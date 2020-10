Manaus tem 40 vagas de emprego nesta sexta; confira

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 40 vagas de emprego para esta sexta-feira (23/10). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

02 VAGAS: MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área

OBS: Experiência com motores Diesel Máquina e Equipamentos Pesados, CNH B, curso técnico em mecânica, currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE AÇOUGUE

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência na área

OBS: Desejável curso de atendimento ao cliente, trabalhar com cortes de carnes, currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área

OBS: Conhecimento em limpeza de Condomínio, currículo atualizado.

01 VAGA: ARTÍFICE EM MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área

OBS: Desejável conhecimento em manutenção e conservação de Condomínio, currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS: Leitura, interpretação de desenho técnico, informática básica, técnico em eletrônica, eletrotécnica, mecânica e áreas afins, currículo atualizado.

03 VAGAS: ANALISTA DE SISTEMA JR

Escolaridade: Ensino Superior completo

Com experiência

OBS: Conhecimento nos programas Visual Studio e Banco de DADOS ORACLE, desejável em CODESOFT, DELPHI 7, BANCO DE DADOS SQL SERVER E SVN. Procedimentos de suporte de TI (ITIL), lógica de programação (estruturada e orientada a objetos), conceitos de banco de dados relacionais; conhecimento nas linguagens SQL E C# E DESEJÁVEL EM DELPHI, PL SQL E ZPL, currículo atualizado.

03 VAGAS: ANALISTA DE SISTEMA PL - EPR

Escolaridade: Ensino Superior completo

Com experiência

OBS: Experiência com Sistemas de ERP;

Domínio do Sistema PROTHEUS a partir da versão 10, quanto a módulos de atuação;

Domínio quanto a informações trocadas entre o Sistema PROTHEUS e demais sistemas, sejam estes internos a empresas ou de agentes externos;

Conhecimento dos processos de negócio relacionados aos módulos de atuação no Sistema PROTHEUS;

Conhecimento nas linguagens ADVPL e SQL;

Conhecimento em planejamento e acompanhamento de projetos, experiência no segmento de eletroeletrônico, currículo atualizado.

03 VAGAS: ANALISTA DE SISTEMA PL

Escolaridade: Ensino Superior Completo

Com experiência

OBS: Experiência em procedimentos de suporte de TI (ITIL);

Experiência no chão de fábrica;

Sistema de SHOP FLOOR (SFIS);

Programa Visual Studio, banco de dados ORACLE, CODESOFT, DELPHI 7, banco de dados SQL SERVER e SVN;

Conhecimentos nas linguagens SQL, C#, DELPHI, PL SQL E ZPL;

Conhecimentos em processos de negócio relacionados aos módulos de atuação do SHOP FLOOR INFORMATION SYSTEM (SFIS);

Conhecimentos em gerenciamento de projetos;

Conhecimentos em metodologia de teste de SOFTWARE;

Experiência no segmento de eletroeletrônico, currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE RECEPÇÃO OFICINA

Escolaridade: Ensino Médio completo

OBS: Desejável experiência em concessionária de veículos, atendimento ao cliente, recepção, currículo atualizado.

01 VAGA: A.S.G. HABILITADO PARA ROÇADEIRA (JARDINEIRO)

Escolaridade: Ensino Fundamental

OBS: Proativo, responsável com disponibilidade de horário, currículo atualizado.

10 VAGAS: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PL - FACILITIES

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS: Domínio em elétrica predial e industrial;

Conhecimento em técnicas de climatização, pintura, carpintaria e alvenaria, e serviços hidráulicos;

Conhecimento de manutenção predial;

Informática intermediaria;

NR10 e NR23. Desejável experiência na indústria, currículo atualizado.

06 VAGAS: TÉCNICO EM ELETRÔNICA PL

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS: Conhecimento Técnico em Eletrônica e Radiofrequência;

Conhecimento em Leitura e Interpretação de esquemas eletrônicos;

Conhecimento em Soldagem de Componentes;

Experiência em análise de placas de circuito impresso que apresentarem alguma falha, de baixa ou média complexidade.

Experiência no segmento eletroeletrônico, currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADORA DE CAIXA - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência ou primeiro emprego

OBS: Grau leve, para exercer atividades de operação de caixas, fluxo financeiro, currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental

Sem experiência

OBS: com grau leve, efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, a fim de mantê-los em condições de uso, currículo atualizado.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.