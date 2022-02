De pintor a vendedor, Sine Manaus oferta 153 vagas de emprego nesta sexta

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 153 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira (11), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Vagas para esta sexta-feira:

Vagas Novas – 17

1 vaga – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habitação (CNH) categoria AB, conhecer o pacote Office (intermediário ou avançado) e disponibilidade de horário.

Atividades – realizar recebimento, conferência e estocagem dos materiais, conferir as notas fiscais de entrada e controlar as saídas, organizar arquivos e peças verificando as condições gerais dos materiais e embalagens.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – apresentar carta de recomendação de empregos anteriores;

Atividades – realizar limpeza em geral e manter o ambiente limpo e organizado e fazer o controle de materiais de limpeza.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços na linha de produção, tais como: montagens de componentes, conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes e utilizando-se de parafusadeiras e ferro de solda na posição em pé.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros: Tarumã, Santa Etelvina, Cidade Nova, Novo Israel, Colônia Santo Antônio, Ponta Negra ou comunidade Parque São Pedro;

Atividades – executar serviços na linha de produção, tais como: montagens de componentes, conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes e utilizando-se de parafusadeiras e ferro de solda na posição em pé.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 15/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – manter a comunicação com o cliente, se mostrando empático e não invasivo, para fortalecer a relação cliente-empresa.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 15/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – prestar socorro à frota; transportar o equipamento necessário, realizar troca de pneus e reparos em ônibus.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Motorista de Ônibus

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com transporte urbano ou coletivo, cursos de Direção Preventiva, de Transporte Coletivo de Passageiros e CNH categoria “D”;

Atividades – dirigir e manobrar veículos de porte leve, elaborar checklist de entrada e saída de veículos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Líder da Qualidade

Escolaridade – ensino superior em Gestão e Engenharia da Qualidade completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar e orientar as atividades da área de gestão da qualidade, treinar novos colaboradores para suas funções; programar e executar auditorias e coordenar atividades respondendo pela qualidade dos serviços.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 15/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Compra

Escolaridade – ensino superior em qualquer área do conhecimento cursando ou completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar compras, contratar serviços de fornecedores e transportes.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 136

15 vagas – Medidor de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – medição física de ambientes do imóvel do cliente; desenho e registro dessas medições em documentação; entregar medidas digitalizadas;

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Conferente de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – verificar a viabilidade de fabricação de acordo com os padrões estabelecidos por meio do Promob, certificando-se que não haverá qualquer inconsistência que impossibilite a produção e montagem; realizar conferência de medidas na casa do cliente visita técnica; desenvolver caderno técnico; desenvolver guia de montagens envio de projetos para fábrica.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimentos em manutenção de Split, ACJ, self container, piso, teto, NR-10 e NR-35. Residir nos bairros: São Raimundo, Compensa, Aparecida, Glória e Matinha ou adjacentes;

Atividades – montar, instalar e pôr em funcionamento equipamentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

Escolaridade – ensino superior Administração, Engenharia Elétrica ou Mecânica Industrial completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter inglês intermediário, conhecimento do pacote Office avançado, conhecimento em refrigeração, sólidos conhecimentos na política do PPB;

Atividades – coordenar projetos de P&D, que promovam o uso de novas tecnologias, protocolos e aplicações em redes de computadores. Realizar divulgação dos resultados dos projetos de pesquisa e promover a apresentação dos projetos de pesquisa em eventos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas seguintes localidades ou proximidades: Santa Etelvina, Santos Dumont, Dom Pedro I, conjunto Kissia, avenida Desembargador João Machado (antiga estrada dos Franceses);

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Pintor Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com pinturas a pó de peças de ferro, alumínio ou metais;

Atividades – atuar na aplicação de pintura anticorrosiva em estruturas de metal diversas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior cursando em Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos, Administração, Finanças e Logística, entre outras atividades inerentes à função.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Tapeceiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – montagem de sofás e tapeçaria em geral, preenchimento de estofado.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – registrar as mercadorias em um ponto de venda e receber o pagamento do cliente.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar rotinas administrativas, fazer manuseio de planilhas eletrônicas e fazer controle de documentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Estoque – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – recebimento, conferência e armazenamento correto das mercadorias.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Costureira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar cortes e fabricação de cortinas em geral.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamentopara realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Confeitaria, disponibilidade de horário, ter agilidade, proatividade e facilidade para trabalhar em equipe;

Atividades – atuar na confecção de bolos, tortas finas, sobremesas, biscoitos e na elaboração de receitas, entre outras atividades inerentes à função.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamentopara realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Atendente de Peixaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar o peixeiro na escolha do produto, preparar e conservar os peixes.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamentopara realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais

Escolaridade – ensino técnico em Mecânica ou Eletrotécnica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – morar nos bairros Cidade Nova, Nova Cidade, Lago Azul ou conjunto Viver Melhor.

Atividades – realizar conserto de máquinas industriais e trabalhar com solda e ferramentaria.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços de limpeza nas áreas internas e externas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Automóveis Pesados – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar consertos, manutenção e revisão dos veículos pesadelos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar áreas internas e externas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente Comercial

Escolaridade – ensino superior completo em qualquer área de conhecimento;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato precisa ter conhecimento da região Norte e perfil de vendedor;

Atividades – projetar e desenvolver estratégias de vendas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Atendente – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público, prestar informações e realizar atendimento telefônico.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

7 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria e CNH categoria “A” ou “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – ter experiência com vendas de alimentos e no ramo do comércio.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria e possuir CNH “A” ou “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – ter experiência com vendas de alimentos e no ramo do comércio.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços de jardinagem, corte e poda.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer a limpeza interna das salas de aula, vidros, corredores e escadarias. Fazer a limpeza da área externa, estacionamento e banheiros.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico. Abertura de protocolo via sistema interno; recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com escavadeira hidráulica;

Atividades – ter experiência com escavação, carregamento de caçambas, obras de terraplanagem e saber operar o equipamento baseado em regras de segurança.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato deve possuir curso de Direção Defensiva, MOPP e CNH categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – acompanhar, conferir e organizar o embarque e desembarque dos materiais.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Alimentos

Escolaridade – ensino técnico em Alimentos incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na produção de produtos alimentícios, cuidar da limpeza e manutenção dos ambientes.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Técnico de Laboratório

Escolaridade – ensino técnico completo em Análises Clínicas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar a coleta de exames de forma geral.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em Segurança do Trabalho completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar e orientar atividades de segurança do trabalho e preservação física dos funcionários; inspecionar equipamentos e condições de trabalho, investigar e analisar causas de acidentes para eliminar riscos. Dar palestras, realizar DDS diários, participar de reuniões

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber e registrar mercadoria; abertura e fechamento de caixa e atendimento ao cliente.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Subgerente

Escolaridade – ensino superior em Administração cursando ou completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – garantir abertura e fechamento da loja, atendimento aos clientes, acompanhar as atividades financeiras da loja e organização dos setores.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Utilidades (ETA)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter curso de NR-13;

Atividades – auxiliar operador de caldeira na manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração, ar comprimido, caldeira, ETA e ETE, a fim de manter o perfeito funcionamento dos equipamentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 15/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “A”; será realizado um teste prático. Candidatos não precisam comprovar experiência na área, mas devem ter perfil compatível com vendas;

Atividades – efetuar limpeza, abastecimento e layout de geladeiras/freezers; assegurar a troca de produtos fora dos padrões de qualidade, contribuir na manutenção dos informativos com preços e exposição.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 15/2/2022 ou até o encerramento da vaga

3 vagas – Auxiliar Administrativo Financeiro – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – sem experiência;

Atividades – responsável pelo acompanhamento das movimentações de notas fiscais de entrada e saída de mercadorias ou materiais, rotinas financeiras das unidades do grupo.

Requisitos obrigatórios – ter cursos relacionados, como Informática, Excel, Word ou na área administrativa.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 15/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em Mecânica cursando ou completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela manutenção preventiva e corretiva de equipamentos das linhas de produção; redução de MTBF (média entre falha) e aumento de MTTR (intervalo entre reparos).

Requisitos obrigatórios – ter conhecimentos técnicos em mecânica industrial, soldagem, usinagem, hidráulica e pneumática.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 15/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “A”; será realizado um teste prático;

Atividades – contribuir na visitação e positivação dos pontos de vendas através do atendimento aos clientes; executar merchandising.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 15/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino técnico ou superior em Elétrica ou Eletrônica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalações elétricas no geral, consertar equipamentos eletrônicos; executar serviços de manutenção preventiva e corretiva e serviços de lubrificação e calibragem.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 15/2/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico em Eletrônica ou Mecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção elétrica predial/industrial, garantir a manutenção dos itens de segurança das máquinas, compressores de ar, sistema de água gelada, osmose reversa e sistema de climatização.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 15/2/2022 ou até o encerramento da vaga.