Confira as 90 vagas de emprego do Sine Amazonas para esta terça

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a oferta de 90 vagas de emprego para esta terça-feira (3). Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.



10 VAGAS: AUXILIAR OPERADOR LOGÍSTICO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Primeiro emprego.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de confeitaria, experiência como confeiteiro em supermercados ou padarias, ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: LÍDER DE SALÃO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em atendimento ao cliente, ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MECÂNICO DE MOTOCICLETA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em manutenção de motocicletas em geral, ter curso técnico na área de Mecânica, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Informática atualizado, documentação completa e currículo atualizado



02 VAGAS: ASSISTENTE CONTÁBIL JR

Escolaridade: Ensino superior cursando Ciências Contábeis;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em conciliações contábeis, vivência em atividades SUFRAMA e SEFAZ, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR FINANCEIRO JR

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR COMERCIAL

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



07 VAGAS: JOVEM APRENDIZ

Escolaridade: Ensino médio completo;

Primeiro emprego.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de técnico de segurança do trabalho atualizado, CNH categoria "B", documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino técnico completo em Automação;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área da indústria, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ESTAGIÁRIO

Escolaridade: Ensino cursando Design Gráfico;

Sem experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Illustrator, Photoshop, Premiere, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MÉDICO PSIQUIATRA

Escolaridade: Ensino Superior completo em Medicina;

Com experiência na área.

OBS: Ter especialização em psiquiatria, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MÉDICO CLÍNICO GERAL

Escolaridade: Ensino Superior completo em Medicina;

Com experiência na área.

OBS: Ter especialização em clínica geral, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em atendimento em restaurantes, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: SUPERVISOR DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em supervisão de restaurantes, documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de elétrica alta e baixa tensão, NR – 10, S.E.P atualizado, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CHEFE DE COZINHA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso na área de Gastronomia, ter conhecimento em procedimentos culinários em geral, ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: GERENTE DE CONTRATOS

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em pacote office, ter experiência em contratos, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: BOMBEIRO CIVIL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em trabalho em shoppings, curso de formação de bombeiro civil, reciclagem, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: AUXILIAR DE JARDINAGEM

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: ASSISTENTE OPERACIONAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimentos básicos em mecânica ou elétrica, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: FORNEIRO DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área de padarias de supermercados, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR33, NR35, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ANALISTA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Escolaridade: Ensino superior completo em Psicologia;

Com experiência na função.

OBS: Experiência com implantação de projetos de T&D para liderança, controle de acompanhamento e treinamentos em setores através de indicadores, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: COSTUREIRO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em operar máquinas de costura em série, documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: PEDREIRO II

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: COSTUREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de corte e costura, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CORTADOR DE TECIDOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de corte e costura, documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência com roçadeiras, documentação completa e currículo atualizado.



VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)



01 VAGA: ASSISTENTE DE OPERAÇÕES (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para trabalho braçal, ter documentação completa, currículo atualizado e laudo médico atualizado.



04 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.