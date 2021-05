De arquiteto a caixa confira vagas as 71 vagas de emprego do Sine Amazonas

Manaus/AM - O Sine Amazonas faz seleção para o preenchimento de 71 vagas de emprego para esta segunda-feira (17). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga a que pretende concorrer. Confira cada uma delas:



02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Experiência em indústrias do polo de duas rodas, metalúrgica ou áreas afins, inspeção de peças, revisão, medições, curso de metrologia e desenho técnico mecânico; disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ARQUITETO

Escolaridade: Ensino Superior completo em Arquitetura

Com experiência na área.

OBS: Criativo, bom relacionamento interpessoal, organizado, conhecimento em Autocad, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: OPERADORA DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Criativo, bom relacionamento interpessoal, organizado, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR FINANCEIRO

Escolaridade: Cursando Ensino Superior

Com experiência na área.

OBS: Criativo, bom relacionamento interpessoal, organizado, Excel avançado, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CADASTRADOR DE NOTAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento no sistema SYSPDV e varejo, pontual, bom relacionamento interpessoal, organizado, Excel avançado, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: OPERADOR DE ETE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Informática básica, conhecimento do processo de tratamento de efluentes, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: FARMACÊUTICO

Escolaridade: Ensino Superior completo

Com experiência na área.

OBS: Proativo, CRF ativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: APLICADOR DE PELÍCULA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em aplicação de película de controle solar, insulfilm, envelopamento e aplicação de PPF (película termoplástica). Cursos desejáveis: informática básica e atendimento ao cliente. Documentação completa e currículo atualizado.



16 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA SMT III

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em produtos eletroeletrônicos, envolvendo todo o processo produtivo necessário para execução do produto fabricado, conhecimento das técnicas de treinamento operacional, noções de técnicas de liderança, backup do líder de produção, desejável noção de eletrônica básica, experiência com máquinas Panasonic, domínio pleno na área de produção SMT. Obrigatória experiência no segmento Eletroeletrônico. Cursos desejáveis: Pacote Office completo e domínio em 5S. Currículo e documentação atualizada.



20 VAGAS: TRABALHADOR RURAL (P)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada na função, documentação completa e currículo atualizado.



20 VAGAS: OPERADOR DE TRATORES AGRÍCOLAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Habilitado com experiência, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: OPERADOR DE PRODUÇÃO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo

Primeiro Emprego.

OBS: Possuir mobilidade para exercer atividade da função, laudo médico atualizado, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE UNIDADE - PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em rotinas administrativas, pacote Office, possuir mobilidade para exercer atividade da função, laudo médico atualizado, documentação completa e currículo atualizado.