Frentista e mais: veja as 149 vagas de emprego do Sine Manaus para esta terça

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 149 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira, 16, de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

Vagas Novas – 28

5 vagas – Operador de Corte e Solda

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter agilidade, atenção, foco e produtividade;

Atividades – operar máquina de cortar sacos, embalar, fazer pequenos ajustes, e auxiliar em todas as necessidades do processo.

Disponível até 16/05/2023 ou encerramento da vaga

9 vagas – Vendedor Interno – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – atender os clientes, prestando um atendimento personalizado com qualidade para concluir a venda e buscar a melhor experiência de compra. Responsável pela abertura, recebimento e pagamento de valores, operar a máquina registradora, conferir e armazenar valores no cofre de fundo fixo, emitir o movimento e o fechamento diário do caixa e encaminhar todos os documentos para o Departamento de Tesouraria. Além de armazenar mercadorias comercializadas na empresa, organizando o estoque para facilitar a movimentação dos itens armazenados, auxiliando na entrega dos produtos aos clientes.

Disponível até 16/05/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Supervisor Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência com agentes de Portaria/Vigilantes

Obrigatório ter CNH A, B ou AB;

Atividades – elaborar cronograma semanal de serviços; escalas de serviço; realizar visitas aos postos de trabalho; executar a validação dos espelhos de ponto eletrônico e manual; intermediar demandas de clientes e de colaboradores; receber e entregar documentos nos postos de serviço; realizar treinamentos, integração e orientações a colaboradores nos postos de serviços.

Disponível até 16/05/2023 ou encerramento da vaga

10 vagas – Frentista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – é responsável por abastecer veículos, fazer o atendimento de clientes, auxiliar com o pagamento dos serviços prestados, e ajudar na limpeza e manutenção de veículos.

Disponível até 16/05/2023 ou encerramento da vaga

3 vagas – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – desejável que more próximo aos bairros Campos Elíseos, Cidade Nova ou Aleixo;

Atividades – vendas, abastecimento e merchandising. O objetivo é fornecer atendimento ao cliente de alta classe e aumentar o crescimento e a receita da empresa por meio da maximização das vendas.

Disponível até 16/05/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 39

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na limpeza e organização.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – realizar a leitura de loja objetivando ofertar ao cliente os produtos necessários para manter o abastecimento; garantir a precificação dos produtos no PDV; organizar gôndolas e freezers; abastecer a loja com produtos não expostos; buscar dentro de sua área geográfica de atuação, prospecção de novos clientes potenciais.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – vendas, abastecimento e merchandising.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Logística – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo recebimento, conferência e armazenagem dos produtos no estoque; fazer levantamento dos itens de avarias, conferência das devoluções e manter o centro de distribuição em boas condições de higiene; colaborar com a organização da armazenagem de mercadorias de modo a facilitar a movimentação, localização e utilização de espaços; separar os produtos no estoque utilizando o mapa de separação para comparação com as informações em nota fiscal.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Agente de Pesquisa de Mercado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – aplicar questionários e roteiros de pesquisa; efetuar entrevistas de opinião pública; coletar preços de bens e serviços; aplicar instrumentos para pesquisa de mercado; cadastrar informantes; verificar a consistência de informações e participar do planejamento de atividades de campo.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar prospecção de novos clientes, fazer venda e pós-venda, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga

2 vagas – Faturista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que o trabalhador resida nas proximidades dos bairros Cidade Nova, Zumbi e Lírio do Vale;

Atividades – emissão de notas fiscais de produtos; preparar documentos próprios da área de faturamento (interior e capital).

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com sistema Desbravador;

Atividades – registrar os hóspedes, gerenciar reservas e fornecer informações sobre quartos, tarifas e conveniência.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Pizzaiollo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – manipulação de alimentos, preparação de massas, lavagem de louças e cozinha, descarga e armazenagem de insumos.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário (vaga para supermercado);

Atividades – realizar venda de peixes, crustáceos e mariscos; escolher, preparar e conservar os peixes.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Salgadeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário (vaga para supermercado);

Atividades – preparar massas para salgados assados e fritos; elaborar recheios.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – repor e organizar produtos em prateleiras; abastecer gôndolas; repor e retirar mercadorias do estoque; auxiliar os clientes a localizar produtos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelos serviços de manutenção geral e pequenos reparos internos e externos da empresa.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico de Refrigeração Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; especificar materiais e acessórios e instalar equipamentos de refrigeração e ventilação; instalar ramais de dutos, montar tubulações de refrigeração e aplicar vácuo em sistemas de refrigeração.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – curso de Auxiliar Administrativo e Laudo Atualizado;

Atividades – atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.

Disponível até 16/05/2023 ou encerramento da vaga

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Habilitação CNH A, possuir MOTO própria. Desejável ter noções de vendas;

Atividades – prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, negociar e fechar a venda. Ser comunicativo, proativo, responsável e gostar de trabalhar em equipe.

Disponível até 16/05/2023 ou encerramento da vaga

Vagas na Indústria – 19

1 vaga – Analista Fiscal Sênior

Escolaridade – ensino superior em administração, ciências contábeis, direito ou economia completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em nota fiscal, corredor de importação, emissão de PIN e conhecimento no TOTVS (DATASUL);

Atividades – atuar na apuração e declaração de impostos diretos e indiretos; realizar escrituração fiscal; atender fiscalizações e participar na análise dos procedimentos fiscais da empresa.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração ou engenharia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e experiência em vendas externas;

Atividades – analisar produtos e serviços da empresa; caracterizar o tipo de cliente e recolher informações sobre a concorrência e o mercado em geral; preparar, promover e efetuar a venda de produtos e serviços.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atuar no setor de produção da empresa do segmento eletroeletrônico: montagem de placas, embalagem em processos de linha de produção e controle de qualidade. Desejável ter curso de TBO.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Almoxarife – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – dar apoio ao controle de recebimento e expedição de produtos, na organização do estoque, no pedido de reposição de e distribuição de produtos dentro dos setores da empresa, conforme necessário.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de Loja – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por apresentar a empresa para potenciais clientes; elaborar metas e negociar propostas, entre outras atividades.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar trabalhos de manutenção corretiva e preventiva de hidráulica, elétrica, pintura e alvenaria, com objetivo de adequar e conservar instalações prediais. Desejável ter curso de NR-35.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando coleta e lavagem de bandejas e talheres; auxiliar no serviço de copeiragem em geral e na montagem dos balcões térmicos.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Montador – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar etapas de fabricação de produtos (embalagem ou montagem), com atenção aos detalhes para identificar mais fácil e rapidamente possíveis erros e imperfeições.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Faturista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para os turnos tarde/noite; ter domínio no pacote Office (Excel avançado), habilidade com Sistema Alterdata e conhecimento em legislação;

Atividades – emissão de nota fiscal, impostos Municipais, Estaduais, Federais e Suframa.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – ensino superior cursando administração, ciências contábeis ou técnico em logística;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em informática (pacote Office), ser proativo e ter raciocínio lógico.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 63

1 vaga – Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino técnico em eletrônica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com equipamentos hospitalares;

Atividades – consertar e instalar aparelhos eletrônicos; desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos, fazer manutenções corretivas, preventivas e preditivas; sugerir mudanças no processo de produção, criar e implementar dispositivos de automação.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Serralheiro de Esquadria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em fabricação de portas, janelas e divisórias em esquadria de alumínio;

Atividades – realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos, e produzir peças com esses materiais, como tubos, grades, chapas, entre outros.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Produção

Escolaridade – ensino superior em engenharia eletrônica, elétrica, eletrotécnica ou mecatrônica Completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Leitura e Interpretação de Diagramas Elétricos e Programação de Servo Motores e Inversores; necessário ter domínio na linguagem de programação C e C++ para microcontroladores, programação de CLP com ladder e texto estruturado; ter sólidos conhecimentos em softwares de prototipagem e simulação de circuitos eletrônicos Altium Design e Proteus;

Atividades – recrutar e selecionar novos colaboradores, levantando necessidades de treinamento e avaliando desempenho de pessoal, desenvolvendo planos de carreiras e disseminando cultura organizacional dentro do setor e da empresa.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estofador de Móveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer moldes, traçar linhas, reparar e trocar partes danificadas dos estofamentos e colchões, móveis, revestimentos de interiores em tecidos, couros e outros materiais; colocar, dispor e prender molas, enchimento e tapeçaria dos móveis e cortinas; zelar pela conservação do local de trabalho.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino superior cursando ciências contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – classificação fiscal, análise de documentos e lançamentos de notas fiscais; apuração de impostos nos regimes do Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional, tais como Pis, Cofins, Icms, DIFAL, ICMS ST, IRRF, CSLL, ISS, DAS e Retenções na Fonte; elaboração, análise, conferência e transmissão das obrigações acessórias (GIA, SPED ICMS e IPI, SPED Contribuições, EFD Reinf e DCTF mensal); operação em sites governamentais (Sefaz, Suframa e Receita).

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Pintor Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com pintura de cavidade e pó;

Atividades – aplicação direta da tinta nas superfícies requisitadas.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Motorista de Ônibus Rodoviário

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”; curso de Transporte Coletivo de Passageiros; experiência em mecânica leve e pesada e como motorista rodoviário; disponibilidade para viagens e trabalho em regime de escala 12×8;

Atividades – atuar na condução de transporte coletivo, seguindo as normas de trânsito e realizando as rotas estipuladas pela empresa.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na limpeza de pátios, banheiros e salas comerciais.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico de Instalação de Rastreadores

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência como Eletricista de Automóveis e Informática básica;

Atividades – instalar, inspecionar e ativar rastreadores de veículos; realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – nível superior completo ou cursando gestão de empresas ou comercial, administração ou marketing;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e veículo próprio;

Atividades – responsável pela prospecção de novos clientes a partir de uma abordagem consultiva e estratégica, apresentando soluções comerciais que respondam aos anseios dos clientes; manter e estreitar relacionamentos, solucionar eventuais problemas comerciais e pós-venda.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Automóvel

Escolaridade – ensino técnico mecânico;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – executar serviços em caminhão, motores a diesel, carros pequenos e motos.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, tais como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Banhista de Animais Domésticos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Auxiliar Veterinário ou Banhista;

Atividades – atuar na higienização e limpeza de animais domésticos, utilizando produtos, ferramentas e técnicas específicas para garantir a limpeza de forma saudável e eficaz dos animais, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino médio e técnico em segurança do trabalho completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em treinamento de cursos e trabalhos em altura;

Atividades – investigar acidentes; selecionar metodologia para investigação de acidentes; analisar e determinar causas de acidentes; identificar perdas decorrentes de acidentes; elaborar relatório de acidentes de trabalho; propor recomendações técnicas e verificar eficácia das recomendações.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Polidor de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer o polimento e cristalização de veículos após a pintura ou lavagem, utilizando processos manuais, semiautomáticos e automáticos.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Guindauto (Munck)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-11 e NR-12, certificado de Operador e Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar relatórios de viagem e rotas; efetuar a prestação de contas das despesas do veículo.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Motor Marítimo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção em motores de popa, inspecionando, testando e substituindo componentes, seguindo procedimentos, normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em segurança do trabalho.

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viagens e trabalho em regime de escala 12×8;

Atividades – realizar inspeção de segurança e recomendar medidas de prevenção e controle, apresentação de DDS, relatórios, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino Superior cursando administração, recursos Humanos ou contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em ponto eletrônico, banco de horas, décimo terceiro e E-Social;

Atividades – responsável por atuar na área de departamento pessoal com foco em benefícios; cuidar de documentação de admissão, demissão e rescisão.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade imediata;

Atividades – fazer revestimentos em paredes, pisos, muros e outras partes de construções com ladrilhos, pastilhas, cerâmicas ou material similar.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar limpeza do local de trabalho; controle de materiais e organização dos ambientes; ter contato com os demais setores, prestando auxílio quando necessário e demais atividades pertinentes à função.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Encarregado de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com SPLITÃO e SELF;

Atividades – realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, saúde e segurança.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo em administração, ciências contábeis ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de Gestão de Pessoas em posição generalista e vivência em atividades de logística;

Atividades – planejar e coordenar procedimentos, sistemas administrativos e formas de otimizar processos; garantir o fluxo de informações adequadas para facilitar outras operações comerciais; organizar e supervisionar outras atividades da empresa (reciclagem, reformas, planejamento de eventos, entre outras).

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável residir na zona Leste de Manaus;

Atividades – auxiliar nos serviços de alimentação; auxiliar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos e na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação; trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Informática avançado e Atendimento ao Cliente; residir na zona Leste de Manaus;

Atividades – responsável por captar novos clientes para a empresa, realizando atendimentos e negociações com prospects que ainda não fazem parte da carteira de clientes da organização.

Disponível até 15/05/2023 ou encerramento da vaga.