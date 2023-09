Esteticista e mais: veja as 392 vagas do Sine Manaus para esta terça

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 392 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira, 26/9, de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Vagas Novas – 9

2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar relatórios de viagens e rotas; efetuar a prestação de contas das despesas realizadas com o veículo; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Recursos humanos;

Atividades – realizar processos relacionados a admissão e demissão, controle de salários, benefícios e direitos trabalhistas (como férias e vale alimentação), controle de banco de horas, processos seletivos e ponto eletrônico, entre outros.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – criar e elaborar pratos e cardápios; atuar direta e indiretamente na preparação dos alimentos; gerenciar brigada de cozinha e planejar rotinas de trabalho; gerenciar os estoques e atuar na capacitação de funcionários.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e conservar banheiros e demais ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e seca; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes, abastecendo os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparar veículos; vistoriar cargas; verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte; as atividades devem ser desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática avançada;

Atividades – administrar pessoal e plano de cargos e salários; promover ações de treinamento e de desenvolvimento de pessoal; efetuar processo de recrutamento e seleção, gerar plano de benefícios e promover ações de qualidade de vida e assistência aos empregados; administrar relações de trabalho e coordenar sistemas de avaliação de desempenho.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar prestação de contas e organização de documentos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas no Comércio – 112



20 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – prestar atendimento ao cliente; fazer abertura e fechamento de caixa, processar e receber pagamentos e emitir notas fiscais.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

40 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica; saber trabalhar em equipe; ter habilidade com redes sociais; ter iniciativa e inteligência emocional; ser ágil, organizado e comunicativo.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica; saber trabalhar em equipe; ter iniciativa, inteligência emocional e senso de urgência; ser ágil e organizado.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; experiência na área de vendas de varejo e atacado e com atendimento ao cliente;

Atividades – recepcionar clientes na entrada da loja; ajudar clientes na escolha dos produtos e informar sobre preços e ofertas especiais; identificar as necessidades do cliente e recomendar produtos; garantir a apresentação adequada dos produtos nas prateleiras.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Fiscal de Loja, disponibilidade de horário e experiência no comércio;

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias em lojas; identificar movimentos de pessoas suspeitas. fiscalizar e cumprir as normas de segurança e procedimentos da loja.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Esteticista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar no tratamento de embelezamento corporal, facial e capilar, como limpeza de pele, hidratação, massagens, drenagem linfática e aplicação de cosméticos.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – escamar, tirar espinha, escolher, preparar, conservar e vender peixes.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego (carteira branca);

Atividades – prestar atendimento ao cliente; realizar, acompanhar e finalizar vendas, como vendas com margem e de serviços financeiros, recebimento de pagamento, demonstração de produtos, entre outros. Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Compras

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por comprar insumos e materiais, para garantir o pleno funcionamento da produção da empresa.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prestar auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de mercadorias até a expedição para atender a pedidos; receber mercadorias e realizar a conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – dirigir e manobrar veículos; transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego (carteira branca);

Atividades – promover produtos e serviços; organizar a exposição dos produtos nos pontos de venda de acordo com layout estabelecido pela empresa; realizar limpeza e arrumação dos equipamentos (freezers) de comodato da empresa; organizar o ponto de venda, tabela de preços e promotorias diversas.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 105



2 vagas – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – ensino superior em contabilidade completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Lago Azul, Tarumã, Manoa, Nova Cidade, Monte das Oliveiras, Colônia Terra Nova, Santa Etelvina, União da Vitória ou João Paulo;

Atividades – prestar assistência contábil e administrativa ao departamento de contabilidade; digitar com precisão e preparar e manter documentos e registros contábeis; preparar depósitos bancários, lançamentos contábeis e demonstrativos.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.



100 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação na cidade de Várzea Grande (MT);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Panificação Jr

Escolaridade – ensino técnico em panificação;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar diariamente diversos tipos de massas de panificação para a elaboração de produtos; verificar as condições do produto, a partir de testes e parâmetros de processo, registrando as informações em planilhas; assistir na aplicação de matérias-primas para aprovação de produtos; coletar amostras de farinhas para teste.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-11 e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” atualizados;

Atividades – manusear, transportar, movimentar e armazenar cargas, materiais e produtos preestabelecidos pela empresa, por meio da condução de empilhadeira.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 142

3 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar, instalar e colocar em funcionamento equipamentos de refrigeração e ar-condicionado residencial e comercial, realizando análises, ajustes de performance, detectando e corrigindo falhas de origem elétrica e mecânica, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Motorista de Ônibus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” dentro do prazo de validade, curso de Transporte de Passageiros (atualizado), disponibilidade para viagens e trabalho em regime de escala 12x8;

Atividades – realizar transporte de passageiros.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou experiência avulsa;

Atividades – fazer revestimentos em paredes, pisos, muros e outras partes de construções com ladrilhos, pastilhas, cerâmicas ou material similar.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou experiência avulsa;

Atividades – planejar o trabalho e preparar o local de trabalho; estabelecer os pontos de referência dos revestimentos e executar revestimentos em paredes, pavimentos, muros e outras partes de edificações com ladrilhos, pastilhas, mármores, granitos, ardósia ou material similar, tacos e tábuas de madeira; fazer polimento e lustrar revestimentos.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – dirigir e manobrar veículos; transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças, como janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guardições; construir formas de madeira para concretagem, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Betoneira

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – programar produção e fornecimento de concreto e misturar seus agregados; preparar o ambiente, equipamentos de trabalho e insumos do concreto; descarregar e bombear o concreto.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Trabalhador Rural

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no KM 30, BR-174;

Atividades – alimentar e manejar bovinos, bubalinos, eqüinos, asininos e muares, na pecuária de animais de pequeno porte; sob orientação de veterinários e técnicos, cuidar da saúde e auxiliar na reprodução dos animais; realizar tratos culturais em forrageiras, pasto e outras plantações para ração animal.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Motorista de Ônibus Especial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” remunerada, curso de TCP e Direção Preventiva atualizado;

Atividades – transportar veículos com cargas ou pessoas, para itinerários definidos, podendo ser também o responsável por elaborar as rotas de transporte; vaga estendida para Pessoa com Deficiência (PcD).

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 24

14 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – conduzir clientes até a mercadoria desejada; fracionar, contar, pesar e embalar mercadorias; checar lista de mercadorias em promoção para planejamento de exposições semanais; verificar a necessidade de abastecimento dos produtos promocionais na entrada da loja; realizar o abastecimento das gôndolas e manter os produtos frenteados; verificar alterações de preço na lista de produtos diárias e manter local de trabalho limpo e organizado.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Vendas – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber e conferir produtos e mercadorias; realizar atendimento a clientes, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender as necessidades de limpeza, manutenção e conservação das instalações da instituição, removendo pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Santa Etelvina, Tarumã, Novo Israel, Viver Melhor ou Terra Nova; ter laudo atualizado;

Atividades – atuar no processo final da elaboração de produtos.

Disponível até 26/9/2023 ou encerramento da vaga.