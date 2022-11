Empresa de tecnologia oferta 19 vagas de emprego no Amazonas

Manaus/AM - A FPFtech, Centro de Tecnologia e Inovação com sede em Manaus, tem 19 vagas de emprego disponíveis para profissionais da área de tecnologia, incluindo Pessoas com Deficiência (PCDs), de toda a Amazônia Ocidental (Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima), além do Amapá. Há oportunidades para desenvolvedor, designer, engenheiro de dados, analista de testes, entre outras.

As vagas são para Desenvolvedor FullStack, Sênior, Desenvolvedor Sap/Abap Pleno/Sênior, Engenheiro de segurança da informação Pleno/Sênior, Engenheiro de Dados Sênior, Tech Recruiter Sênior, Designer UX/UI Pleno/Sênior, Desenvolvedor Firmware/Hardware Pleno/Sênior, Pesquisador Inovador Sênior, Analista de Negócios Pleno /Sênior, Product Owner Pleno/Sênior, Desenvolvedor Flutter Pleno/Sênior, Desenvolvedor Python Pleno/Sênior, Agile Master Pleno/Sênior, Desenvolvedor |Front-end Pleno/Sênior, Desenvolvedor |Back-End Pleno/Sênior, Analista técnico Pleno/Sênior, Analista de Testes Pleno/Sênior, Analista de Desenvolvimento/Automação Pleno/Sênior.

Segundo a Gestora da Área de Pessoas da FPFtech, Joana Pontes, além do regime presencial, há possibilidade de trabalho híbrido e remoto. “Estamos ampliando nossa busca para outros estados, pois a experiência de trabalho à distância tem sido muito positiva tanto para a nossa organização quanto para os colaboradores”, destacou.

Os interessados devem se cadastrar no link https://bit.ly/3DNreCZ, onde também há mais informações sobre as vagas disponíveis. Entre os benefícios oferecidos, estão o programa de idiomas e de qualidade de vida, plano odontológico, plano de saúde, além do day-off - liberação do trabalho - no dia de aniversário e aulas de yoga.

Sobre a FPFtech

A Fundação Paulo Feitoza (FPFtech) é uma instituição de Pesquisa e Desenvolvimento, sem fins lucrativos, focada na geração de soluções inovadoras, serviços e cases de sucesso globais nas áreas de Automação Industrial, Tecnologias Móveis e Assistivas, Internet, Qualidade de Software e Capacitação Tecnológica.

Há 24 anos, a FPFtech atua em Manaus com estreita cooperação com universidades e investe continuamente na formação técnico-científica de seus colaboradores, estudantes e profissionais do mercado.