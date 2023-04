Jardineiro e mais: veja as 247 vagas de emprego do Sine Manaus para esta terça

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 247 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (11), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

Vagas Novas – 62

1 vaga – Assistente Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área fiscal;

Atividades – executar e controlar as funções relacionadas com a área contábil, como emissão de notas fiscais eletrônicas de saídas, fazer o lançamento de notas fiscais de entrada, fazer análise de documentos fiscais e etc.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga

2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza em geral, em áreas internas e externas.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Faturamento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica;

Atividades – emitir notas fiscais, minutas e boletos. Além de organizar documentos e efetuar classificação contábil, gerar lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preencher guias de recolhimento e de solicitações junto aos órgãos do governo. Emitir notas de venda e de transferência entre outras, realizar o arquivo de documentos. Receber mercadorias, conferi-las, organizá-las e contá-las.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter amplo conhecimento de cliente do Distrito Industrial, condomínios e grandes empresas;

Atividades – prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, negociar e fechar a venda.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Mecânico de Automóvel

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira de Habilitação AB;

Atividades – responsável pela da manutenção de veículos de pequeno porte e motocicletas, motores a diesel, desmontando, reparando, substituindo, ajustando e lubrificando o motor e peças anexas.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga

3 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Atividades – prestar serviços em empresa, suporte, auxílio em carga e descarga, pequenos serviços de manutenção e de limpeza.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Mecânico Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Curso NR-35 e disponibilidade para viagem;

Atividades – realizar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos, analisar as necessidades de troca e regulagem, montar sistemas e aplicar testes de funcionamento.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Mecânico de Automóvel

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de viagem e trabalho em regime de escala 12 x 8, experiência em mecânica leve e pesada;

Atividades – realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH na categoria D atualizada e residir nas proximidades ou na zona leste. Ter o curso de Movimentação de Produtos Perigosos (MOPP);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga

40 vagas – Motorista de Caminhão Basculante

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH na categoria D atualizada e ter disponibilidade para realizar viagens;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga

8 vagas – Operador de Trator

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH na categoria D atualizada, e experiência com trator D6 ou D8 e ter disponibilidade para realizar viagens;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga

Vagas no Comércio – 42

1 vaga – Designer Gráfico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – conceber e desenvolver obras de arte e projetos de design gráfico; elaborar e executar projetos de restauração e conservação preventiva de bens culturais móveis e integrados; realizar pesquisas, elaborar propostas e divulgar suas obras de arte, produtos e serviços.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades dos bairros Cidade Nova, Zumbi e Lírio do Vale;

Atividades – atendimento; cortes normais e especiais; realizar limpeza no setor.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mestre de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – liderar equipes de trabalhadores da construção civil em canteiros, controlar equipamentos e materiais, inspecionar qualidade de matérias-primas utilizadas e administrar cronograma de obras.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motofretista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em entrega de gás e Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias e realizar a entrega dos pedidos aos clientes.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber o público no estabelecimento; anotar pedidos, servir clientes e prezar pela organização e limpeza das mesas.

Disponível até 11/4/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar nos Serviços de Alimentação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na área do pré-preparo, preparo e processamento de alimentos e na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação.

Disponível até 11/4/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que o candidato tenha Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – reposição, limpeza, exposição e promoção de produtos nas lojas.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na limpeza e organização.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – realizar a leitura de loja objetivando ofertar ao cliente os produtos necessários para manter o abastecimento; garantir a precificação dos produtos no PDV; organizar gôndolas e freezers; abastecer a loja com produtos não expostos; buscar dentro de sua área geográfica de atuação, prospecção de novos clientes potenciais.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Operações Logísticas

Escolaridade – ensino superior em logística cursando;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com Sistema Winthor e curso de Informática intermediária ou avançada;

Atividades – realizar o processo de carregamentos de produtos, atribuindo aos usuários a separação de produtos, por meio da impressão do sistema e material físico; dar suporte à supervisão quanto aos carregamentos, repassando as informações sobre a quantidade de produtos que estão aguardando separação.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de saúde em geral;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; promover a venda de mercadorias, demonstrar seu funcionamento ou distribuir amostras, informar sobre suas qualidades e vantagens de aquisição; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas, com etiquetas de preço; prestar serviços aos clientes, tais como troca de mercadoria, abastecimento de veículos e outros serviços correlatos; fazer inventário de mercadorias para reposição e elaborar relatórios de vendas, promoções, demonstrações e pesquisa de preços.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – vendas, abastecimento e merchandising.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Operador de Empilhadeira e NR-11 atualizado; ter conhecimento em Sistema Winthor e Radiofrequência;

Atividades – receber diariamente as mercadorias no Centros de Distribuição para compor o estoque, por meio da conferência da documentação com os pedidos de compra autorizados, avaliando as condições da mercadoria (apresentação, qualidade, prazos de validade e outros) e liberando a descarga para que seja encaminhada a documentação para programação de pagamento.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Logística – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo recebimento, conferência e armazenagem dos produtos no estoque; fazer levantamento dos itens de avarias, conferência das devoluções e manter o centro de distribuição em boas condições de higiene; colaborar com a organização da armazenagem de mercadorias de modo a facilitar a movimentação, localização e utilização de espaços; separar os produtos no estoque utilizando o mapa de separação para comparação com as informações em nota fiscal.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender chamadas de clientes em potencial. Utilizar roteiros para fornecer informações sobre os recursos, preços do produto e apresentar os benefícios.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga

6 vagas – Operador de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – responsável por auxiliar em atividades diárias do estabelecimento; fazer a organização, controle de produtos, limpeza do local, entre outras tarefas.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em materiais de construção e disponibilidade para viajar;

Atividades – efetuar constantemente vendas por telefone, catálogos e visitas aos clientes; elaborar diariamente o controle de vendas e pedidos de produtos aos clientes; elaborar semanalmente prospecção de vendas e elaboração de estratégias para cumprimento de metas; realizar pesquisa de satisfação mensal com os clientes; realizar periodicamente o 5’s; alcançar metas de vendas acordadas dentro do prazo.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em contas a pagar e receber;

Atividades – realizar pagamentos; fazer controle de contas a pagar e de tesouraria; controlar fluxos de caixa; acompanhar extratos bancários; realizar balanços financeiros; preparar relatórios e apoiar o setor de Contabilidade no pagamento de tributos.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Financeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter noção de notas fiscais e sistema Speed;

Atividades – planejar, gerir e analisar os recursos financeiros da empresa, garantindo rentabilidade nas contas e investimentos, verificando a necessidade de gastos e a disponibilidade de recursos, fluxo de caixa, contas a pagar e receber, investimentos, impostos e balanços.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas de acessórios que atendam os clientes, indicando sempre o melhor produto dentro da loja, por meio de diversos argumentos e negociações.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga

Vagas na Indústria – 43

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em corte de MDF, máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças, utilizando equipamento adequado, desenhos e especificações.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletromecânico

Escolaridade – ensino técnico em eletromecânica ou elétrica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em linhas de alta tensão, transformadores 220v, 110v e 380v;

Atividades – planejar, executar e participar da elaboração de projetos de máquinas, equipamentos e instalações; Interpretar esquemas de montagem e desenhos técnicos; montar equipamentos e participar da elaboração de planos de manutenção; estabelecer condições de segurança para executar a manutenção; realizar manutenção corretiva e preventiva em equipamentos e máquinas, conforme ordens de serviço; realizar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica; refazer instalações elétricas das máquinas em manutenções; garantir a qualidade dos serviços, executando limpeza, inspeção, troca de componentes e peças.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em transporte de alimentos e curso de Direção Defensiva atualizado;

Atividades – transportar mercadorias obedecendo à legislação de trânsito e ao roteiro sequencial de notas fiscais; cuidar da ordem e conservação do veículo; fazer solicitações de manutenção preventiva e corretiva do veículo.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

35 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Soldador e experiência com MIG e MAG; experiência com eletrodo revestido;

Atividades – executar serviços de soldagem em peças e embarcações; operar máquinas de solda, pontes rolantes, pórticos e talhas quando houver necessidade alusiva ao trabalho; atuar na limpeza e organização do local de trabalho, executar atividades correlatas.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Fiscal Sênior

Escolaridade – ensino superior em administração, ciências contábeis, direito ou economia completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em nota fiscal, corredor de importação, emissão de PIN e conhecimento no TOTVS (DATASUL);

Atividades – atuar na apuração e declaração de impostos diretos e indiretos; realizar escrituração fiscal; atender fiscalizações e participar na análise dos procedimentos fiscais da empresa.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gestão de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior completo em administração com ênfase em recursos humanos;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em rotinas trabalhistas, admissão, registro de ponto, folha de pagamento e legislações trabalhistas;

Atividades – recrutamento e seleção, integração, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, comunicação interna, folha de pagamento, benefícios e demissões, entre outras.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Oficial de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atuar na limpeza e conservação de banheiros, pátios e salas comerciais.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental ou médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos existentes; auxiliar no preparo das refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 100

3 vagas – Servente de Obras – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – demolir edificações de concreto, alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solos; efetuar manutenção de primeiro nível; limpar máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos; realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais.

Disponível até 11/4/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Automação e Instrumentação

Escolaridade – ensino técnico em instrumentação, automação ou eletroeletrônica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CFT ativo e cursos de NR-12, NR-10, pacote Office e SEP atualizados;

Atividades – fazer instalações e manutenção de painéis elétricos e de redes industriais (como a Ethernet); parametrizar inversores de frequência, soft-starters, transmissores, relés e multimedidores; executar manutenções corretivas elétricas, preditivas e programadas.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento telefônico, suporte administrativo e organização de arquivos.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Eletricista de Linha Viva

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de linha viva, NR-10, NR-35 e SEP; disponibilidade para viajar;

Atividades – atuar com redes de distribuição de energia elétrica de baixa e média tensão.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista Operador Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de direção defensiva e operador de caminhão munck; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar cargas, transporte e descarga de materiais pesados, garantir o zelo e a conservação do veículo e do munck.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

30 vagas – Consultor de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de informática básica e pacote Office; ter experiência com público e no mínimo 50 MB de internet para realização de teletrabalho;

Atividades – realizar oferta e venda de planos; levantar as necessidades do cliente, identificar os problemas, propor soluções, implantar e viabilizar o projeto de acordo com cada profissional ou empresa que atender, e fazer avaliação.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino técnico em eletrônica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com equipamentos hospitalares;

Atividades – consertar e instalar aparelhos eletrônicos; desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos, fazer manutenções corretivas, preventivas e preditivas; sugerir mudanças no processo de produção, criar e implementar dispositivos de automação.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – apresentar Carta de Recomendação do último emprego;

Atividades – cuidar de bebês e crianças, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer; acompanhar horários dos medicamentos, alimentação, escola e banho; realizar atividades que estimulam o desenvolvimento físico, emocional e motor da criança; acompanhar viagens e consultas médicas.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência como vendedor de autopeças;

Atividades – atender clientes, identificar as necessidades e orientar com informações referentes ao veículo.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Consultor de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar oferta e venda de planos; levantar as necessidades do cliente, identificar os problemas, propor soluções, implantar e viabilizar o projeto de acordo com cada profissional ou empresa que atender e fazer a avaliação.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Ajudante de Obras – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – apresentar currículo;

Atividades – demolir edificações de concreto, alvenaria e outras estruturas; efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-6, NR-10, NR-20, NR-33 e NR-35; ter treinamento e capacitação em brigada de incêndio;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, alumínio e zinco; fazer recorte, modelar e trabalhar com barras perfiladas de materiais ferrosos e não fabricação de peças em geral.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-6, NR-10, NR-12, NR-18, NR-20, NR-26, NR-33, SEP e Instrução para Trabalho em Equipamentos Eletrônicos em Áreas Classificadas; ter treinamento e capacitação em brigada de Incêndio e conhecimento na área de Manutenção;

Atividades – auxiliar na manutenção predial de áreas elétrica, mecânica, civil, hidráulica, alvenaria e pintura, realizando troca, conserto e instalação de peças, componentes e equipamentos.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Montagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-6, NR-10, NR-12, NR-18, NR-20, NR-26, NR-33, NR-35, SEP e Instrução para Trabalho em Equipamentos Eletrônicos em Áreas Classificadas; ter treinamento e capacitação em brigada de Incêndio e conhecimento na área de Manutenção Industrial;

Atividades – fazer ajustes, montar e regular painéis elétricos e eletrônicos em máquinas e equipamentos; interpretar desenhos, esboços, especificações e outras informações; executar encaixe e montagem das peças; instalar e conectar fios elétricos no conjunto, fazer testes no equipamento, reparar os defeitos e desmontar peças.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – montagem, instalação e realização de manutenção preventiva e corretiva de circuitos eletrônicos.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Serralheiro de Esquadria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em fabricação de portas, janelas e divisórias em esquadria de alumínio;

Atividades – realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos, e produzir peças com esses materiais, como tubos, grades, chapas, entre outros.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior em engenharia eletrônica, elétrica, eletrotécnica ou mecatrônica Completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Leitura e Interpretação de Diagramas Elétricos e Programação de Servo Motores e Inversores; necessário ter domínio na linguagem de programação C e C++ para microcontroladores, programação de CLP com ladder e texto estruturado; ter sólidos conhecimentos em softwares de prototipagem e simulação de circuitos eletrônicos Altium Design e Proteus;

Atividades – recrutar e selecionar novos colaboradores, levantando necessidades de treinamento e avaliando desempenho de pessoal, desenvolvendo planos de carreiras e disseminando cultura organizacional dentro do setor e da empresa.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; cursos de Direção Defensiva, Preventiva e MOPP;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de pacote Office;

Atividades – fazer manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica, hidráulica, hidro sanitária, marcenaria, manutenção em alvenaria, acabamento, forro PVC, ferragens, carpintaria, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Motorista de Ônibus Rodoviário

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, curso de transporte coletivo de passageiros e experiência em mecânica leve e pesada e como motorista rodoviário; ter disponibilidade para viagens e trabalho em regime de escala 12×8;

Atividades – atuar na condução de transporte coletivo, seguindo as normas de trânsito e realizando as rotas estipuladas pela empresa.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Lanterneiro de Automóvel

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em lanternagem da frota de ônibus, picape e ônix;

Atividades – preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura; pintar e montar o veículo, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista Auxiliar

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em instalação de câmeras, em sistemas de embarcação; ter cursos de NR-35 e NR-10; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”; ter informática básica com experiência em pacote Office e no Sistema Hikivision será um diferencial; necessário ter disponibilidade para realizar viagens;

Atividades – auxiliar na montagem de instalações elétricas de residências, fábricas e outros estabelecimentos, como embarcações, aviões, automóveis e demais veículos automotores; auxiliar na instalação e manutenção de redes elétricas; transportar equipamentos e ferramentas necessários à execução dos trabalhos.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Dedetizador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – dedetizar terrenos baldios, residências, prédios comerciais e órgãos públicos para eliminar e controlar pragas.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no uso de ferramentas elétricas ou manuais (serras, esquadros e paquímetros); capacidade de ler e interpretar documentos e desenhos técnicos; conhecimento das normas relacionadas à segurança e disposição para usar roupas de proteção; ter disponibilidade de horário;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, tais como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – efetuar entregas, conferindo as mercadorias e a documentação junto ao cliente ou responsável, bem como colhendo dados e assinaturas de comprovação; conduzir o veículo de acordo com as normas internas da empresa, obedecendo às leis de trânsito vigentes; inspecionar o veículo e apontar a necessidade de reparos ao seu superior; realizar verificações e manutenções básicas do veículo; cumprir rotas e cronogramas de entrega.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Bombeiro Hidráulico Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações prediais, como esgoto, drenagem, água fria e quente; definir traçados e dimensionar tubulações, especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações; realizar pré-montagem e instalar tubulações.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Instalador de Cortinas e Persianas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender as necessidades do serviço de cada cliente, apresentando alternativas de produtos e serviços que precisam de reparos; localizar defeitos e suas causas, substituindo, ajustando, limpando e lubrificando peças e componentes de trilhos de cortinas e persianas.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estofador de Móveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer moldes, traçar linhas, reparar e trocar partes danificadas dos estofamentos e colchões, móveis, revestimentos de interiores em tecidos, couros e outros materiais; colocar, dispor e prender molas, enchimento e tapeçaria dos móveis e cortinas; zelar pela conservação do local de trabalho.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino superior em ciências contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – classificação fiscal, análise de documentos e lançamentos de notas fiscais; apuração de impostos nos regimes do Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional, tais como Pis, Cofins, Icms, DIFAL, ICMS ST, IRRF, CSLL, ISS, DAS e Retenções na Fonte; elaboração, análise, conferência e transmissão das obrigações acessórias (GIA, SPED ICMS e IPI, SPED Contribuições, EFD Reinf e DCTF mensal); operação em sites governamentais (Sefaz, Suframa e Receita).

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental ou médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos existentes; auxiliar no preparo das refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 11/04/2023 ou encerramento da vaga.