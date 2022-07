Mais de 300 vagas de emprego serão ofertadas pelo Sine Amazonas nesta segunda

02 VAGAS: IMPRESSOR OFFSET Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Desejável amplo conhecimento em máquinas 4/6 cores com sistema de reversão e vernizes online, preferencialmente máquinas KOMORI, ter pacote Office, ter a documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Desejável experiência em caminhões tipo pesados pipa e caçamba, ter CNH categoria “D” e curso de Direção Defensiva, ter disponibilidade para trabalhar no município de Presidente Figueiredo em regime de escala, ter a documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: MOTORISTA JULIETA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Desejável experiência em direção de caminhões de porte tipo canavieiro, bitrens, carretas ou basculantes, ter CNH categoria “E”, curso de Moop ou Direção Defensiva, ter disponibilidade para trabalhar no município de Presidente Figueiredo em regime de escala, ter a documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE PÁ MECÂNICA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter curso de Operador de Pá Mecânica e Direção Defensiva, CNH categoria “D”, ter disponibilidade para trabalhar no município de Presidente Figueiredo em regime de escala, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE MOTONIVELADORA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter curso de Motoniveladora e Direção Defensiva, CNH categoria “D”, ter disponibilidade para trabalhar no município de Presidente Figueiredo em regime de escala, ter a documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: PINTOR DE RETRABALHO Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Desejável conhecimento no reparo de pintura em peças metálicas e em peças ABS, preparação de tintas para reparação de pintura, ter a documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: MECÂNICO DE CAMINHÃO Escolaridade: Ensino Fundamental Completo; Com experiência na área. OBS: Ter CNH categoria “D”, ter disponibilidade para trabalhar no município de Presidente Figueiredo em regime de escala, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SOLDADOR AUTOMOTIVO Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Desejável conhecimento geral em soldas, cortes e caldeiraria, ter CNH categoria “D”, ter disponibilidade para trabalhar no município de Presidente Figueiredo em regime de escala, ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA I Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Desejável conhecimento de reparos em equipamentos como colhedoras hidráulicas e implementos rodoviários, em leitura de catálogo de peças, ter CNH categoria “D”, ter disponibilidade para trabalhar no município de Presidente Figueiredo em regime de escala, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE MÁQUINA PESADA II Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Desejável experiência em mecânica, máquinas a diesel, serviços corretivos e mecânicos em tratores de pneu MF, conhecimento em ferramentas de uso individual, ter CNH categoria “D”, ter disponibilidade para trabalhar no município de Presidente Figueiredo em regime de escala, ter a documentação completa e currículo atualizado.

Outra opção é ir até a sede do Sine, localizado na Avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 14h.

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site Emprega Brasil para fazer atualização do cadastro, em seguida acessar o Portal do Trabalhador e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.