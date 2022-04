Marceneiro e mais: Confira as 197 vagas do Sine Manaus para esta sexta

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 197 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira (29), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Vagas ofertadas para esta sexta-feira:

Vagas Novas – 13

1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e cursoS de NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade) e NR-35 (Trabalho em Altura) atualizado;

Atividades – auxiliar o eletricista na instalação e/ou substituição de luminárias públicas; Preencher formulário com informações do serviço.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria;

Atividades – deslocar-se até potenciais clientes para tentar vender produtos ou serviços, por meio de reuniões presenciais em que faz apresentações, negociações e follow-up de vendas.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Pintor a Revólver

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparação para pintura, aplicação de pintura eletrostática (cabine de pintura) e finalização em forno.

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar o eletricista na instalação e/ou substituição de luminárias públicas; Preencher formulário com informações do serviço.

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Alimentador de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no processo produtivo e tarefas diversas.

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a manutenção do ponto diário dos trabalhadores, solicitação de benefícios vale transporte e alimentação, relatórios de rotina de Departamento Pessoal, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar rotinas administrativas (arquivamento, emissão de documentos, emissão de notas fiscais, atendimento ao público, noções tributárias, estoque e financeiro).

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 184

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga estendida para Pessoa com Deficiência;

Atividades – realizar a desossa, limpeza e embalagem de carnes e fazer a montagem do balcão.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de FLV

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – garantir a operação do setor de FLV, fazer a seleção de frutas, verduras e legumes, acondicionar os hortifrutigranjeiros no depósito, ser responsável pela conservação de alimentos e abastecer as gôndolas, produzir bandejas, embalar e precificar as mercadorias, fazer atendimento ao cliente e pesagem de produtos, ser responsável pela exposição, precificação, limpeza e organização do setor. Supervisionar os colaboradores do FLV e ser responsável pela avaria do setor.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Eletricista de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino técnico em Mecatrônica ou Automação Industrial;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso Técnico em Automação Industrial ou Mecatrônica (feitos na Fucapi ou Mathias Machline) e domínio em manutenção elétrica e eletrônica de equipamentos.

Atividades – realizar manutenção elétrica em embarcações, geradores, compressores e equipamentos elétricos destinados às operações portuárias, incluindo manobra em subestação: empilhadeiras de contêiner, tug master, trollers, guindastes marítimos, RTGs, geradores de energia, bombas elétricas, painéis elétricos, sistemas eletrônicos. Realizar diagnósticos em circuitos elétricos e eletromecânicos.

Vaga disponível até 3/5/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – registrar as mercadorias em um ponto de venda e receber o pagamento do cliente.

Vaga disponível até 5/5/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Estoque – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prestar auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de mercadorias até a expedição para atender a pedidos. Receber mercadorias e realizar a conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta.

Vaga disponível até 5/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter veículo próprio;

Atividades – prospecção de novos clientes; Demonstração dos produtos e serviços; Construção e apresentação da proposta de venda.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Coordenador de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar a rotina da equipe de vendas, recrutar, treinar e avaliar profissionais, controlar estoque, abertura e fechamento de caixa e organizar loja. Elaborar planilhas e relatórios à gerência com os resultados das metas de vendas.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar ramais de dutos, montar tubulações de refrigeração, aplicar vácuo em sistemas de refrigeração. Carregar sistemas de refrigeração com fluido refrigerante. Realizar testes nos sistemas de refrigeração.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento a funcionários, receber/conferir e organizar documentação de pessoal, manter atualizado o cadastro de funcionários, auxiliar nas atividades de: vale-transporte, auxílio alimentação, refeitório e atividades sociais, cadastro e controle do registro de ponto (eletrônico) dos funcionários, apoio nas atividades de rotina do RH.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” e curso de qualificação/reciclagem nas máquinas (guindaste, pá mecânica e carreta);

Atividades – executar atividades de movimentação de materiais para produção, carregar e descarregar balsas e demais apoio a produção operando máquinas (guindaste, pá mecânica e carreta); Realizar manutenção preventiva básica das Máquinas; Atividades realizadas dentro do pátio da empresa.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “A” e veículo próprio;

Atividades – realizar a lavagem de veículos, aspirar carpetes, bancos e porta-malas, pincelar painel, limpar partes plásticas internas. Limpar vidros, aplicar cera nas partes plásticas externas e na pintura, lavar o motor, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática Básica;

Atividades – atendimento online e presencial, prospecção de novos clientes, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Assistente de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atendimento ao cliente, organização do setor e exposição de produtos na área de vendas.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Doceiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com produtos de confeitaria;

Atividades – realizar a produção de biscoitos, geleias e bombons.

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com produtos de confeitaria;

Atividades – auxiliar no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, assar os pães, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Ciências Contábeis, Administração e áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar conciliação bancária, conciliação de cartões, lançamento de notas, baixa de contas a receber, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até o encerramento da vaga

10 vagas – Ajudante de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado (Covid-19);

Atividades – realizar a organização e limpeza do armazém, manuseio de cargas e auxiliar na linha de produção.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até o encerramento da vaga

3 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por executar tarefas de reposição e arrumação, providenciar o recolhimento de produtos sem condições de venda e de mercadorias que estão fora das suas respectivas gôndolas, para seu respectivo reaproveitamento, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até o encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos, realizar serviços externos para o acompanhamento de mão de obra nas tomadoras de serviços.

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino técnico em Edificações completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil; Orientar sobre medidas de segurança e equipamentos; Administrar o cronograma da obra.

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Técnico em Rede de Computadores

Escolaridade – ensino técnico em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos pertinentes à vaga: CLP, NR-10 e NR-35;

Atividades – montar, configurar e realizar manutenção de computadores em redes; Instalação e configuração de dispositivos e sistemas operacionais.

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.

20 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar, configurar e realizar manutenção de computadores em redes; Instalação e configuração de dispositivos e sistemas operacionais.

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.

20 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal; Fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; Recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos;

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, amassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta; Revestir tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos.

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeitar bolos e tortas, ter experiência com preparo de bolos e doces.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a programação, controle de qualidade dos produtos e gestão.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Ciências Contábeis, Administração ou áreas fins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar compras de materiais diversos mediante solicitação via e-mail, programações periódicas, mensais e anuais, manter contato com os fornecedores, realizar cota de preços, condições de pagamentos e prazos de entrega.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, recebimento de pedidos, direcionamento das necessidades dos clientes para os setores envolvidos na produção do material.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Orçamentista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o preparo de orçamentos a pedido dos clientes para a cotação de serviços executados pela empresa, apurar os custos da produção e gerar um pré cálculo incluindo valores de matéria prima.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência como marceneiro;

Atividades – preparar o local de trabalho, ordenando fluxos do processo de produção, e planejar o trabalho, interpretando projetos, desenhos e especificações e esboçando o produto conforme solicitação.

Vaga disponível até 06/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Designer de Mídias e Marketing

Escolaridade – cursando ensino superior em Marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar peças criativas para mídias digitais, que convertam documentar e desenvolver processos de design como: jornadas, workshops, criar novas soluções com base em feedback de usuários e atuar de forma direta na publicidade em geral da empresa.

Vaga disponível até 3/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade ou Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar emissão de notas fiscais eletrônicas de saídas, fazer o lançamento de notas fiscais de entrada, fazer análise de documentos fiscais, organizar a documentação referente a contabilidade da empresa e fazer fechamentos fiscais.

Vaga disponível até 3/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Controladoria

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na administração de contratos de permutas junto a área comercial, classificar, contabilizar e baixar permutas e outras despesas, prestar auxílio na elaboração de relatórios de controle de gastos e auxiliar no processo de fechamento contábil.

Vaga disponível até 3/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou Ensino Técnico Financeiro;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar levantamentos e controles de transações financeiras, acompanhar o fluxo de caixa, contas a pagar e receber.

Vaga disponível até 3/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente Fiscal

Escolaridade – cursando ensino superior em Contabilidade ou Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Fazer balancetes, calcular impostos, classificar contabilidade, analisar e lançar contas e folhas salariais.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para realizar viagens;

Atividades – recepcionar os clientes, servir alimentos e bebidas, organizar mesas para os serviços de refeições, anotar pedidos e servir drinques e bebidas.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para realizar viagens;

Atividades – planejar, supervisionar os serviços da cozinha, planejar e elaborar os cardápios de acordo com as necessidades, conferindo a disponibilidade dos ingredientes necessários e providenciando a substituição de itens em falta.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico em Mecânico de Refrigeração completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Amplos conhecimentos em sistema de climatização e refrigeração; equipamentos industriais (chillers, torres de resfriamento, câmaras frigoríficas);

Atividades – executar serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva em todos os equipamentos e respectivos acessórios, assegurando o seu adequado funcionamento.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber os materiais nas obras e coletar assinaturas dos responsáveis que transportam o material, manter o estoque de materiais organizados, verificar diariamente as ordens de serviço no sistema, fazer o levantamento dos materiais necessários, receber e conferir diversos tipos de materiais.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar vendas em corte e dobras de chapas galvalume e galvanizadas, cálculos de área para telhados para clientes, orçamentos e pedidos conforme aprovação do cliente.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza das salas de aula, limpeza de área externa e recolher lixo das dependências.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público, abertura de protocolos, recebimento, conferência e controle de documentos.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico, abertura de protocolo via sistema interno, recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Salão de Beleza

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar pagamento de funcionários, organizar equipe de trabalho, suporte ao cliente, fiscalização do trabalho de equipe.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

6 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas,

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar cortes normais e especiais e realizar atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar entregas, conferência das mercadorias, compras de materiais, conservação de veículos e prestação de contas com o setor financeiro.

Vaga disponível até 29/4/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Estacionamento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidatos podem ter experiência como Atendente, Operador de Caixa ou Recepcionista;

Atividades – dar orientação a clientes, ronda no estacionamento, suporte na cancela, apoio na faixa de pedestre, uso de equipamento de rádio (conhecimento em linguagem de código Q) e apoio em guichê.

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Encarregado de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar pagamento de funcionários, organizar equipe de trabalho, suporte ao cliente, fiscalização do trabalho de equipe.

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão Truck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos precisam ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e experiência com caminhões pesados;

Atividades – realizar entregas e coletas de caçambas estacionárias (entulho), enlonar o caminhão e preenchimento de cautelas.

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com informática;

Atividades – realizar atendimento de telefones, pedidos para rota, prospectar clientes e realizar orçamentos.

Vaga disponível até 2/5/2022 ou até encerramento da vaga.