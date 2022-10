De ajudante de produção a vendedor; Veja as 191 vagas do Sine Manaus para esta segunda

Requisitos obrigatórios – ter experiência no segmento de Varejo; domínio no uso de smartphones, aplicativos, redes sociais e computadores;

Atividades – auxiliar no processo logístico do recebimento e expedição das mercadorias.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus na Constantino Nery ou no shopping Phelippe Daou.

