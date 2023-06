Mais de 400 vagas de emprego são ofertadas pelo Sine Manaus nesta terça; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 416 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (6), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.



Vagas Novas – 246

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de transpaleteira (NR-11);

Atividades – recebimento, conferência, verificação de validade e estoque dos produtos; realizar balanços, inventários, relatórios, fiscalizar a entrada e saída, através do sistema CISS Poder; armazenagem correta das mercadorias.

Disponível até 07/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática e noções de sistema de vendas;

Atividades – realizar atendimento ao cliente presencial e virtual; emitir pedidos, notas ou cupons fiscais; realizar orçamentos de produtos para clientes; informar preços e formas de pagamento.

Disponível até 09/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – diariamente realizar a limpeza das dependências da empresa, utilizando material e equipamento específico; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais.

Disponível até 09/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza do local de trabalho, controle de materiais, organização dos ambientes e diferentes tipos de serviços de manutenção.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – ensino superior cursando a partir do 2º período em administração;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática avançada;

Atividades – realizar atendimento ao público, venda de planos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 07/06/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Caseiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência anterior ou disponibilidade para desempenhar as atividades da função; ter disponibilidade para mudança imediata para a cidade de Barcelos/AM;

Atividades – realizar serviços como limpeza em geral em ambientes internos e externos, serviços de jardinagem, manuseio de produtos de limpeza, zelar pela organização e limpeza dos ambientes.

Disponível até 07/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter curso de Técnico em Elétrica, Refrigeração ou área correlata; ter experiência em manutenções preventiva e corretiva em redes elétricas, refrigeração e geradores; ter disponibilidade para mudança imediata para a cidade de Barcelos/AM;

Atividades – realizar manutenções preventiva e corretiva nos equipamentos de refrigeração e nos equipamentos de geração de energia (eletricidade em alta e baixa tensão).

Disponível até 07/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção de motores, sistemas e partes de veículos automotores; substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos; vaga estendida para Pessoa com Deficiência (PcD);

Disponível até 07/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Encarregado de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência sólida em liderança de equipes em área de manutenção e administrativa e disponibilidade para mudança imediata para a cidade de Barcelos/AM;

Atividades – realizar distribuição e acompanhamento de serviços; fazer controle de materiais de saída e devolução; realizar apontamentos de horários dos colaboradores e pedido de compras de acordo com a necessidade; emitir relatórios de pendências e soluções para a gerência; liderar, delegar e acompanhar serviços dos colaboradores de obras, manutenções e jardinagem.

Disponível até 07/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Loja – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável pelo controle de produtos, limpeza e organização do comércio. Preferencialmente residir nas proximidades das avenidas Torquato Tapajós e Camapuã;

Disponível até 07/06/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Fiscal de Loja e disponibilidade de horário;

Atividades – fazer assistência, fiscalizar e monitorar na prevenção de perdas.

Disponível até 07/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar venda de peixes, crustáceos e mariscos; escolher, preparar e conservar os peixes.

Disponível até 07/06/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Agente de Portaria atualizado;

Atividades – fiscalizar, observar e orientar a entrada e saída de pessoas; receber, identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários; abrir e fechar as dependências de prédios; receber a correspondência e encaminhar ao protocolo; atender e efetuar ligações telefônicas.

Disponível até 07/06/2023 ou encerramento da vaga.



40 vagas – Inspetor da Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Informática básica, Metrologia, NR-12, Matemática básica, Leitura e Interpretação de desenho técnico mecânico;

Atividades – realizar ensaios, medições e testes de controle de qualidade de produtos, de acordo com as normas e padrões estabelecidos, analisando a conformidade dentro das especificações técnicas; reportar os resultados das inspeções à gerência para elaborar planos de prevenção e correção.

Disponível até 12/06/2023 ou encerramento da vaga.



20 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por fazer abertura e fechamento de caixa, processar e receber pagamentos e emitir notas fiscais.

Disponível até 09/06/2023 ou encerramento da vaga.



20 vagas – Auxiliar de Estoque – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – armazenar e organizar produtos; separar e receber entregas; realizar conferência dos produtos e armazenar no local correto, auxiliando os estoquistas.

Disponível até 09/06/2023 ou encerramento da vaga.





1 vaga - Designer Gráfico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Corel Draw, Photoshop, Impressão Offset e Flexografia;

Atividades – criar material gráfico para sites, panfletos, outdoors, banners, embalagens, anúncios, campanhas e logotipos.

Disponível até 12/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – realizar atendimento ao cliente; fazer abertura e fechamento de caixa; processar e receber pagamentos e emitir notas fiscais.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática e noções de sistema de vendas;

Atividades – realizar atendimento ao cliente presencial e virtual; emitir pedidos, notas ou cupons fiscais; realizar orçamentos de produtos para clientes; informar preços e formas de pagamento.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com folha de pagamento e E-Social;

Atividades – responsável pelas rotinas do departamento pessoal na empresa, cuidando da documentação de admissão, demissão, rescisão, folhas de ponto, férias, banco de horas, horas extras e demais benefícios para os trabalhadores.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



80 vagas – Operador de Máquina I e II

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – fazer a limpeza de chão, paredes, corrimões, escadas, bancadas, bebedouros, televisões, janelas e demais espaços; auxiliar o encarregado de facilities a fazer a lista de compras de produtos necessários para a execução do trabalho da equipe de serviços gerais; fazer o registro das áreas higienizadas, de acordo com o protocolo da empresa; estar em contato com os demais funcionários da equipe, prestando auxílio ou solicitando quando necessário.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista de Muck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – operar e avaliar as condições de funcionamento das máquinas e equipamentos de elevação, realizando a verificação do painel de instrumentos de medição e da fonte de alimentação.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – fidelização e prospecção de clientes; promover a adequada operação da loja; garantir a montagem, organização, limpeza e reposição da vitrine; garantir conhecimento do negócio e do produto.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Auxiliar Mecânico de Refrigeração – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – serviços de manutenção corretiva e preventiva de máquinas, equipamentos e instalações; auxiliar o oficial ou encarregado a levar a bom termo a execução de suas tarefas; zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – realizar atividades administrativas; fazer solicitação de materiais de expedientes; realizar atendimento ao cliente; autorizar exames e agendamentos de consultas para convênios internos e externos; controlar e acompanhar as senhas de atendimento; manter o local de trabalho limpo e organizado; participar de comissões do hospital quando indicado pela diretoria ou por meio de eleição; guardar, comunicar e entregar objetos achados e perdidos; anunciar e controlar chegada de funcionário a setores.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Farmacêutico Hospitalar

Escolaridade – ensino superior completo em Farmácia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica e noções de farmácia clínica;

Atividades – receber, conferir o plantão diurno e encaminhar para a mesa da Gerente; conferir os registros de temperatura e umidade; realizar ou receber empréstimo conferindo quantidade, lote e validade; verificar as faltas de medicamentos/correlatos/nutrição mencionados no plantão anterior; verificar se existe solicitação de Nutrição Parenteral ou medicamento para manipular a fim de ligar; pedidos de compra de medicamentos não-padronizados (MNP) devem ser registrados no Livro de Ocorrências e Ficha de MNP arquivadas, dar entrada no Sistema das Notas fiscais de medicamentos, produtos hospitalares e nutrição; fazer a relação de medicamentos/materiais hospitalares vencidos e entregar no final de cada mês para a coordenação.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



20 vagas – Operador de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter curso de TBO; no mínimo três doses da vacina da Covid-19; candidatos não devem residir nos seguintes bairros: Lago Azul, Viver Melhor e Tarumã;

Atividades – atuar no setor de produção da empresa do segmento eletroeletrônico: montagem de placas, embalagem em processos de linha de produção e controle de qualidade.

Disponível até 07/06/2023 ou encerramento da vaga.



15 vagas – Operador de Produção

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em turnos;

Atividades – atuar no setor de produção da empresa do segmento eletroeletrônico: montagem de placas, embalagem em processos de linha de produção e controle de qualidade.

Disponível até 12/06/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas no Comércio – 42



2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria; desejável ter noções de vendas;

Atividades – prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, negociar e fechar vendas; ser comunicativo, proativo, responsável e gostar de trabalhar em equipe.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e veículo próprio;

Atividades – atendimento a carteira de clientes, levantamento de necessidade de produtos no ponto de venda, positivação do pedido e abertura de novos clientes.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Supervisor Comercial

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração, marketing ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter informática avançada e boa comunicação;

Atividades – supervisionar a equipe de gestores de loja; apresentar estratégia de vendas, relatórios e apresentação de indicadores.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Gerente de Vendas Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – intermediar negócios mercantis para terceiros; utilizar mostruários, catálogos, panfletos e quaisquer outros meios ou instrumentos que possam facilitar as negociações; planejar vendas, divulgar, demonstrar produtos, serviços e finalizar negócios; acompanhar clientes pós-venda, interagir com as demais áreas da empresa representada e participar de eventos.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – intermediar negócios mercantis para terceiros; utilizar mostruários, catálogos, panfletos e quaisquer outros meios ou instrumentos que possam facilitar as negociações junto à clientela; planejar vendas, divulgar, demonstrar produtos, serviços e finalizar vendas; acompanhar clientes pós-venda; interagir com as demais áreas da empresa representada e participar de eventos.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Cozinheiro de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida; inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios; auxiliar na requisição do material necessário para a preparação dos alimentos.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Atendente de Balcão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo atendimento presencial ou telefônico, garantindo o suporte necessário ao cliente; dar apoio e esclarecer dúvidas, fazer registro de reclamações, fechamento de vendas, entre outras atividades.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



7 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar tarefas de reposição e arrumação, seguindo o layout já definido de mercadorias nas gôndolas; providenciar o recolhimento de produtos sem condições de venda e mercadorias que estão fora das suas respectivas gôndolas; apoiar na separação, embalagem e armazenamento das mercadorias, limpeza e organização dos equipamentos e ambiente de trabalho.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



15 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; realizar higienização de utensílios.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando contabilidade ou logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no Sistema Winthor e noções de ICMS, ST e ZFM e leitura de NF XML; ter disponibilidade de horário;

Atividades – auxiliar nos processos de compras de materiais para a empresa; emitir pedidos e notas fiscais, realizar cotação e acompanhar os prazos de entrega, qualidade dos produtos e operações de follow-up junto aos fornecedores.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar os mais diversos tipos de pratos culinários, como refeição, lanche, sobremesa, entrada, salada, acompanhamento e outros; manipular e temperar alimentos; verificar o estado de conservação dos ingredientes; gerenciar estoque de produtos; manipular utensílios de cozinha; manter a organização e limpeza do ambiente de trabalho; realizar outras tarefas a pedido do superior imediato.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com venda de motocicletas;

Atividades – prestar atendimento direto ao consumidor; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos das mercadorias; orientar o cliente sobre as especificações dos produtos e serviços; controlar a demanda dos pedidos em estoque e cumprir as metas de vendas.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas na Indústria – 34



1 vaga – Auxiliar de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atuar no setor de produção da empresa do segmento eletroeletrônico: montagem de placas, embalagem em processos de linha de produção e controle de qualidade. Desejável ter curso de TBO.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Almoxarife – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – dar apoio ao controle de recebimento e expedição de produtos, na organização do estoque, no pedido de reposição de e distribuição de produtos dentro dos setores da empresa, conforme necessário.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



12 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar trabalhos de manutenção corretiva e preventiva de hidráulica, elétrica, pintura e alvenaria, com objetivo de adequar e conservar instalações prediais. Desejável ter curso de NR-35.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Recepcionista – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender chamadas telefônicas; anotar recados; prestar informações; registrar visitas e telefonemas recebidos.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres; auxiliar no serviço de copeiragem em geral e na montagem dos balcões térmicos.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com empilhadeira e curso de Operador de Empilhadeira;

Atividades – realizar recebimento, conferência, guarda de produtos e controle, distribuição e registro de inventário de materiais.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Representante Comercial (Consultor de Vendas)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas na indústria e comércio; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio; ter conhecimentos na área de etiquetas e rótulos;

Atividades – atuar diretamente com os clientes de empresas ou organizações que trabalham com a venda de produtos ou serviços; estudar o mercado de atuação e identificar, analisar e avaliar as necessidades dos clientes do setor.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Cozinheiro Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar pratos, atentando para as especificações da comanda ou cardápio; manipular, temperar alimentos e verificar o estado de conservação dos ingredientes utilizados, para atender as exigências dos pedidos e assegurar o padrão de qualidade.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e criar receitas de bolos, doces, biscoitos, salgados, canapés, sorvetes, caldas, tortas, cupcakes, recheios e coberturas.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema de ponto Ahgora;

Atividades – fazer o controle de registro de ponto eletrônico e manual, lançamento e controle de horas extras e banco de horas.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atuar no setor de produção da empresa do segmento eletroeletrônico: montagem de placas, embalagem em processos de linha de produção e controle.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Auxiliar Mecânico de Refrigeração – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de manutenção corretiva e preventiva de máquinas, equipamentos e instalações; auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução das tarefas; zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas em Serviços – 94



5 vagas – Estofador de Móveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer moldes, traçar linhas, reparar e trocar partes danificadas dos estofamentos e colchões, móveis, revestimentos de interiores em tecidos, couros e outros materiais; colocar, dispor e prender molas, enchimento e tapeçaria dos móveis e cortinas; zelar pela conservação do local de trabalho.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista de Ônibus Rodoviário

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”; curso de Transporte Coletivo de Passageiros; experiência em mecânica leve e pesada e como motorista rodoviário; disponibilidade para viagens e trabalho em regime de escala 12x8;

Atividades – atuar na condução de transporte coletivo, seguindo as normas de trânsito e realizando as rotas estipuladas pela empresa.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "D";

Atividades – dirigir de forma segura e econômica, usando os equipamentos necessários, seguindo sempre as normas de trânsito e boa conduta; assegurar o cumprimento da rota; conferir a troca dos produtos no processo de entrega, conforme nota fiscal, garantindo o retorno dos produtos provenientes da troca; evitar retorno de produtos; orientar e auxiliar a carga e descarga de produtos do veículo; monitorar a segurança e integridade do veículo, através do preenchimento diário do checklist, atestando suas condições de uso. Os candidatos realizarão um teste prático.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente Administrativo Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em administração ou ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Suframa, CTe, ICMS, inventário e tratativa com fornecedores de transportadora;

Atividades – atuar em monitoramento de estoque e identificar necessidades de compra; realizar o follow-up com fornecedores para confirmar ou alterar pedidos; análise de formação de preço, cotação e análise de preços e produtos, análise fiscal de produtos, entradas e saídas. Preferencialmente residir próximo ao bairro Santa Etelvina e adjacências;

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no Pacote Office;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, preenchimento de planilhas, relatórios e formulários, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Mecânico de Motor Marítimo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Motor de Popa de 15A 200 HP;

Atividades – realizar manutenção em motores de popa, inspecionando, testando e substituindo componentes, seguindo procedimentos, normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



6 vagas – Pintor Predial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e pintar superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, limpando, emassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta; pintar letras e motivos decorativos, baseando-se nas especificações do trabalho e nos desenhos.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



30 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade mediata;

Atividades – fazer revestimentos em paredes, pisos, muros e outras partes de construções com ladrilhos, pastilhas, cerâmicas ou material similar.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade imediata;

Atividades – fazer revestimentos em paredes, pisos, muros e outras partes de construções com ladrilhos, pastilhas, cerâmicas ou material similar.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Qualidade – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior cursando gestão da qualidade, administração, direito, letras ou engenharia a partir do 3º período;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela elaboração e revisão de procedimentos, garantindo o bom andamento da área da qualidade.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Engenharia – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior cursando engenharia civil ou técnico em edificações a partir do 3º período;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por apoiar o trabalho do engenheiro civil em vários aspectos, incluindo coordenação de projetos, preparação de relatórios, realização de pesquisas, supervisão de equipe técnica e gerenciamento de documentos.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Gerente Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo em administração, ciências contábeis ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em atividades de logística;

Atividades – planejar e coordenar procedimentos, sistemas administrativos e formas de otimizar processos; garantir o fluxo de informações adequadas para facilitar outras operações comerciais; organizar e supervisionar outras atividades da empresa (reciclagem, reformas, planejamento de eventos, entre outras).

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em segurança do trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viagens e trabalho em regime de escala 12x8; ter experiência em empresa no Urucu/AM;

Atividades – realizar inspeção de segurança e recomendar medidas de prevenção e controle; apresentação de DDS, relatórios, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga - Ferreiro Armador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a montagem de armações e estruturas de concreto e aço em obras; aplicar pilares, vigas e lajes; conferir material a ser utilizado.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



8 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – transportar materiais, ferramentas, aparelhos e demais peças, limpando e arrumando de acordo com instruções; auxiliar o oficial ou encarregado; zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças, como janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guarnições; construir formas de madeira para concretagem; reparar elementos de madeira, substituindo peças deterioradas ou fixando partes soltas.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com tubulações de incêndio;

Atividades – realizar instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” atualizada; residir nas proximidades ou na zona Leste de Manaus; ter curso de MOPP;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Mecânico de Automóvel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”, noções básicas de oficinas, conhecimento em ferramentas essenciais ao serviço e vontade de aprender;

Atividades – executar serviços em caminhões, motores a diesel, carros pequenos e motos.

Disponível até 06/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Encarregado de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – programar e supervisionar serviços de instalação e paradas de máquinas para manutenção preventiva e corretiva, visando minimizar o tempo não produtivo dos equipamentos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – cuidar da jardinagem, roçagem das plantas e poda de galhos; retirar árvores que ofereçam risco de queda, manter o gramado sempre cortado, evitar doenças e pragas.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Empregada Doméstica

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender às necessidades e conveniência da família; realizar serviços de limpeza, cozinha, lavanderia e manutenção domiciliar.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Tecnólogo em Construção Civil

Escolaridade – ensino superior completo em tecnólogo em construção civil;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – laborar projetos de engenharia civil; gerenciar obras, controlar e coordenar a operação e manutenção do empreendimento.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Geólogo

Escolaridade – ensino superior completo em geologia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – fazer o monitoramento dos parâmetros de operação e o desenvolvimento e realização do quadro de previsão geológica, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Estágio em Geologia

Escolaridade – ensino superior cursando em geologia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – auxiliar no monitoramento dos parâmetros de operação e no desenvolvimento e realização do quadro de previsão geológica, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em elétrica, manutenção predial, refrigeração, instalação e manutenção da rede elétrica e hidráulica;

Atividades – zelar pela manutenção, organização e conservação dos equipamentos e ferramentas de trabalho.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo.

Disponível até 06/06/2023 ou encerramento da vaga.