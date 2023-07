Cozinheiro e mais: Confira as 138 vagas de emprego do Sine Manaus para esta quarta

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 138 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira (12), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro. Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.



Vagas Novas – 62



2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo de materiais de construção;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento, informando sobre as qualidades e vantagens da aquisição; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas; prestar serviços aos clientes, como troca de mercadorias, abastecimento de veículos e outros serviços correlatos; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, promoções, demonstrações e pesquisa de preços.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber valores de vendas de produtos e serviços; controlar numerários e valores; atender o público na recepção; prestar informações ao público sobre itinerários, horários, preços, locais, duração de espetáculos e promoções; preencher formulários e relatórios administrativos.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



7 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “AB” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento, informando sobre as qualidades e vantagens da aquisição; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas; prestar serviços aos clientes, como troca de mercadorias, abastecimento de veículos e outros serviços correlatos; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, promoções, demonstrações e pesquisa de preços.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com consórcios e empréstimos consignados;

Atividades – realizar atendimento direto ao consumidor; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos de vendas; orientar o cliente sobre as especificações dos produtos e serviços; controlar a demanda dos pedidos em estoque e cumprir as metas de vendas.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com sistema WinThor;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento, informando sobre as qualidades e vantagens da aquisição; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas; prestar serviços aos clientes, como troca de mercadorias, abastecimento de veículos e outros serviços correlatos; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, promoções, demonstrações e pesquisa de preços.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário; preparar relatórios e planilhas; realizar serviços gerais de escritório.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



15 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza diária das dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente; receber pedidos; prestar informações sobre produtos; separar, pesar, embalar e precificar produtos; organizar produtos nas prateleiras.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – higienizar e organizar o ambiente de trabalho; preparar lanches e pratos rápidos na lanchonete da loja (tapiocas e sanduíches diversos).

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Marketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter domínio de redes sociais e fotografia básica;

Atividades – realizar divulgação e atendimento via aplicativo Ifood; produção de conteúdo.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



6 vagas – Bombeiro Civil

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter registro (CBMMA) ativo e atualizado; conhecimento e domínio das NRs e NBRs relacionadas a combate a incêndio e emergência; cursos de NR-33, NR-35, NR-20 e Condutor de Ambulância atualizados; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e disponibilidade para atuar em regime de escala 12x8;

Atividades – atuar na brigada e simulados de emergência; inspecionar equipamentos de emergência e combate a incêndio; identificar e levantar os mapas de cenários de riscos da unidade; transporte de pessoas em emergência e urgência (incluindo hospitais em Manaus e arredores).

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em segurança do trabalho completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e disponibilidade para atuar em regime de escala 12x8;

Atividades – dar suporte técnico às áreas da empresa, referente a segurança de todos os colaboradores, através de participação em reuniões, campanhas, auditorias, inspeções e ações de conscientização e melhorias, assegurando o cumprimento dos procedimentos de SSO; observar e cumprir procedimentos, diretrizes, especificações técnicas e orientações recebidas, garantindo a qualidade e confiabilidade dos trabalhos realizados e cumprimentos de prazos, de acordo com as políticas, normas e procedimentos de SSO; conhecer tecnicamente e operar equipamentos e instrumentos relacionados às atividades do Técnico de Segurança do Trabalho, como, medidores de faixas múltiplas, pressão sonora e stress térmico.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração, direito, ciências contábeis ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar em rotinas administrativas, como folha de pagamento, férias, admissão, demissão, benefícios e encargos.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para produzir produtos como colchões e camas; residir nos seguintes bairros: Jorge Teixeira, Grande Circular, Tarumã, Santa Etelvina, Nova Cidade ou Parque São Pedro;

Atividades – auxiliar na produção de produtos de cama, mesa e banho.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Agente de Portaria atualizado;

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de pessoas, observando o movimento no saguão da portaria principal, elevadores, pátios, corredores do prédio e garagens, procurando identificá-las, para vedar a entrada de pessoas suspeitas, ou encaminhá-las ao destino solicitado.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com panificação;

Atividades – preparar sobremesas, seguindo receitas, normas e procedimentos pré-estabelecidos; fazer massas para confecção de pães e confeccionar bolos e salgados variados; produzir compotas e confeitar doces; realizar limpeza, manutenção e conservação do material e ambiente de trabalho.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Faxineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza diária; limpar galpão; varrer e lavar banheiros; retirar o lixo.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Copeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – receber e distribuir refeições, utilizando bandejas e carrinhos; receber ou recolher bandejas, louças e talheres, após as refeições.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de depósito ou Fiel de depósito – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – controlar o estoque dos produtos ou materiais; localizar os lotes a expedir; emitir notas fiscais; conferir encomendas e material a expedir.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Almoxarife – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – receber e conferir os materiais adquiridos ou cedidos de acordo com o documento de compra ou equivalentes; receber, conferir, armazenar e registrar os materiais em estoque; registrar em sistema próprio as notas fiscais dos materiais recebidos.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas no Comércio – 29



5 vagas – Supervisor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar rotinas de vendas, definir escalas e horários, organizar loja e conferir entrada e saída de mercadorias, com objetivo de cumprir as regras estabelecidas pela empresa; identificar a necessidade de programas de treinamento e participar no planejamento de estratégias de promoção e propaganda.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelas estratégias de vendas; entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções, aumentando os resultados da equipe de vendas.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Máquinas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com costura e conhecimentos básicos, como saber identificar quebra de ponto e troca de linhas;

Atividades – fabricação de produtos no setor de costura (produção de fitas de tecido refletivo); cortar, montar e embalar produtos; realizar demais atividades inerentes à função.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento a clientes, negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos das vendas; orientar sobre especificações de produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Gerente Comercial

Escolaridade – ensino superior completo em administração ou marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – desenvolver estratégias de lojas, para aumentar a quantidade de clientes, expandir o tráfego e otimizar a rentabilidade; atingir os objetivos de venda, treinando, motivando, orientando e dando feedback para o pessoal de vendas.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nos processos de compras de materiais para a empresa; emitir pedidos e notas fiscais; realizar cotação e acompanhar os prazos de entrega, a qualidade dos produtos e operações de follow-up junto aos fornecedores.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – atender clientes, identificar necessidades e fornecer informações referentes ao veículo; realizar o fechamento da venda e acompanhar as práticas comerciais da concorrência, a fim de identificar oportunidades de novos negócios.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Estoquista – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados, mantendo o estoque limpo e organizado; empacotar e desempacotar produtos; realizar expedição de materiais e produtos; providenciar despachos e auxiliar no processo de logística.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Consultor de Vendas – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar atendimento direto ao consumidor; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos de vendas; orientar clientes sobre as especificações de produtos e serviços; controlar a demanda dos pedidos em estoque e cumprir as metas de vendas.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Cumim

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar o garçom; dar apoio no atendimento e organização das mesas em restaurantes, hotéis e demais estabelecimentos; carregar utensílios de cozinha.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Atendente de Bar

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – trabalhar nos bastidores para apoiar os bartenders e garçons durante os seus turnos; ajudar nos procedimentos de abertura e fechamento do bar.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nas diversas atividades do restaurante, como preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica;

Atividades – realizar atendimento ao cliente; fazer abertura e fechamento de caixa; processar e receber pagamento e emitir notas fiscais.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas na Indústria – 3



1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em corte de MDF, máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para início imediato e experiência;

Atividades – desenvolver projetos de móveis, analisar medidas, definir matéria-prima e elaborar preço de venda do produto.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em máquina de extrusão balão e disponibilidade de horário; residir no bairro Distrito Industrial I ou adjacências;

Atividades – realizar interfaces de turnos de trabalho; programar atividades de produção e monitorar funcionamento de equipamentos e sistemas; controlar parâmetros do processo produtivo, operar suas etapas e movimentar materiais e insumos; transformar polímeros em produtos intermediários ou finais e realizar manutenção de primeiro nível; trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.







Vagas em Serviços – 44



1 vaga – Auxiliar de Jardinagem

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar o jardineiro em todas as funções, como plantar e conservar árvores, jardins, flores, arbustos e demais plantas, preparando terra, fazendo canteiros, plantando sementes e mudas, adubando e realizando demais cuidados necessários, auxiliando a podar, roçar, capinar, limpar e enxertar.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Controlador de Pragas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e para viagens; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “B” dentro do prazo de validade; não ter qualquer tipo de alergia à produtos químicos;

Atividades – responsável pela execução de serviços como desinsetização (dedetização), desratização, descupinização, manejo de pombos e morcegos e limpeza de caixa d'água.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Oficial de Manutenção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – limpar internos e externos, executando limpeza úmida e seca; limpar banheiros e demais ambientes de higiene pessoal; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas; limpar cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes; abastecer os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – dar apoio nos serviços de alimentação; auxiliar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação; trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar os mais diversos tipos de pratos culinários, como refeição, lanche, sobremesa, entrada, salada, acompanhamento e outros; manipular e temperar alimentos; verificar o estado de conservação dos ingredientes; gerenciar estoque de produtos; manipular utensílios de cozinha; manter a organização e limpeza do ambiente de trabalho; realizar outras tarefas a pedido do superior imediato.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Encarregado de Cozinha

Escolaridade – ensino superior completo em nutrição;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – criar e elaborar pratos e cardápios, atuando direta e indiretamente na preparação dos alimentos; gerenciar brigada de cozinha e planejar as rotinas de trabalho; gerenciar os estoques e atuar na capacitação de funcionários.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e curso de Operador de Empilhadeira a Gás atualizado;

Atividades – responsável por manusear, transportar, movimentar e armazenar cargas, materiais e produtos preestabelecidos pela empresa, por meio da condução de empilhadeira.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Compras

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo em administração, logística ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – monitorar níveis de estoque e identificar necessidades de compra; pesquisar fornecedores em potencial; monitorar pedidos e garantir entregas no prazo.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento direto ao consumidor; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos de vendas; orientar o cliente sobre as especificações dos produtos e serviços; controlar a demanda dos pedidos em estoque e cumprir as metas de vendas.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de MOPP e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; residir nas proximidades ou na zona Leste de Manaus;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



17 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos e demais peças, limpando e arrumando de acordo com instruções; auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução de suas tarefas; zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças, como janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guardições; construir formas de madeira para concretagem; reparar elementos de madeira e substituir total ou parcialmente, peças desajustadas ou deterioradas.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar instalações de tubulações; definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Agente de Portaria;

Atividades – fiscalizar, observar e orientar a entrada e saída de pessoas; receber, identificar e encaminhar pessoas aos destinatários; abrir e fechar as dependências do prédio; receber correspondências e encaminhar ao protocolo; atender e efetuar ligações telefônicas.

Disponível até 12/07/2023 ou encerramento da vaga.