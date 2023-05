Empresa abre vagas de emprego para área comercial em Manaus

Para concorrer aos cargos nas áreas comercial e de vendas, os candidatos devem entrar no site www.infostore.com.br. O link Trabalhe Conosco dá acesso ao portal de vagas: https://infostore.gupy.io/ , onde é possível verificar as atribuições e candidatar-se.

Manaus/AM - O Grupo Info Store está com vagas abertas de trabalho na área comercial. Além disso, interessados em outros segmentos, incluindo setor administrativo e para Jovem Aprendiz, podem se cadastrar no banco de talentos, para futuras oportunidades.

