Empresas de Manaus têm 17 vagas abertas para motoristas

Manaus/AM - Empresas da capital amazonense estão selecionando motoristas para 17 vagas, nesta semana. O recrutamento está sendo feito pelo Sine Manaus e ocorrem até a próxima sexta-feira (7). Para participar, o candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação da Covid-19, currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

10 vagas – Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; cursos de direção defensiva e de TCP (Transporte Coletivo de Passageiros);

Atividades – dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas dentro de perímetro urbano; realizar verificações básicas dos veículos e utilizar equipamentos de segurança no desenvolvimento das atividades; trabalhar seguindo normas no transporte de passageiros das residências para as fábricas.

Vaga disponível até 5/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade e o curso de Mopp;

Atividades – trafegar com o veículo obedecendo às leis de trânsito, velocidade permitida, forma de estacionamento, horários, entre outros; verificar nível de óleo e lubrificação do motor, calibragem dos pneus, lanternas, freios e documentação; realizar conferência das mercadorias transportadas na coleta e entrega quando não for exigida a presença de um conferente.

Vaga disponível até 5/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – cumprir o cronograma de entregas estabelecido, garantindo que cada cliente de sua rota receba os produtos; preencher os protocolos de recebimento de mercadoria, entregando-os posteriormente ao setor competente.

Vaga disponível até 5/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Operacional de Guincho

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade; ter curso de operador de munck, noções básicas de mecânica, logística e direção defensiva;

Atividades – coletar e entregar carga em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados; prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparos do veículo; verificar documentos do veículo e da carga.

Vaga disponível até 5/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – ter conhecimento de rotas e realizar entregas de mercadorias.

Vaga disponível até 5/10/2022 ou até o encerramento da vaga.