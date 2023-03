Gerente e mais: confira as 219 vagas de emprego do Sine Manaus para esta sexta

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 219 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira (10), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro. Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

Vagas Novas – 40

3 vagas – Auxiliar de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Centro-Oeste de Manaus;

Atividades – auxiliar o padeiro no preparo de pães, salgados e massas; fabricação de pães e bolos; controlar a qualidade dos alimentos.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão Toco

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e curso de MOPP;

Atividades – dirigir e manobrar veículos, transportar pessoas, cargas ou valores. Realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no segmento de panificação;

residir no bairro Ajuricaba ou adjacentes;

Atividades – auxiliar no setor de produção de biscoitos.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Vendas

Escolaridade – ensino superior em administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo planejamento e pelas estratégias de vendas da empresa; orientar e acompanhar o desempenho da equipe e dos indicadores de vendas, além de cumprir com os objetivos e metas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Manutenção Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico em eletrônica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Eletrônica e Inglês básico;

Atividades – elaborar projetos; montar, instalar e realizar manutenção corretiva e preventiva em equipamentos eletrônicos; desenvolver dispositivos de circuitos e sugerir mudanças no processo de produção, criação e implementação dos sistemas de automação.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Cartão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prospectar clientes no interior da loja para preenchimento de propostas; garantir o cumprimento das normas e procedimentos com qualidade; ofertar produtos, serviços financeiros e maquinhas; vaga estendida para Pessoa com Deficiência (PcD).

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar nas dependências da empresa e realizar as vendas por meio de diversos canais de comunicação, tais como telefone, videochamada, mensagens, redes sociais, e-mails e demais recursos que permitam realizar o processo de negociação com os clientes.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com liderança, conhecimento em processos de restaurante e disponibilidade de horário;

Atividades – manter a receita, a lucratividade e as metas de qualidade do restaurante.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de RH

Escolaridade – ensino superior de gestão em recursos humanos ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vivência e gestão de pessoas e equipes, ações de endomarketing e atendimento de colaboradores;

Atividades – realizar análise da área de Recursos Humanos; recrutar e selecionar novos colaboradores, levantar necessidades de treinamento e avaliar desempenho de pessoal; desenvolver planos de carreiras e disseminar cultura organizacional.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – apresentar Carta de Recomendação do último emprego;

Atividades – cuidar de bebês e crianças, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer; acompanhar horários dos medicamentos, alimentação, escola e banho; realizar atividades que estimulam o desenvolvimento físico, emocional e motor da criança; acompanhar viagens e consultas médicas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de solda MIG, MAG e Eletrodo revestido;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, tais como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência como vendedor de autopeças;

Atividades – atender clientes, identificar as necessidades e orientar com informações referentes ao veículo.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista C

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção elétrica, preventiva e corretiva; cursos de NR-10, NR-12, NR-33 e NR-35; Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; disponibilidade para trabalhar em escala 12×8; ter no mínimo três doses da vacina da Covid-19 e demais vacinas atualizadas;

Atividades – especificações técnicas e orientações recebidas; garantir a qualidade e confiabilidade dos trabalhos realizados e os cumprimentos de prazos, de acordo com as Políticas de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Pacote office; disponibilidade para trabalhar em regime de escala 12×8; Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; ter no mínimo três doses da vacina da Covid-19;

Atividades – atendimento telefônico, suporte administrativo e organização de arquivos.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Produção A – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-12; disponibilidade para trabalhar em regime de escala 12×8; ter no mínimo três doses da vacina da Covid-19;

Atividades – trabalhar na fábrica com máquinas e equipamentos específicos com o objetivo de produzir produtos.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados; preferencialmente residir nos bairros São Jorge, Santo Antônio, Vila da Prata, Compensa, Chapada, Dom Pedro, São Geraldo, Glória, São Raimundo ou proximidades;

Atividades – executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga

5 vagas – Ajudante de Distribuição

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas zonas Norte ou Leste de Manaus; ter disponibilidade para viagens; ter experiência como ajudante de motorista ou distribuição;

Atividades – auxiliar na programação de transporte de cargas, separação de mercadorias, organização de estoque, entregas, manuseio de paletes, rastreamento de frotas, controle de documentos dos veículos e acompanhamento de ordens de serviços.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio de Administração

Escolaridade – ensino superior cursando em gestão de recursos humanos, contabilidade ou administração;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – estar cursando a partir do 2º Período;

Atividades – auxiliar no planejamento, orçamento, compras, controle de produção e análise de custo; elaborar relatórios, notas fiscais, faturas, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com borracharia de frota leve e pesada; disponibilidade de viagem e trabalho em regime de escala 12×8;

Atividades – montar, desmontar e alinhar pneus e rodas, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em corte de MDF, máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças, utilizando equipamento adequado, desenhos e especificações.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”;

Atividades – limpeza e organização de salão; atendimento ao cliente; fazer entregas de pedidos e correspondência para a empresa.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 71

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza e conservação em geral e rotinas previamente estabelecidas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – atuar na limpeza e organização.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Designer Gráfico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – conceber e desenvolver obras de arte e projetos de design gráfico; elaborar e executar projetos de restauração e conservação preventiva de bens culturais móveis e integrados; realizar pesquisas, elaborar propostas e divulgar suas obras de arte, produtos e serviços.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Tarumã ou adjacências;

Atividades – preparar bolos, cookies, tortas e salgados, seguindo receitas tradicionais e modernas conforme padrão da empresa; criar sobremesas para renovar cardápios; decorar os doces de forma atrativa; monitorar estoques de ingredientes de panificação; solicitar produtos para o setor de compras, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no município de Manacapuru;

Atividades – entender as necessidades dos clientes para oferecer as melhores soluções, aumentando os resultados da equipe de vendas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ser dinâmico, comunicativo e resiliente, saber trabalhar em equipe e com meta, ter disposição para caminhar no sol e deslocar-se pela cidade;

Atividades – estudar o mercado, identificando as tendências e as necessidades do cliente ou do público alvo de um negócio/empresa.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades dos bairros Cidade Nova, Zumbi e Lírio do Vale;

Atividades – atendimento; cortes normais e especiais; realizar limpeza no setor.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – ter experiência em vendas, bom relacionamento profissional e visão de mercado; saber cumprir metas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparação de alimentos; limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter ordem e limpeza da cozinha; auxiliar na higienização e armazenamento de verduras, carnes, peixes e cereais, para preparação do alimento; reposição de proteínas e vegetais no buffet do salão; preferencialmente residir próximo ao bairro Planalto.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar venda de peixe; tratar, limpar, tirar espinha, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar atendimento ao público, no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; realizar higienização de utensílios.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Subgerente de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar as operações diárias de gestão do restaurante; oferecer serviço superior de alimentos e bebidas e maximizar a satisfação do cliente; responder com eficiência e precisão às reclamações dos clientes.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Coordenador de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar, organizar e controlar as rotinas de comércios varejistas e atacadistas, envolvendo a liderança de equipes, arrumação de mercadorias, gestão de estoque e programação de compras.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, conservar e limpar jardins (capina, corte, replantio, adubação periódica, irrigação, varredura, pulverização simples e polvilhamento) preparar sementes; fazer a repicagem e o transplante das mudas, incluindo desmate, transporte e embalagem.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – trabalhar no suporte ao cozinheiro, fazendo a separação e a limpeza dos objetos e dos alimentos; descascar, cortar, ralar e realizar outras ações no manejo da comida, conforme as orientações de um nutricionista ou chefe de cozinha.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, desossa, preparação e conservação para a utilização; realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro Geral

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida; inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Vendedor Interno – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar prospecção de novos clientes; fazer venda e pós venda, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – repor e organizar produtos em prateleiras; abastecer gôndolas; repor e retirar mercadorias do estoque; informar o cliente sobre os produtos e sua localização no estabelecimento, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 16

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir em bairros próximos à empresa;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção predial, elétrica, civil e hidráulica; ter cursos relacionados à manutenção predial, NR-10 e NR-35; residir nos bairros adjacentes ao bairro Santo Agostinho;

Atividades – executar serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva na parte civil de rede elétrica, hidráulica, hidro sanitária, pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeração; identificar e localizar problemas nas unidades com vistorias constantes em elétrica, hidráulica, pisos, paredes e revestimento, executando os reparos necessários.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Panificação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a produção de pães, massas, pizzas e salgados de maneira artesanal e industrializada. Organizar a área de trabalho e matéria-prima nas produções; executar práticas de manipulação de alimentos.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Pintor Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter as quatro doses da vacina contra Covid-19;

Atividades – análise e preparação de tintas para pinturas de superfícies; realizar polimento e retoque de superfícies pintadas, tomando os cuidados necessários com os equipamentos utilizados.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica; desejável ter experiência com recursos humanos;

Atividades – atendimento telefônico, suporte administrativo e organização de arquivos.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Produção – vaga exclusiva Para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – abastecer e desabastecer matéria prima dos Silos de Estocagem; prover a estocagem adequada do material; efetuar apontamentos no sistema informatizado no MII e SAP, fazendo o controle de produção.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 92

1 vaga – Professor de Língua Inglesa

Escolaridade – ensino superior em língua inglesa completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – estimular o estudante para que aprenda de forma ativa, ou seja, com verdadeiro interesse pelo aprendizado; incentivar essa dedicação para que o aluno se exponha de maneira natural ao idioma.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-35 e disponibilidade para viagens;

Atividades – realizar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos, analisar as necessidades de troca e regulagem, montar sistemas e aplicar testes de funcionamento.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo em ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no sistema Sankhya;

Atividades – organizar documentos e efetuar sua classificação contábil; gerar lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e solicitações.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado com todas as doses da Covid-19;

Atividades – atendimento telefônico, suporte administrativo e organização de arquivos.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado com todas as doses da Covid-19;

Atividades – executar serviços de troca, reposição, conserto, montagem e desmontagem de pneus, câmaras e demais determinados pela chefia; lubrificação de veículos e equipamentos pertencentes à frota municipal; lavagem dos veículos e equipamentos; executar outras tarefas afins.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade, gestão de recursos humanos, administração ou ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo farmacêutico;

Atividades – analisar compra de materiais, equipamentos, matérias-primas e serviços; realizar cotação e negociação com fornecedores, emitir pedidos e acompanhar o fluxo de entrega para cumprimento de todas as condições negociadas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade, gestão de recursos humanos, administração ou ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo farmacêutico;

Atividades – atuar na apuração e declaração de impostos diretos e indiretos, realizar escrituração fiscal, atender fiscalizações e participar da análise dos procedimentos fiscais da empresa.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com material de construção e curso de informática básico/avançado ou pacote Office;

Atividades – atender clientes presencialmente e via telefone; processar e gerenciar pedidos de clientes; processar vendas à vista ou à prazo; cadastra clientes; promover os serviços da empresa; participar da análise de relatórios; prospectar e administrar carteira de clientes; organizar a área de vendas, repor mercadorias, participar de inventário, fazer pós venda e acompanhar as vendas realizadas do início ao fim.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – alimentação de produção, armazenamento de produtos acabados em estoque e demais atividades da função.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Servente de Obras – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar tarefas manuais simples para auxiliar na edificação e reforma de construção civil; auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Manutenção de Estradas

Escolaridade – ensino técnico em edificações ou estradas completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção de estradas não pavimentadas ou serviços de terraplanagem; conhecimento em leituras e interpretação de projetos, cursos de pacote Office, Autocad e Project;

Atividades – planejar e implantar projetos de estradas, pontes e viadutos; manutenção de vias terrestres; auxiliar na supervisão de canteiros de obras; elaborar levantamento topográfico e realizar demarcações de terrenos.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Automação e Instrumentação

Escolaridade – ensino técnico em instrumentação, automação ou eletroeletrônica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CFT ativo e cursos de NR-12, NR-10, pacote Office e SEP atualizados;

Atividades – fazer instalações e manutenção de painéis elétricos e de redes industriais (como a Ethernet); parametrizar inversores de frequência, soft-starters, transmissores, relés e multimedidores; executar manutenções corretivas elétricas, preditivas e programadas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Planejador de Manutenção PL

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala de 5×2 e curso de pacote Office;

Atividades – realizar programação de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e de rotina; controle de reforma de componentes; ter conhecimentos em gestão de peças, aprovisionamento de matérias, abertura e fechamentos de ordem de serviços e suportes administrativos.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento telefônico, suporte administrativo e organização de arquivos.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Eletricista de Linha Viva

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de linha viva, NR-10, NR-35 e SEP; disponibilidade para viajar;

Atividades – atuar com redes de distribuição de energia elétrica de baixa e média tensão.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista Operador Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de direção defensiva e operador de caminhão munck; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar cargas, transporte e descarga de materiais pesados, garantir o zelo e a conservação do veículo e do munck.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

30 vagas – Consultor de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de informática básica e pacote Office; ter experiência com público e no mínimo 50 MB de internet para realização de teletrabalho;

Atividades – realizar oferta e venda de planos; levantar as necessidades do cliente, identificar os problemas, propor soluções, implantar e viabilizar o projeto de acordo com cada profissional ou empresa que atender, e fazer avaliação.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Processos Químicos e Petroquímicos

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Tarumã ou proximidades;

Atividades – manipulação de produtos químicos e matéria-prima.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino técnico em eletrônica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com equipamentos hospitalares;

Atividades – consertar e instalar aparelhos eletrônicos; desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos, fazer manutenções corretivas, preventivas e preditivas; sugerir mudanças no processo de produção, criar e implementar dispositivos de automação.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Instalador de Piso Vinílico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o preparo de contra piso, marcação de piso, descanso das réguas, instalação de rodapés e todos os processos necessários para instalação.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Escavadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viagens;

Atividades – manusear retroescavadeira e escavadeira hidráulica; realizar manutenção da máquina; remover solo e material orgânico bota-fora, drenar solos e executar construção de aterros; realizar acabamento em pavimentos e cravar estacas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio ou técnico completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para dormir no local de trabalho (hotel de selva) e Inglês fluente;

Atividades – atender os clientes, recepcionando e fazendo check-in.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de almoxarife e prática em planilha Excel intermediário;

Atividades – realizar registro de hóspedes, gerenciar reservas e fornecer informações sobre quartos, tarifas e conveniências, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos NR-10 e NR-35 com certificado; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – montar, instalar e pôr em funcionamento equipamentos de refrigeração e ar condicionado residencial e comercial, realizando análises, ajustes de performance, detectando e corrigindo falhas de origem elétrica e mecânica, de acordo com desenhos técnicos, projetos e normas técnicas, em condições de qualidade, segurança e preservação ambiental.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos NR-10 e NR-35 com certificado; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação. Montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilidade em preenchimento de ordem de serviços e PMOC, profundo conhecimento em comandos elétricos, execução de Solda Oxiacetileno, teste de estanqueidade e superaquecimento e sub-resfriamento; diferencial ter curso técnico em Refrigeração;

Atividades – realizar instalação e manutenção de equipamentos de refrigeração, como Self Contained, Split, Splits Piso Teto, Splits HI-WALL, Split Cassete, Chiller e Bombas.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Andaimes

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar montagem de andaimes.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Engenheiro Eletricista

Escolaridade – ensino superior completo em engenharia com pós graduação em telecomunicações;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividade – responsável pelo projeto, dimensionamento e especificação do sistema de cabeamento estruturado e rede lógica, levando em consideração as necessidades da empresa e as normas técnicas aplicáveis; instalação física dos cabos, conectores e equipamentos de rede.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Técnico de Telecomunicações

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo atendimento aos usuários da rede, solucionando problemas de conectividade, configurações e segurança; coordenação de todas as etapas do projeto, garantindo o cumprimento dos prazos, custos e qualidade dos serviços prestados.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Instalador-Reparador de Redes e Cabos Telefônicos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – desenvolver serviços de instalações e manutenções em redes e equipamentos telefônicos, garantindo o bom funcionamento dos sistemas de telecomunicações da empresa.

Disponível até 10/03/2023 ou encerramento da vaga