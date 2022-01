De recepcionista a vendedor, veja as vagas do Sine Amazonas para esta segunda

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que administra o Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/Am), divulga 187 vagas de emprego para esta segunda-feira (10). Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer. 01 VAGA: ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO Escolaridade: Ensino Médio Completo; Sem Experiência ou Primeiro Emprego. OBS: Documentação completa e currículo atualizado. 04 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter moto própria, CNH categoria A devidamente regularizadas, documentação completa e currículo atualizado. 02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter moto própria, CNH categoria A devidamente regularizadas, documentação completa e currículo atualizado. 01 VAGA: RECEPCIONISTA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com ou sem experiência. OBS: Documentação completa e currículo atualizado. 01 VAGA: LAVADOR DE CARROS Escolaridade: Ensino Fundamental Completo; Com experiência na área. OBS: Documentação completa e currículo atualizado. 01 VAGA: SOLDADOR Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Documentação completa e currículo atualizado. 10 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Cursando; Primeiro Emprego. OBS: Certificado de dispensa militar em mãos, documentação completa e currículo atualizado. 05 VAGAS: TÉCNICO EM MINERAÇÃO Escolaridade: Ensino Técnico em Mineração; Com experiência na área. OBS: Informática e inglês básico, ter disponibilidade para trabalho em regime de escala em outro município, documentação completa e currículo atualizado. 10 VAGAS: AUXILIAR DE ELETRICISTA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter cursos de NR10, SEP, NR 35, documentação completa e currículo atualizado. 10 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA VIVA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter cursos de linha viva, rede de distribuição, NR10, SEP, NR 35, documentação completa e currículo atualizado. 18 VAGAS: ENCARREGADO DE LINHA VIVA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter cursos de linha viva, rede de distribuição, NR10, SEP, NR 35, documentação completa e currículo atualizado. 80 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA MORTA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter cursos de rede de distribuição, NR10, SEP, NR 35, documentação completa e currículo atualizado. 18 VAGAS: ENCARREGADO DE LINHA MORTA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter curso de rede de distribuição, NR10, SEP, NR 35, documentação completa e currículo atualizado. 15 VAGAS: MOTORISTA OPERADOR DE GUINDAUTO Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter cursos de motorista operador de guindauto, NR10, SEP, CNH categoria E, documentação completa e currículo atualizado. 01 VAGA: AUXILIAR DE ALMOXARIFE - PCD Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado. 01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado. 01 VAGA: ASSISTENTE DE LOGÍSTICA E ALMOXARIFADO - PCD Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado. 01 VAGA: ANALISTA DE IMPORTAÇÃO - PCD Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração, Economia e áreas afins; Com experiência na área. OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado. 01 VAGA: ANALISTA DE LOGÍSTICA - PCD Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando em Logística, Administração e áreas afins; Com experiência na área. OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado. 01 VAGA: AUXILIAR DE LOJA - PCD Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado. 01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter curso de informática, CNH categoria B, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado. 04 VAGAS: OPERADOR DE VENDAS - PCD Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.