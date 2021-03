Confira as vagas do Sine Amazonas desta quinta-feira

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 74 vagas de emprego para esta quinta-feira (25). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

05 VAGAS: AUXILIAR DE ARQUIVO

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter conhecimento no pacote office, ter trabalhado com faturamento, boa concentração, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com vendas no ramo da beleza, boa comunicação, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Que entenda de mecânica básica de automóvel, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: MECÂNICO DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Que entenda de mecânica básica de automóvel, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em máquinas overloque, reta e industrial, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

05 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, domínio de tecnologias e mídias sociais, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

05 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento na área de construção civil, ter cursos de NR35, NR10 e SEP, ter CNH B atualizada, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

04 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em construção civil, em manuseio de motosserra e roçadeira, ter curso de NR35, ter CNH B, boa comunicação e habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em construção civil, ter curso de NR35, ter CNH B, boa comunicação e habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

07 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em pintura geral de ambientes, ter curso de NR35 atualizado, ter CNH B, boa comunicação e habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: AJUDANTE DE PINTOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em pintura, ter curso de NR35 atualizado, boa comunicação e habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

05 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em construção civil, ter curso de NR35, ter CNH B, boa comunicação e habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em construção civil, em confecção de material metálico, construção de estruturas para telhado, ter curso de NR35, ter CNH B, boa comunicação e habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: TÉCNICO DE ARQUIVO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Arquivologia;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento e domínio em informática, pacote Office, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimentos em construção civil, e confecção de material metálico, construção de estruturas de telhado, ter curso de NR35, ter CNH B, boa comunicação e habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

06 VAGAS: AJUDANTE DE SERRALHERIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimentos em construção civil, e solda, ter curso de NR35, ter CNH B, boa comunicação e habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

06 VAGAS: AJUDANTE DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área de construção civil, ter cursos de NR35, NR10 e SEP, habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: CORTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento no ramo de confecção, habilidade para atendimento ao cliente, boa comunicação, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: ELETROTÉCNICO

Escolaridade: Ensino Técnico Eletrotécnica, Eletrônica, Elétrica;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento técnico em mecânica básica, eletropneumática, lógica de programação de Program Logic Control – PLC, cursos NR10, NR 35, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem, habilidade para trabalho em equipe, ter CNH B, curso de NR 35, curso de operador de retroescavadeira, disponibilidade para trabalhar e residir em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: LANTERNEIRO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em serviço de lanternagem em veículos automotores em caráter preventivo e corretivo, executar limpeza, reparos e revisão de sistemas de arrefecimento em geral, disponibilidade para trabalhar e residir em outro município, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: MECÂNICO DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimentos gerais em mecânica de caminhões e componentes mecânicos, ter CNH categoria C ou D, disponibilidade para trabalhar e residir em outro município, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: SOLDADOR AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimentos gerais em soldas, cortes e noções em caldeiras, disponibilidade para trabalhar e residir em outro município, currículo atualizado e documentação completa.

05 VAGAS: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em rolo compactador (pé de carneiro), ter conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem, com habilidade para trabalho em equipe, ter CNH B, curso de NR 35, curso de operador de máquinas pesadas, disponibilidade para trabalhar e residir em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem, com habilidade para trabalho em equipe, ter CNH B, curso de NR 35, curso de operador de mini carregadeira (BOB CAT), disponibilidade para trabalhar e residir em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.