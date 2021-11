De pedreiro a motorista, Sine Amazonas oferece 114 vagas de emprego

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), oferta 141 vagas de emprego para esta segunda-feira (08).

Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

40 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com ou sem experiência. OBS: Ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONTADOR Escolaridade: Superior Completo em Ciências Contábeis; Com experiência na área. OBS: Com experiência na função, experiência com SPEDs (EFD/ECD/ECF) apuração de impostos federais e estaduais, declarações fiscais e econômicas, apuração de custos e elaboração de demonstrações contábeis, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na função, conhecimento em manutenção de maquinário pesado agrícola (colhedoras de cana), ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: OPERADOR DE FERROVIA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na função, disponibilidade para viajar, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: PEDREIRO Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência OBS: Com experiência na função, possuir cursos de NR35 e NR25, disponibilidade para viajar, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: SOLDADOR Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na função, curso soldador, disponibilidade para viajar, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Escolaridade: Técnico em Segurança do Trabalho; Com experiência na área. OBS: Com experiência na função, inglês básico, informática avançada, disponibilidade para viajar, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: TÉCNICO EM MINERAÇÃO Escolaridade: Ensino Técnico em Mineração; Com experiência na área. OBS: Com experiência na função, curso de técnico em mineração, inglês básico, informática avançada, disponibilidade para viajar, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO Escolaridade: Técnico em Eletrotécnica ou Mecânica; Com experiência na área. OBS: Ter conhecimento em rotinas de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos em geral, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR (A) DE VEÍCULOS Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter experiência em vendas automotivas, prospecção de clientes em geral, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: MOTORISTA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter CNH categoria D, noções básicas de mecânica e primeiros socorros, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo atualizado.

05 VAGAS: ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter experiência em direcionamento de equipes para serviços de conservação e limpeza, conhecimento em enceradeiras, lavadoras de piso, jateadora industrial, limpeza de pisos em geral, desejáveis cursos na área de limpeza e liderança, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: LÍDER DE SERVIÇOS Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter experiência em liderança de equipes, conhecimento em enceradeiras, lavadoras de piso, jateadora industrial, limpeza de pisos em geral, desejáveis cursos na área de limpeza e liderança, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

25 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com ou sem experiência na área. OBS: Ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, domínio de tecnologias e mídias sociais, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter CNH categoria E, curso de Direção Defensiva, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. Escolaridade: Ensino Fundamental Completo; Com experiência na área. OBS: Ter curso de NR13 atualizado, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CUIDADOR (A) DE IDOSO Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter curso de cuidador de idoso atualizado, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com ou sem experiência. OBS: Possuir curso de vigilante atualizado, veículo próprio, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar devido às atividades da função, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter conhecimento em rotinas administrativas, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado. Escolaridade: Ensino Médio Completo; Primeiro emprego ou com experiência na área. OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado. 04

VAGAS: MOTORISTA – PCD