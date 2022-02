De aprendiz a auxiliar de produção, veja as vagas ofertadas pelo Sine Amazonas

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/Am) irá ofertar 165 vagas de emprego para esta segunda-feira (21).

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer.

Confira



50 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Completo ou Cursando;

Primeiro emprego.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MENOR APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Médio Cursando;

Primeiro Emprego.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: LANTERNEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PORTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência ou primeiro emprego.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria D ou E, curso de MOPP, direção defensiva, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR ORIENTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em atendimento ao público, vendas, atividades externas, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: LÍDER DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em vendas no comércio, atividades externas, ter veículo próprio moto ou carro, CNH categoria AB, documentação completa e currículo atualizado.



38 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CONFERENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Escolaridade: Técnico em contabilidade ou Superior Cursando em Contabilidade;

Com experiência na área.

OBS: Amplo conhecimento na área contábil, documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento na coordenação e rotinas específicas da função, documentação completa e currículo atualizado.



09 VAGAS: ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Amplo conhecimento em canteiro de obras na construção civil, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: CONSULTOR DE TELEVENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, diferencial ter domínio do uso de mídias sociais, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: ATENDENTE DE CAFETERIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento na rotina de atendimento, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Escolaridade: Técnico em Enfermagem;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento específico em enfermagem do trabalho, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SUPERVISOR OPERACIONAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando Administração e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Desejável amplo conhecimento na área financeira, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO EM T.I.

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Tecnologia da informação e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Desejável amplo conhecimento em informática, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: COORDENADOR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Engenharia Mecânica, Elétrica ou Mecatrônica;

Com experiência na área.

OBS: Desejável vivência profissional em plano de manutenção de sistemas, máquinas e análise de falhas, ter disponibilidade para residir ou ser residente do município de Novo Remanso, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ESPECIALISTA EM T.I.

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Tecnologia da Informação e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Desejável vivência na área da Tecnologia da Informação, ter disponibilidade para residir ou ser residente do município de Novo Remanso, ter a documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em vendas de materiais de construção, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo, Superior Completo ou Cursando Administração e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em veículos novos e seminovos, informática e domínio de tecnologias como mídias sociais, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MECÂNICO DE MOTOCICLETAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: MOTORISTA - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria D ou E, curso de MOPP, direção defensiva, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR ORIENTADOR - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em atendimento ao público, vendas, atividades externas, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



03 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Conhecimento em informática, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



08 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: LAVADOR DE VEÍCULOS - PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “A” ou “B” devidamente regularizadas, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.