Confira as vagas de emprego do Sine Amazonas para esta quarta

OBS: Ter experiência como técnico de segurança do trabalho em indústria de eletroeletrônicos ou construção civil. Para executar as atividades de realização de ordens de serviço e orientação, distribuição e controle de entrega de EPI´S, programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, treinamentos, campanhas e palestras na área de saúde e segurança do trabalho NRs, relatórios estatísticos da área de segurança do trabalho, programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA), programa de gerenciamento de riscos (PGR), acompanhamentos de brigadas de incêndio, participação e interação com a CIPA, suporte para realização da SIPAT, normas de segurança e SGI, inventário de riscos, emissão de CAT, documentação completa e currículo atualizado.

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a oferta de 212 vagas de emprego para esta quarta-feira (24).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.