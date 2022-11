De chapeiro a designer gráfico, Sine tem 103 vagas de emprego para esta sexta-feira em Manaus

Manaus/AM - O Sine Amazonas oferta de 103 vagas de emprego para esta sexta-feira (25). Os interessados devem acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista.

É importante estar com todos os documentos pessoais, com comprovante de vacinação (Covid-19) e currículo e documentos pessoais. As oportunidades de emprego são de diversa, confira:

08 VAGAS: CUMIM

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



08 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



08 VAGAS: SUQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em vendas de equipamento de informática, ter curso de Informática Básica, ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: VENDEDOR II

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em vendas de produtos alimentícios, bebidas ou no ramo da telefonia, ter documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: VENDEDOR PORTA A PORTA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na função.

OBS: Ter curso de Informática Básica, documentação completa e currículo atualizado. Atendimento ao Cliente será um diferencial.



02 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na função.

OBS: Ter CNH categoria “B”, curso de Operador de Empilhadeira atualizado, curso NR-11, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE ESTOQUE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência em estoque em geral, curso de Informática Básica, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na função.

OBS: Ter cursos na área de Mecânico, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



30 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento na área de vendas, comércio, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino superior completo ou cursando Design Gráfico

Com experiência na área.

OBS: Ter domínio no pacote Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign), conhecimentos básicos em processos gráficos, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE BAR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento sobre as características das bebidas, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: TÉCNICO EM MECÂNICA OU MECATRÔNICA

Escolaridade: Ensino técnico completo em Mecânica ou Mecatrônica

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em manutenção de equipamentos médicos, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de operador de empilhadeira, curso NR-11, NR-12, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em técnicas de vendas, negociação e marketing, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área de tapeçaria, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MAITRE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)



01 VAGA: AGENTE DE PORTARIA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: REPOSITOR DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE CPD (PCD)

Escolaridade: Ensino superior cursando TI ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento no Pacote Office, conhecimento no sistema TOTVS, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: PASSADOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: AJUDANTE DE CAMINHÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.