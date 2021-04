Confira as 84 vagas de emprego do Sine Amazonas para esta terça

OBS: Com conhecimento no ramo de confecção, currículo atualizado e documentação completa.

OBS: Com conhecimento no segmento eletroeletrônico, leitura de componentes, informática, TBO, teste manual ou automático de aparelhos eletroeletrônicos, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

OBS: Com conhecimentos em indústria de eletroeletrônicos, habilidade na linha de produção com produtos de pequeno a médio porte, montagem de componentes em placas e entre outros produtos, como modem, roteador, controles remotos, disponibilidade de horário para trabalhar em turnos, desejável curso de soldagem manual, currículo atualizado e documentação completa.

OBS: Conhecimentos no segmento eletroeletrônico, rotinas em linhas de produção com produtos de médio a grande porte, manuseio de placas, componentes e materiais sensíveis, desejável experiência em caixa acústica, conhecimento em set-up de linha será um diferencial, curso de leitura de componentes, informática, TBO, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.