automotiva;

Atividades – Realizar serviços automotivos, verificando pneus e alinhamentos de câmara de ar usada nos veículos. Consertar partes avariadas ou desgastadas, com auxílio de equipamentos apropriados, para restituir as condições de uso dos mesmos.

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “B”, cursos NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-35 (Trabalho em Altura) e NR-35 (Trabalho em Altura) atualizados.

Atividades – Realizar montagem e instalação de calefação, ventilação e refrigeração, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar a limpeza e conservação de ambientes, coleta de resíduos descartados, tratamento de piso e limpeza terminal.

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Operador de Máquina Extrusora

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência em Extrusora Balão de Alta Densidade;

Atividades – Manusear máquina extrusora, controlar a temperatura e registrar as não-conformidades. Realizar montagem e desmontagem da máquina, além de realizar a manutenção preventiva e corretiva da mesma.

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Motores Marítimos

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência em motor de popa de 15 a 200 HP;

Atividades – Realizar manutenção de motores e equipamentos navais, recuperar componentes de motores e equipamentos navais, entre outras atividades inerentes.

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor Técnico de Veículos

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Não necessário;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação “B”, domínio do Pacote Office e experiência em fluxo de oficina. Desejável possuir experiência em concessionária e que resida nas proximidades do Bairro Santa Etelvina;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, recebimento de veículos e acompanhar os serviços dos veículos na oficina.

Vaga disponível até o dia 30/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Analista Contábil

Escolaridade – Ensino Superior Completo ou Cursando em Ciências Contábeis;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Analisar e conciliar as contas patrimoniais e de resultado. Elaborar planilha de controles de empréstimos e parcelamentos, balanços e balancetes. Atender auditorias internas, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Jovem Aprendiz

Escolaridade – Ensino Médio Cursando;

Experiência – Não necessário;

Requisitos obrigatórios – Possuir Curso de Informática Avançada;

Atividades – Atendimento ao cliente, organização de estoque.

Vaga disponível até o dia 30/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, armazenar os diferentes tipos de carne em locais apropriados, manter a ordem e higiene do local, a fim de evitar acidentes e proliferação de insetos. Zelar pela guarda, conservação, limpeza e segurança dos equipamentos, instrumentos e utensílios peculiares ao trabalho, bem como dos locais, comunicando qualquer irregularidade.

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Vaga estendida para Pessoa com Deficiência;

Atividades – Realizar a desossa, limpeza e embalagem de carnes e fazer a montagem do balcão.

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Vaga estendida para Pessoa com Deficiência;

Atividades – Prestar atendimento aos clientes, organizar e abastecer as gôndolas, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Costureira

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – Ter experiência com máquinas de costura industrial e Produção de fardamento e bordados.

Atividades – Confeccionar toucas, terninhos, calças, camisas e outras peças de roupas similares, alinhavar e coser as entrelinhas das diferentes peças, utilizando instrumentos comuns de costura e máquinas de costura industrial para armar essas peças.

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio em Marketing

Escolaridade – Ensino Superior cursando Marketing, Publicidade e Propaganda ou Jornalismo a partir do 3° período;

Experiência – Não necessário;

Atividades – Desenvolver propagandas e promoções, separar documentos para clientes, conferir relatórios, preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes, entre outras atividades.

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

7 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria ”D” atualizada; Residir na zona leste e MOPP atualizado;

Atividades – Transportar, coletar e entregar cargas.

Vaga disponível até o dia 30/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Soldador Jr

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso de solda eletrodo revestido; Curso NR-12 (Segurança em Máquinas e Equipamentos) e NR-35 (Segurança no Trabalho em Altura);

Atividades – Fazer corte de peças metálicas, solda em aço carbono e aço inox, furos, chapas e equipamentos, utilizando processos de soldagem e corte, como: eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma.

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção Jr

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Curso NR-12 (Segurança em Máquinas e Equipamentos) e NR-35 (Segurança no Trabalho em Altura);

Atividades – Auxiliar nos serviços de manutenção elétrica com circuito sem energia mecânica hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituir, trocar, limpar reparar e instalar peças.

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento em linha branca;

Atividades – Realizar montagem e instalação de calefação, ventilação e refrigeração, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 7/4/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Inovação e Metodologias Trainner

Escolaridade – Ensino Superior Completo;

Experiência – Não necessário;

Requisitos obrigatórios – Conhecimento em metodologias ágeis para desenvolvimento de startups e projetos inovadores. Vivência em ecossistemas de inovação, programas de aceleração de startups. Vivência com metodologias de ensino, palestras e workshops;

Atividades – Atuar com rotatividade em diversas áreas da empresa, com foco inicial e central em suportar o quadro de Programas e Inovação, suas operações. Acompanhar e auxiliar os Programas de Aceleração e Inovação Corporativa; Trabalhar na Operação e Entrega de Programas de Aceleração de Startups e Projetos de Inovação Corporativa; Desenvolver, organizar e operacionalizar parcerias para os Programas, para o Hub e para as Startups (Corporate, Acadêmicas e Institucionais). Suportar, colaborar e executar atividades relacionadas aos programas e entregas, quando necessário.

Vaga disponível até o dia 4/4/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Televendas

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Ligar para pessoas usando uma lista telefônica específica para vender produtos ou solicitar doações. Atender chamadas de clientes em potencial.

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Almoxarife

Escolaridade – Ensino Superior Completo em Logística;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Morar nas proximidades do bairro Tarumã;

Atividades – Acompanhar andamento das atividades (Separação e Expedição). Fazer periodicamente checagens sob sua responsabilidade. Promover melhorias no processo e outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cobrança

Escolaridade – Ensino Superior Cursando, Administração, Contabilidade ou Economia a partir do 2° Período;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Ligações para efetuar cobrança. Levantamento mensal dos clientes inadimplentes. Consulta, inclusão e exclusão Serasa.

Vaga disponível até o dia 30/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento em linha branca, e curso de informática e Excel avançado;

Atividades – Administrar protocolos e planilhas de entrada e saída de materiais.

Vaga disponível até o dia 31/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico a Diesel

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Elaborar planos de manutenção, realizar manutenções de motores, sistemas e veículos automotores, substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos, trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente.

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência em atendimento ao público e redes sociais;

Atividades – Realizar atendimento aos clientes, organizar agendas dos sócios, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 29/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Caixa – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Operar caixas realizando o recebimento de produtos comercializados no estabelecimento; Registrar os produtos; Receber os valores das compras e efetuar o fechamento do movimento de caixa.

Vaga disponível até 29/3/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Responsável pelo reabastecimento das gôndolas do supermercado; verificação de data de validade e organização dos produtos e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 29/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Técnico em Refrigeração ou Mecânica Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter conhecimento em sistema de climatização e refrigeração, e equipamentos industriais (chillers, torres de resfriamento e câmaras frigoríficas).

Atividades – Executar serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva em todos os equipamentos e respectivos acessórios, assegurando o seu adequado funcionamento.

Vaga disponível até 29/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Técnico em Refrigeração Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Supervisionar a equipe de manutenção de equipamentos de refrigeração e ar condicionado, controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 29/3/2022 ou até encerramento da vaga.

6 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – Auxiliar na manutenção de equipamentos de refrigeração e ar condicionado, controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 29/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter conhecimento com Chiller;

Atividades – Realizar manutenção de equipamentos de refrigeração e ar condicionado, controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 29/3/2022 ou até encerramento da vaga.

8 vagas – Técnico em Enfermagem – Vagas Exclusivas para Pessoas com Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Receber plantão e prestar assistência de enfermagem, realizar procedimentos referentes à admissão, altas e transferências, administrar medicações conforme prescrição.

Vaga disponível até 29/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Atividades de manutenção predial em geral; Manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica, hidráulica, hidro sanitária, de pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeração.

Vaga disponível até 29/3/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Pintor de Alvenaria

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Avaliar o trabalho a ser executado, observando as medidas, a posição e o estado original da superfície a ser pintada para determinar os procedimentos e materiais a serem utilizados. Lixar e retocar falhas e emendas, utilizando material apropriado para corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta.

Vaga disponível até 29/3/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Peixeiro

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar, limpar e cortar pescado para comercialização, examinar peixes recebidos, armazenar os peixes e manter a ordem e higiene no ambiente de trabalho.

Vaga disponível até 1/4/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até 1/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Obras de Manutenção

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Supervisionar colaboradores, leitura e execução de projetos, acompanhar cronograma e medições de obras e controlar equipamentos.

Vaga disponível até 2903/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Os candidatos devem residir na zona Leste da cidade;

Atividades – Receber e registrar mercadoria; Abertura e fechamento de caixa e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 10/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Efetuar vendas em corte e dobras de chapas galvalume e galvanizadas; Cálculos de área para telhados para clientes; Orçamentos e pedidos conforme aprovação do cliente.

Vaga disponível até 31/3/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Máquina Sacoleira

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar, regular e operar máquina, registrar a produção e documentar as atividades na ordem da produção.

Vaga disponível até 30/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Efetuar vendas e apresentação de produtos, prospecção de clientes e pós-venda;

Requisitos obrigatórios – Conhecimento em Pacote Office e com departamento de utilidades domésticas, cama, mesa e banho.

Vaga disponível até 5/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade –Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Conhecimento em Pacote Office e experiência na área de vendas de móveis finos;

Atividades – Efetuar vendas e apresentação de produtos, prospecção de clientes e pós-venda.

Vaga disponível até 5/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter experiência com Pacote Office e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Responsável em auxiliar processos administrativos do setor; Auxiliar no controle dos vencimentos, admissões e demais funções correlacionadas.

Vaga disponível até 31/3/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Eletricista de Manutenção Industrial

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter cursos NR-10, NR-12, NR-33, NR-35, SEP atualizados e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Realizar manutenção preventiva e corretiva em equipamentos industriais.

Vaga disponível até 31/3/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Caminhão Basculante

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter cursos de NR-11, NR-12, Direção Defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categorias “D” ou “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – Transportar mercadorias conforme a legislação do trânsito, seguir roteiro, fazer solicitações de manutenção preventiva e corretiva do veículo.

Vaga disponível até 31/3/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Máquinas Pesadas (Mineração)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter cursos de NR-12, NR-33, NR-35 e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – Realizar a manutenção de equipamentos de mineração (máquinas pesadas – marca Caterpillar).

Vaga disponível até 31/3/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Munck

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter cursos de Mopp e Operador de Munck atualizados, além de disponibilidade para viagens;

Atividades – Movimentar material na obra, dirigir e ajudar no que for preciso.

Vaga disponível até 29/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Faturamento

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Emitir pedidos de nota fiscal, arquivamento, controle e organização de documentos em geral e atendimento de clientes.

Vaga disponível até 1/4/2022 ou até encerramento da vaga.